Bìa tạp chí ảnh quan chức du lịch gây tranh cãi ở Philippines

Việc Bộ trưởng Du lịch Philippines Christina Frasco xuất hiện trên bìa tạp chí Philippine Topics thổi bùng tranh luận về cách ngành du lịch nước này xây dựng hình ảnh thương hiệu.

Tấm ảnh bìa tờ Philippine Topics chụp bà Christina Frasco rạng rỡ trước khung cảnh biển xanh, đi kèm bài viết về gian hàng Philippines tại Expo 2025 Osaka (Nhật Bản), nhằm khẳng định mức độ quan tâm dành cho điểm đến đã "tăng vọt".

Tuy nhiên, hiệu ứng nhận lại hoàn toàn trái ngược. Cộng đồng sáng tạo và giới chuyên gia du lịch lập tức phản ứng dữ dội, cho rằng việc đặt lãnh đạo làm trung tâm là biểu hiện của xu hướng "tự quảng bá", làm lu mờ nhiệm vụ cốt lõi: kể câu chuyện về những điểm đến.

Tranh cãi lên đỉnh điểm khi nhiếp ảnh gia Max Abasolo tiết lộ một thông tin gây sốc. Đội ngũ của ông từng được Bộ Du lịch (DOT) thuê để thực hiện một kho dữ liệu khổng lồ với 236.000 bức ảnh và 6.500 video tại gần 320 điểm du lịch khắp đất nước.

Bức ảnh bìa tạp chí nhận về nhiều tranh cãi. Ảnh: Philippines Topics.

"Chúng tôi đã ghi lại hàng trăm nghìn khoảnh khắc, và cuối cùng Bộ Du lịch lại chọn bức hình này (ám chỉ ảnh của bà Bộ trưởng)?" - Abasolo viết trong một bài đăng sau đó đã bị xóa.

Dù sau đó nhiếp ảnh gia này đã đính chính rằng bộ ảnh của ông không liên quan trực tiếp đến bìa tạp chí, song câu hỏi về "ưu tiên truyền thông" của DOT vẫn chưa có lời đáp thỏa đáng.

Trước bão dư luận, Bộ Du lịch nhanh chóng phủ nhận việc dùng ngân sách công cho mục đích PR cá nhân. Trong thông cáo ngày 31/12/2025, cơ quan này khẳng định không "đặt hàng" bài viết và toàn bộ nội dung do ban biên tập Philippine Topics tự quyết định.

Tuy nhiên, làn sóng chỉ trích vẫn chưa hạ nhiệt. Nhà bảo tồn di sản ẩm thực John Sherwin Felix thẳng thắn cáo buộc DOT đang biến thành "cỗ máy PR cá nhân". Ông chỉ ra rằng trong khi các quốc gia láng giềng nỗ lực quảng bá văn hóa và con người, các kênh chính thống của du lịch Philippines lại tràn ngập hình ảnh và tên tuổi của Bộ trưởng Frasco.

DOT tiếp tục phủ nhận, khẳng định các trang chính thức được vận hành một cách chuyên nghiệp, một kênh dành cho chính sách - khuyến cáo, kênh còn lại tập trung giới thiệu điểm đến, ẩm thực và văn hoá.

Sự cố ảnh bìa xảy ra vào thời điểm nhạy cảm khi ngành du lịch Philippines đang đối mặt với những "vết nứt" trong lộ trình phục hồi. Dù nỗ lực hậu đại dịch, dữ liệu 11 tháng đầu năm 2025 cho thấy lượng khách quốc tế đến quốc gia này giảm 2,16%, chỉ đạt 5,23 triệu lượt.

Bà Christina Frasco (bên trái) bị cáo buộc biến Bộ Du lịch Philippines thành "cỗ máy PR cá nhân". Ảnh: ĐVCC.

Đáng chú ý, các thị trường trọng điểm đều sụt giảm nghiêm trọng: khách Hàn Quốc giảm 21%, khách Trung Quốc giảm 16,55%. Trong khi đó, Việt Nam đón gần 21,2 triệu lượt khách cùng giai đoạn, một con số khiến giới chức du lịch Philippines không thể ngồi yên.

Bà Maricel Gatchalian-Badilla, giảng viên Viện Du lịch châu Á (Đại học Philippines), nhận định: "Du khách chọn điểm đến, họ không chọn quan chức. Khi các nền tảng chính thức quá tập trung vào một cá nhân, sự chú ý sẽ rời xa kết quả và đội ngũ đứng sau. Trong bối cảnh áp lực, hình ảnh có thể củng cố uy tín, nhưng cũng có thể âm thầm hủy hoại nó".

Nhà báo du lịch Marky Ramone Go cũng cho rằng việc ưu tiên hình ảnh cá nhân thay vì tầm nhìn chiến lược sẽ làm chệch hướng thông điệp cốt lõi - vốn phải là những câu chuyện về văn hóa, con người và nơi chốn. Bên cạnh vấn đề hình ảnh, quá trình phục hồi của du lịch Philippines vẫn chậm chạp vì thiếu nhân lực, chậm số hóa và hạ tầng yếu.

Khách Việt khám phá thủ đô Manila, Philippines tháng 11/2025. Ảnh: Linh Huỳnh.

Giới chuyên môn kêu gọi DOT tập trung nhiều hơn vào những cải cách hậu trường: nâng cấp sân bay, bến phà, trung tâm du khách, đảm bảo dịch vụ y tế tại Boracay, Siargao, chuẩn hóa hướng dẫn viên và giá tour. Thay vì chạy theo số lượng, Philippines được khuyên nên nhắm tới nhóm khách chi tiêu cao, lưu trú dài ngày - phù hợp với đặc thù quốc đảo.

"Ít nhưng chất lượng cao", bà Gatchalian-Badilla nói.

"Chúng ta không thể cạnh tranh về di tích cổ như nhiều nước láng giềng. Thứ chúng ta có là thiên nhiên tuyệt đẹp. Vấn đề là kể câu chuyện đó thế nào và thực hiện ra sao", Marky Ramone Go kết luận.