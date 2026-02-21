Khu trượt tuyết 'đẳng cấp thế giới' của Triều Tiên

Triều Tiên quảng bá khu trượt tuyết Masikryong như một điểm đến “đẳng cấp thế giới”, kỳ vọng trở thành biểu tượng du lịch mùa đông mới nhằm hút khách quốc tế.

Một góc khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Masikryong, Triều Tiên. Ảnh: Rodong Sinmun News1.

Triều Tiên đang đẩy mạnh truyền thông về khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Masikryong gần thành phố Wonsan, tỉnh Gangwon, coi đây là một trong những dự án du lịch trọng điểm.

Ngày 19/10/2025, Minju Chosun - cơ quan báo chí nội các Triều Tiên - đăng tải bài viết giới thiệu khu nghỉ dưỡng như một điểm đến “đẳng cấp thế giới”, khẳng định không chỉ phục vụ người dân trong nước mà còn hướng tới du khách quốc tế trong tương lai.

Theo thông tin được công bố, Masikryong trải rộng trên diện tích khoảng 30.000 m2 với 10 đường trượt dành cho nhiều cấp độ, từ người mới bắt đầu đến vận động viên chuyên nghiệp.

Triều Tiên quảng bá nơi đây có khả năng tổ chức các cuộc thi trượt tuyết quy mô quốc tế, đồng thời sở hữu hệ thống khách sạn và tiện ích giải trí như hồ bơi, phòng massage, cửa hàng tiện lợi, cơ sở y tế và cả bãi đáp trực thăng. Những chi tiết này được nhấn mạnh nhằm xây dựng hình ảnh một khu nghỉ dưỡng hiện đại, cạnh tranh với các điểm đến mùa đông trong khu vực.

Giải vô địch trượt tuyết toàn quốc năm 2026 sẽ diễn ra tại Khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Masikryong, theo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên. Ảnh: Rodong Sinmun1.

Khu nghỉ dưỡng Masikryong được khánh thành ngày 31/12/2013 và từng được nhà lãnh đạo Kim Jong-un coi là dự án biểu tượng trong những năm đầu nhiệm kỳ. Dù chịu ảnh hưởng từ các lệnh trừng phạt quốc tế, Triều Tiên vẫn gây chú ý khi trang bị cho khu nghỉ dưỡng này nhiều thiết bị cao cấp nhập khẩu từ châu Âu, bao gồm máy tạo tuyết của Thụy Điển và xe dọn tuyết từ Italy.

Hình ảnh bên trong Masikryong từng được truyền thông Hàn Quốc ghi nhận vào tháng 1/2018, thời điểm trước Thế vận hội Mùa đông PyeongChang khi quan hệ liên Triều tạm thời ấm lên. Các vận động viên hai miền đã có dịp tập luyện chung tại đây, giúp khu nghỉ dưỡng lần đầu được chú ý rộng rãi bên ngoài Triều Tiên. Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 khiến hoạt động du lịch quốc tế gần như đóng băng trong nhiều năm, khiến Masikryong chưa thể phát huy hết tham vọng ban đầu.

Gần đây, tín hiệu mở cửa trở lại phần nào xuất hiện khi một công ty du lịch Nga quảng bá tour 6 ngày 5 đêm kết hợp tham quan Bình Nhưỡng và trượt tuyết tại Masikryong. Gói sản phẩm này nhấn mạnh trải nghiệm “tuyết mới và không gian yên tĩnh, riêng tư, không đông đúc”, cho thấy Triều Tiên đang thử nghiệm hướng tiếp cận mới với nhóm khách quốc tế hạn chế nhưng có tính chọn lọc.

Trong bối cảnh bị cô lập bởi các lệnh trừng phạt và hạn chế đi lại, Masikryong được xem như “quân bài” du lịch nhằm tạo dựng hình ảnh khác biệt cho Triều Tiên trên bản đồ du lịch mùa đông.