Tôi đi xuyên Lào trong 8 ngày, hết 12 triệu đồng

Trong 8 ngày 7 đêm, tôi cùng nhóm bạn đi xuyên Lào bằng đường bộ. Hành trình chậm rãi qua nhiều điểm đến cho tôi cái nhìn trọn vẹn về một đất nước bình yên và giàu cảm xúc.

Đầu năm 2026, ấn phẩm chuyên sâu về du lịch toàn cầu TravelPulse bình chọn Lào là một trong những điểm đến hàng đầu thế giới.

Theo các chuyên gia, sức hút của quốc gia Đông Nam Á này đến từ thiên nhiên hoang sơ, dòng Mekong hùng vĩ, cảnh núi non tráng lệ và không gian tĩnh tại. Tại đây, du khách không chịu áp lực quá tải mà có thể trọn vẹn tận hưởng trải nghiệm.

Với tôi, những đánh giá này hoàn toàn chính xác.

Tôi là Nguyễn Minh Đức, 26 tuổi, hiện sống và làm việc tại Hạ Long (Quảng Ninh). Tuần đầu tháng 11/2025, tôi đi xuyên Lào 8 ngày 7 đêm cùng 3 người bạn.

LƯỢNG KHÁCH VIỆT DU LỊCH LÀO QUA MỘT SỐ NĂM Nguồn: Bộ Văn hóa và Du lịch Lào Nhãn 2019 2020 2021 (Covid-19) 2022 (Covid-19) 2023 2024 2025 Lượt khách Triệu lượt 0.924 0.186 0 0 0.838 1.054 0.96

Vì sao là Lào?

Tôi chọn Lào vì đây là điểm đến an toàn, dễ du lịch tự túc và chi phí không quá đắt đỏ. Quan trọng hơn, đất nước này mang nhịp sống bình yên, giản dị, cảnh quan đa dạng và có nhiều nét tương đồng với Việt Nam.

Tôi cũng muốn trải nghiệm hành trình đường bộ sang Lào, với chi phí chỉ khoảng 800.000 đồng mỗi chiều.

Một động lực khác thôi thúc tôi lên đường là mong muốn tự mình kiểm chứng những khung cảnh nổi tiếng, từ đỉnh Nam Xay ôm trọn không gian núi non đến khoảnh khắc khinh khí cầu bay trong ánh bình minh.

Thực tế, mọi thứ đều đẹp "đúng như lời đồn".

Tôi cầm cờ Lào, check-in trên đỉnh Nam Xay nơi thiên nhiên hùng vĩ bao quanh.

Vientiane

Tôi đi xe khách từ bến xe Nước Ngầm (Hà Nội) đến bến xe phía Nam thủ đô Vientiane. Xe chạy các ngày thứ 2, 4, 6 và Chủ Nhật, thời gian di chuyển khoảng 24 tiếng. Giá vé dao động từ 800.000 đồng đến 1,2 triệu đồng, tùy hạng giường.

Giá vé đã bao gồm 2 bữa ăn, hỗ trợ làm thủ tục xuất nhập cảnh tại cửa khẩu hai đầu Việt - Lào, trên xe còn phát bộ đồ vệ sinh cá nhân.

Tôi dành 2 ngày đầu ở Vientiane. Tại đây có nhiều người Việt sinh sống, nhiều cửa hàng Việt Nam, khiến thành phố mang dáng dấp thân quen khó tả.

Thủ đô Vientiane với những ngôi chùa cổ kính, tượng đài Patuxay, bảo tàng nghệ thuật.

Các điểm tham quan chính như tượng đài Patuxay, Pha That Luang - ngôi chùa tháp lớn và đẹp nhất Lào, That Dam, Wat Si Saket, Wat Si Muang, chợ đêm Sihom và chợ sáng Vientiane. Một số điểm xa trung tâm hơn là Lao Art Museum và vườn tượng Phật.

Tôi lưu trú tại Yula Hotel và Lunar Hostel, cả hai đều thuận tiện, sạch sẽ. Việc di chuyển chủ yếu bằng taxi công nghệ, kết hợp đi bộ hoặc xe buýt để tiết kiệm chi phí.

Luang Prabang

Từ Vientiane, tôi đi tàu cao tốc mất khoảng 2 tiếng để đến Luang Prabang. Hai ngày ở vùng đất cố đô là khoảng thời gian tôi yêu thích nhất trong hành trình. Thành phố nhỏ, yên bình nhưng không hề buồn chán.

