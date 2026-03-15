Tạm dừng chạy tàu qua đèo Hải Vân

Đá từ taluy đèo Hải Vân liên tiếp rơi xuống đường sắt làm hư hỏng ray và gây trật bánh đầu máy, buộc ngành đường sắt tạm dừng một số chuyến tàu.

Đá liên tục rơi trên đèo Hải Vân làm gián đoạn đường sắt Bắc - Nam ngày 14/3. Ảnh: Đơn vị cung cấp.

Ngày 15/3, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thông báo tiếp tục tạm dừng chạy tàu "Kết nối di sản miền Trung" Huế - Đà Nẵng (HĐ1/2, HĐ3/4) do sự cố đá rơi trên đèo Hải Vân.

Đơn vị cũng tổ chức chuyển tải hành khách trên đoạn Đà Nẵng - Lăng Cô (Huế) đối với các tàu SE8, SE6, SE10, SE4, SE2 và SE7, SE5, SE9, SE3, SE1, SE19, SE27.

Hành khách mua vé các tàu SE7, SE5, SE9, SE3, SE1 xuất phát ga Hà Nội ngày 14/3 có ga đến trong đoạn từ Đà Nẵng đến TP.HCM và hành khách đi các tàu SE8, SE6, SE10, SE4, SE2 xuất phát ga Sài Gòn ngày 14/3 có ga đến trong đoạn từ Đà Nẵng đến Hà Nội được trả lại vé tại nhà ga và không mất phí.

Sáng 14/3, đá từ taluy đèo Hải Vân rơi xuống đường sắt làm gãy ray, khiến tàu hàng AH1 đầu máy D18E-604 trật bánh và buộc nhiều đoàn tàu khách Bắc - Nam phải chuyển tải hành khách.

Kiểm tra hiện trường cho thấy thanh ray bên phải theo hướng tàu chạy bị cong vẹo, đứt gãy sau khi đá từ sườn núi rơi xuống. Ba trục của đầu máy bị trật khỏi đường ray.

Đoàn tàu di sản chạy qua cầu vòm Đồn Cả (Đà Nẵng) hồi tháng 4/2025. Ảnh: Minh Phụng.

Sự cố khiến tuyến đường sắt Bắc - Nam qua đèo Hải Vân tạm thời gián đoạn. Hai đoàn tàu khách bị ảnh hưởng tại thời điểm xảy ra sự cố. Ngành đường sắt sau đó tổ chức chuyển tải hành khách bằng ôtô giữa ga Đà Nẵng và ga Lăng Cô (TP Huế) để tiếp tục hành trình. Mỗi chuyến có khoảng hàng trăm hành khách phải chuyển tải.

Ngay sau sự cố, lực lượng quản lý đường sắt và cứu hộ được điều đến hiện trường để xử lý đá sạt lở, khắc phục đoạn ray hư hỏng và đưa đầu máy trật bánh ra khỏi khu gian.

Đến chiều tối cùng ngày, đá tiếp tục rơi tại vị trí cũ ở km 768+875. Ngành đường sắt dừng chạy tàu khu gian Hải Vân - Hải Vân Nam để tiếp tục chuyển tải hành khách trên đoạn Đà Nẵng - Lăng Cô ngay trong đêm 14/3.

Ngành đường sắt cho biết đã xử lý đá ra khỏi phạm vi đường sắt, bố trí lực lượng trực theo dõi 24/24h và sẽ làm việc với các bên liên quan để sớm khôi phục hoạt động chạy tàu, đảm bảo an toàn.

