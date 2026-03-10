Vì sao khách Lào đến Việt Nam tăng đột biến?

Lượng khách Lào đến Việt Nam trong tháng 2 ghi nhận mức tăng 39% so với tháng trước. Đây cũng là tệp khách thuộc nhóm 15 thị trường khách quốc tế hàng đầu của du lịch Việt Nam.

Cô gái Lào Maysaa Phanthabouasy tại buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tháng 4/2025. Ảnh: Phan Nhật.

Trong tháng 2, Cục Du lịch Quốc gia ghi nhận 2,2 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam. Các thị trường khách lớn nhất gồm Hàn Quốc, Trung Quốc, Nga, Đài Loan (Trung Quốc), Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản, Malaysia, Campuchia, Australia và Anh.

Cơ quan này đánh giá một số thị trường ghi nhận lượng khách tăng so với tháng 1. Trong đó, khách Lào tăng trưởng 39%, chỉ xếp sau thị trường Đan Mạch với mức tăng 40%.

Trước đó, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong cho biết lượng du khách Lào đến Việt Nam đang phục hồi mạnh sau đại dịch Covid-19, với mức tăng trên 30% trong giai đoạn 2024-2025. Trong nhiều năm qua, Lào luôn nằm trong nhóm 15 thị trường khách quốc tế hàng đầu của du lịch Việt Nam.

TỔNG LƯỢNG KHÁCH LÀO ĐẾN VIỆT NAM TỪ 2015-2025 Nguồn: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nhãn 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (Covid-19) 2021 (Covid-19) 2022 2023 2024 2025 Lượt khách Lượt khách 116.349 137.004 141.588 120.009 98.492 0 0 77.485 120.522 148.655 179.34

Các điểm đến được du khách Lào ưa chuộng tại Việt Nam gồm: Đà Nẵng, Hội An, Đà Lạt, Nha Trang, Vũng Tàu và Phú Quốc. Theo cơ quan quản lý du lịch, nhiều hoạt động xúc tiến, quảng bá giữa doanh nghiệp hai nước được duy trì thường xuyên, góp phần nâng cao hình ảnh điểm đến và thúc đẩy trao đổi khách.

Hồi tháng 2, hãng hàng không Lao Airlines thông báo sẽ nối lại đường bay thẳng Vientiane - Đà Nẵng từ ngày 29/3, tăng cường kết nối trực tiếp giữa Lào và miền Trung Việt Nam. Đây cũng là cơ hội mở rộng tiếp cận Đà Nẵng cho thị trường khu vực.

Tuyến bay được khai thác với tần suất hai chuyến mỗi tuần vào thứ Năm và Chủ nhật, sử dụng tàu bay COMAC C909 với 90 ghế hạng phổ thông. Thời gian bay khoảng 1 giờ 20 phút.

Việc khôi phục đường bay Vientiane - Đà Nẵng được xem là cơ hội để mở rộng nguồn khách từ Lào, vốn là thị trường có khoảng cách gần, thuận tiện di chuyển và phù hợp với các hành trình du lịch ngắn ngày.

Du khách Việt khám phá Vientiane, Lào hồi tháng 7/2025. Ảnh: Lỗ Hữu Đức Anh.

Các báo cáo du lịch khu vực cho thấy dòng khách giữa hai nước đang gia tăng nhờ nhiều yếu tố thuận lợi. Trước hết là khoảng cách địa lý gần, giúp thời gian di chuyển ngắn và chi phí hợp lý. Bên cạnh đó, hệ thống cửa khẩu đường bộ giữa hai nước khá đa dạng, tạo điều kiện thuận lợi cho các chuyến du lịch tự túc hoặc theo đoàn.

Chính sách miễn thị thực giữa Việt Nam và Lào cũng góp phần thúc đẩy nhu cầu đi lại. Ngoài tham quan, nhiều du khách Lào lựa chọn Việt Nam để du lịch biển, mua sắm hoặc kết hợp khám chữa bệnh.

Ở chiều ngược lại, Việt Nam cũng là một trong những thị trường gửi khách lớn nhất đến Lào, bên cạnh Thái Lan và Trung Quốc. Trong năm 2025, Lào đón hơn 4,5 triệu lượt khách quốc tế, vượt mục tiêu 4,3 triệu lượt mà chính phủ nước này đặt ra cho cả năm.

Giai đoạn 2026-2030, Lào đặt mục tiêu thu hút hơn 43 triệu lượt khách du lịch. Để đạt được kế hoạch này, nước này dự kiến nâng cấp và mở rộng hạ tầng tại các điểm đến trọng điểm, phát triển thêm sản phẩm du lịch mới, cải thiện cơ sở vật chất dọc các tuyến du lịch lớn kết nối giữa các tỉnh và các quốc gia láng giềng.

Tượng đài Patuxai ở Vientiane, một trong những điểm đến nổi tiếng nhất của thành phố. Ảnh: Karl Hendon.