Tôi tham quan Wat Xieng Thong, Hoàng cung, chợ đêm, chợ sáng, thác Kuang Si; trải nghiệm nghi lễ khất thực Tak Bat vào buổi sớm và đi thuyền trên sông Mekong.

Khung cảnh bình yên tại cố đô Luang Prabang.

Lễ khất thực diễn ra vào mỗi buổi sáng sớm, thường bắt đầu khoảng 5h30-6h khi mặt trời chưa mọc.

Các nhà sư từ các ngôi chùa khắp thành phố đi chân trần, xếp thành hàng dài trên những con phố chính như đường Sakkaline và Sisavangvong, nơi có nhiều du khách và dân địa phương tập trung chờ đón.

Ngoài ra, ẩm thực ở Luang Prabang phong phú, từ các quán gà nướng, lẩu nướng địa phương đến những tiệm cà phê và bánh mang phong vị Pháp.

Tôi dậy sớm, trải nghiệm nghi lễ khất thực Tak Bat.

Vang Vieng

Tôi dành một ngày ở Vang Vieng, vừa đủ để cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp núi rừng và sông nước nơi đây.

5h, khi trời còn tối mịt, tôi một mình bắt đầu leo đỉnh Nam Xay. Hành trình khá mạo hiểm bởi ánh sáng chỉ đến từ đèn điện thoại. Đường mòn trơn trượt, không có bậc, người leo phải bám vào các hốc đá và những lan can tre dựng tạm ven lối đi.

Tôi đón bình minh siêu thực trên đỉnh Nam Xay, ngắm hoàng hôn tại quán bar.

Thành quả của hành trình này là cảnh tượng đẹp như cổ tích. Ánh bình minh màu cam hồng hiện lên trước mắt tôi. Núi non ẩn hiện trong sương mờ, xa xa là những chiếc khinh khí cầu đủ màu sắc.

Trong ngày, tôi tiếp tục trải nghiệm ngắm hoàng hôn tại quán bar Elevate 9, bay khinh khí cầu; trượt phao, chèo kayak trên sông Nam Song và thư giãn tại hồ nước Blue Lagoon.

Meuang Feuang

Ngày cuối, tôi đến Meuang Feuang, một huyện nhỏ thuộc tỉnh Vientiane. Không sôi động như Vang Vieng, nơi đây mang vẻ hoang sơ, phù hợp cho nghỉ dưỡng.

Tôi ở Heun Phae Meuang Feuang Riverside - bungalow ven sông Nam Lik (phòng nghỉ một tầng). Giá phòng khoảng 1,7 triệu đồng cho hai người, đã bao gồm ăn sáng.

Từ phòng nghỉ, chỉ cần vài bước chân là chạm đến dòng Nam Lik hiền hòa, mặt nước trong xanh soi bóng những dãy núi đá vôi sừng sững và các mảng rừng xanh mát dọc hai bờ.

Căn bungalow ven sông, chỉ vài bước chân là chạm đến dòng Nam Lik.

Lời hẹn quay lại

Những ngày lang thang trên đất Lào để lại trong tôi nhiều cảm xúc khó gọi tên. Từ cảnh vật, văn hóa, phong tục đến nhịp sống thường nhật, tất cả đều mới mẻ và được tôi gói ghém cẩn thận trong ký ức.

Lào đẹp, an toàn, thân thiện và là điểm nhấn đáng chú ý trên bản đồ du lịch châu Á. Người Lào hiền lành, thân thiện. Cộng đồng người Việt sinh sống khá đông, đặc biệt tại Vientiane.

Lào có hai mùa rõ rệt. Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10 và mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau. Giao thông ở đây khá đặc biệt, hiếm khi bấm còi, không bắt buộc đội mũ bảo hiểm, đường sá nhiều đoạn còn xấu và bụi bặm.

Ẩm thực đa dạng tại Lào, một số món ăn mặn và cay.

Ẩm thực Lào thường mặn và cay. Du khách nên dặn trước chủ quán nếu không ăn được cay. Những món nên thử như xôi, gà nướng, cá nướng, xúc xích, lạp xưởng, bò và heo khô.

Về chi phí, toàn bộ hành trình hết khoảng 12 triệu đồng mỗi người, bao gồm di chuyển, lưu trú, ăn uống và các trải nghiệm.

Với tôi, đây không chỉ là chuyến đi tham quan hay check-in, mà là hành trình "chạm đến nhiều giác quan".

Tôi mới chỉ khám phá một phần nhỏ của đất nước hiền hòa này, nhưng đủ để thấy bịn rịn khi rời đi. Tôi tin mình sẽ còn quay lại, để tiếp tục ghép thêm những mảnh ký ức còn dang dở với Lào.