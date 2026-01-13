Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bản sao Cầu Vàng 'phiên bản bàn chân' gây tranh cãi

  • Thứ ba, 13/1/2026 18:43 (GMT+7)
  • 50 phút trước

Hình ảnh cầu kính ở Philippines được nâng đỡ bởi "bàn chân khổng lồ" có thiết kế tương tự Cầu Vàng ở Đà Nẵng (Việt Nam) gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Ngày 7/1, tài khoản mạng xã hội Filipinos in Singapore (tự giới thiệu là cộng đồng người Philippines trực tuyến lớn nhất tại Singapore) đăng tải bức ảnh kèm dòng chú thích "một điểm tham quan mới sắp hình thành", nhanh chóng thu hút gần 5.000 lượt tương tác.

Hình ảnh gây chú ý bởi thiết kế được cho là "bản sao" của Cầu Vàng tại Đà Nẵng (Việt Nam). Tuy nhiên, thay vì đôi bàn tay nâng đỡ, công trình sử dụng đôi bàn chân dựng thẳng lên trời, bên cạnh là một lối đi bằng kính.

Cau Vang anh 1

Hình ảnh được cho là Cầu Vàng phiên bản bàn chân gây tranh cãi ở Philippines. Ảnh: Filipinos in Singapore.

Nhiều tài khoản mạng xã hội khẳng định đây là một dự án du lịch mới tại Philippines, thậm chí gọi công trình này là Cầu Vàng "hiên bản bàn chân".

Tuy nhiên, theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, đến nay chưa có cơ quan báo chí hay tổ chức du lịch chính thống nào của Philippines xác nhận thông tin về dự án.

Đồng thời, chưa đơn vị uy tín nào khẳng định tính xác thực về hình ảnh "cầu bàn chân", liệu đây là dự án có thật hay sản phẩm của công nghệ cắt ghép, chỉnh sửa.

Trong khi đó, tại khu vực Longlong, thị trấn La Trinidad, tỉnh Benguet (miền Bắc Philippines), tồn tại một điểm tham quan chưa hoàn thiện, có hình thức gợi liên tưởng đến Cầu Vàng. Công trình này đã vấp phải nhiều chỉ trích trên mạng xã hội, buộc chính quyền địa phương phải lên tiếng làm rõ.

Theo Daily Tribune, chính quyền thị trấn La Trinidad thông qua Văn phòng Du lịch địa phương khẳng định công trình có tên gọi "Glassway Attraction" là dự án đầu tư kinh doanh tư nhân, không do chính quyền khởi xướng hay phát triển. Hồ sơ chính thức cho thấy địa điểm này chưa được đăng ký là một điểm tham quan du lịch.

Ông Valred Olsim, Trưởng phòng Du lịch thị trấn La Trinidad, cho biết chính quyền địa phương không trực tiếp vận hành bất kỳ điểm du lịch nào trong khu vực. Các điểm tham quan đều do tư nhân quản lý, ngoại trừ trang trại dâu tây Strawberry Farm thuộc thẩm quyền của Đại học Bang Benguet.

Cau Vang anh 2

Cầu Vàng (bên trái) và bản sao thực tế tại Philippines. Ảnh: Patrick Marrero Tapang Jr.

Dự án gây tranh cãi sau khi hình ảnh được lan truyền bởi một nhà sáng tạo nội dung. Một số ý kiến cho rằng công trình "nhái" ý tưởng thiết kế nước ngoài, thậm chí cáo buộc sao chép mô hình điểm du lịch tại Việt Nam.

Trước phản ứng dư luận, ông Olsim cho rằng việc tiếp thu các mô hình kinh doanh quốc tế không bị pháp luật cấm và nhấn mạnh nhiều công viên, khu vui chơi tại địa phương cũng thường áp dụng phong cách phương Tây.

Dù Văn phòng Du lịch địa phương không được tham vấn ngay từ đầu, đại diện dự án đã làm việc với chính quyền để bắt đầu quá trình phối hợp.

Hiện công trình tại Longlong, La Trinidad vẫn chưa hoàn thiện, chưa mở cửa đón khách và chưa có thông tin chính thức về tên gọi, giá vé, chủ sở hữu hay thời điểm khai trương.

Đây không phải lần đầu Cầu Vàng nổi tiếng của Việt Nam xuất hiện những "phiên bản" ở nước ngoài. Cuối năm 2024, hình ảnh một cây cầu với hai bàn tay nâng đỡ tại khu nghỉ dưỡng ven sông ở thành phố Kampong Cham (Campuchia) từng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Cau Vang anh 3Cau Vang anh 4

Cầu Vàng Đà Nẵng (bên trái) và tiểu cảnh Cầu Vàng ở Campuchia. Ảnh: ĐVCC, ស្មៅទន្លេ.River Grass.

Cầu Vàng "phiên bản Campuchia" được làm bằng gỗ, dài khoảng 8 m, nâng đỡ bởi đôi tay bằng tre, bọc vải nhũ màu vàng, hướng ra sông Mekong. Công trình tạo phông nền là cánh đồng cỏ lau, thu hút nhiều du khách check-in.

Trước đó, tháng 8/2019, Trung Quốc cũng khánh thành cây cầu Thái Hồng Tiên Thủ tại khu du lịch Cổ Khê Tinh Hà, tỉnh Phúc Kiến. Cây cầu được cho là "đạo nhái" ý tưởng Cầu Vàng nhưng chỉ có một bàn tay nâng đỡ, dài 99 m, với bàn tay cao 19 m.

Cầu Vàng Đà Nẵng Cầu Vàng Cầu Vàng Đà Nẵng Đà Nẵng Cầu Vàng Campuchia phiên bản bàn chân bàn chân du lịch Cầu Vàng bàn chân không lổ cầu vàng Philippines Philippines

