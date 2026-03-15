Nối lại đường bay Trung Quốc - Triều Tiên sau 6 năm

Tuyến bay chở khách nối Bắc Kinh và Bình Nhưỡng của Air China dự kiến hoạt động trở lại sau 6 năm tạm dừng do Covid-19.

Việc chụp ảnh không hoàn toàn bị cấm ở Triều Tiên nhưng du khách được khuyến cáo nên thận trọng. Ảnh: Shutterstock.

Hãng hàng không quốc gia Trung Quốc Air China dự kiến vận hành các chuyến bay chở khách trực tiếp đến Triều Tiên từ ngày 30/3, đánh dấu lần đầu tiên tuyến Bắc Kinh - Bình Nhưỡng hoạt động trở lại sau 6 năm gián đoạn vì Covid-19.

Thông tin hiển thị trên ứng dụng chính thức của hãng cho thấy vé cho chặng bay này đã được mở bán đối với hành khách phổ thông.

Theo kế hoạch hiện tại, dịch vụ sẽ được khai thác với tần suất một chuyến mỗi tuần, vào các ngày thứ Hai. Thời gian bay mỗi chiều gần 2 giờ và cả 2 chặng đều sử dụng máy bay Boeing 737. Giá vé hạng phổ thông cho chặng Bắc Kinh - Bình Nhưỡng khởi điểm khoảng 2.630 nhân dân tệ ( 381 USD ), trong khi vé khứ hồi được niêm yết ở mức khoảng 2.120 nhân dân tệ, theo SCMP.

Việc khôi phục đường bay được xem là dấu hiệu mới cho thấy quan hệ giữa Trung Quốc và Triều Tiên đang dần ấm lên. Đây cũng là một trong những bước đi quan trọng trong nỗ lực khôi phục giao thông và các hoạt động kinh tế giữa hai nước sau thời gian dài gián đoạn.

Tàu chở khách rời Ga Bắc Kinh đến Bình Nhưỡng, ngày 12/3. Ảnh: Florence Lo/Reuters.

Trước đó, đầu tháng 3, Trung Quốc cũng nối lại dịch vụ tàu khách đến Triều Tiên sau 6 năm ngừng hoạt động. Đại sứ Trung Quốc tại Bình Nhưỡng, ông Vương Á Quân, đã chào đón nhóm hành khách đầu tiên đến thủ đô Triều Tiên bằng tàu hỏa từ thành phố biên giới Đan Đông, thuộc vùng đông bắc Trung Quốc vào sáng 12/3.

Trong tuyên bố đăng tải cùng ngày trên trang của Đại sứ quán Trung Quốc tại Bình Nhưỡng, ông Vương gọi việc khôi phục tuyến đường sắt là “một sự kiện quan trọng trong sự phát triển quan hệ giữa hai nước”. Theo ông, tuyến vận tải này sẽ cung cấp sự hỗ trợ cần thiết để thúc đẩy giao lưu hữu nghị và hợp tác thực chất giữa Trung Quốc và Triều Tiên, đồng thời tạo thêm động lực cho quan hệ song phương.

Trước khi biên giới đóng cửa vì Covid-19, du khách Trung Quốc là nhóm khách nước ngoài đông nhất đến Triều Tiên. Việc khôi phục các tuyến vận chuyển hành khách được xem như một phép thử đối với thiện chí của Bình Nhưỡng trong việc nối lại quan hệ kinh tế với Bắc Kinh - đối tác thương mại lớn nhất của nước này.

Hiện Triều Tiên vẫn đóng cửa đối với phần lớn hoạt động du lịch quốc tế. Theo các công ty lữ hành tổ chức tour đến quốc gia này, chỉ một số nhóm du khách Nga được phép nhập cảnh theo các chương trình hạn chế.