Triều Tiên lại nới du lịch

Tuyến tàu khách giữa Triều Tiên và Trung Quốc dự kiến hoạt động trở lại trong tuần này sau 6 năm tạm dừng vì đại dịch Covid-19.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bước xuống tàu hỏa tại tỉnh Bắc Pyongan, gần biên giới với Trung Quốc, năm 2024. Ảnh: KCNA/Reuters.

Ngày 10/3, hãng tin Hàn Quốc Yonhap cho biết tuyến tàu khách giữa Bình Nhưỡng (Triều Tiên) và Bắc Kinh (Trung Quốc) sẽ chính thức vận hành trở lại từ ngày 12/3, với tần suất 4 chuyến khứ hồi mỗi tuần.

Trong giai đoạn đầu, chỉ 2 toa cuối của đoàn tàu được sử dụng để chở hành khách. Đối tượng chủ yếu là các nhà ngoại giao hoặc những người đi công tác chính thức. Theo một quan chức đường sắt được Yonhap dẫn lời, vé có thể được bán cho hành khách thông thường nếu còn chỗ trống.

Hoạt động tàu khách giữa hai quốc gia này bị gián đoạn từ năm 2020 khi các biện pháp đóng cửa biên giới nghiêm ngặt được áp dụng nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19.

Trước đại dịch, du khách Trung Quốc chiếm tỷ lệ lớn nhất trong số khách quốc tế đến Triều Tiên. Phát biểu tại buổi họp báo ngày 10/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Khôn cho biết việc duy trì các chuyến tàu khách thường xuyên giữa hai nước có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy giao lưu nhân dân song phương, theo Global Times.

Xe tải di chuyển qua cầu Hữu nghị Trung - Triều từ thành phố biên giới Đan Đông (Trung Quốc) sang thành phố Sinuiju của Triều Tiên, tháng 9/2017. Ảnh: Kyodo.

Theo AFP, các đại lý bán vé chính thức tại Bắc Kinh và thành phố biên giới Đan Đông của Trung Quốc cho biết từ ngày 10/3, người Trung Quốc đang làm việc hoặc học tập tại Triều Tiên đã có thể mua vé tàu đến quốc gia này. Chuyến tàu đầu tiên dự kiến khởi hành vào ngày 12/3.

Các đại lý cho biết công dân Triều Tiên đang làm việc, học tập hoặc thăm thân ở nước ngoài cũng có thể mua vé trở về nước. Tuy nhiên, du khách quốc tế hiện chưa đủ điều kiện mua vé.

Rowan Beard, quản lý tour của công ty du lịch Young Pioneer Tours, một trong số ít doanh nghiệp nước ngoài chuyên tổ chức tour đến Triều Tiên, cho biết việc nối lại tuyến tàu quốc tế là tín hiệu tích cực.

Theo ông, dù dịch vụ ban đầu chưa phục vụ khách du lịch, tuyến tàu này có thể trở thành lựa chọn di chuyển bổ sung khi Triều Tiên mở cửa du lịch trở lại trong tương lai, bên cạnh hàng không.

Hiện Triều Tiên vẫn đóng cửa đối với phần lớn hoạt động du lịch quốc tế. Theo các công ty lữ hành tổ chức tour đến quốc gia này, chỉ một số nhóm du khách Nga được phép nhập cảnh theo các chương trình hạn chế.

Các vận động viên nước ngoài tham gia cuộc thi marathon Bình Nhưỡng ngày 6/4/2025. Ảnh: Kyodo.

Các đơn vị tổ chức tour cho biết mới đây Triều Tiên đột ngột hủy giải marathon quốc tế Bình Nhưỡng dự kiến tổ chức vào đầu tháng tới nhưng không nêu lý do cụ thể.

Theo công ty du lịch Koryo Tours, quyết định hủy giải chạy được đưa ra khá bất ngờ và dường như được quyết định ở cấp cao hơn ban tổ chức sự kiện.

Giải marathon quốc tế Bình Nhưỡng là sự kiện thể thao quốc tế lớn nhất tại Triều Tiên. Đây cũng là một trong số ít dịp hiếm hoi cho phép du khách nước ngoài tham gia và chạy qua các tuyến phố được kiểm soát chặt chẽ của thủ đô Bình Nhưỡng.