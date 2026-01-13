Có 26 ngày nghỉ lễ, Tết trong năm 2026

Với 26 ngày nghỉ lễ, Tết trong năm 2026, ngành du lịch được kỳ vọng có thêm dư địa tăng trưởng. Các kỳ nghỉ ngắn và dài ngày tạo điều kiện để người dân đi du lịch nhiều hơn.

Người trẻ Hà Nội trong kỳ nghỉ lễ 2/9/2025. Ảnh: Linh Huỳnh.

Theo chủ trương đã được thống nhất, Bộ Chính trị chọn ngày 24/11 hàng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam, định hướng là ngày nghỉ lễ hưởng nguyên lương.

Như vậy, trong năm 2026, công chức và người lao động được nghỉ tổng cộng 26 ngày lễ, Tết (tính cả ngày nghỉ hàng tuần liền kề), nhờ phương án hoán đổi để kéo dài một số kỳ nghỉ.

Cụ thể:

Tết Dương lịch được nghỉ 4 ngày liên tiếp, từ 1-4/1, nhờ hoán đổi ngày làm việc.

được nghỉ 4 ngày liên tiếp, từ 1-4/1, nhờ hoán đổi ngày làm việc. Tết Âm lịch kéo dài 9 ngày, từ 14/2-22/2 (tức từ 27 tháng Chạp đến mùng 6 Tết).

kéo dài 9 ngày, từ 14/2-22/2 (tức từ 27 tháng Chạp đến mùng 6 Tết). Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10/3 Âm lịch) được nghỉ 3 ngày, từ 25/4-27/4, do ngày lễ rơi vào Chủ nhật và được nghỉ bù.

(mùng 10/3 Âm lịch) được nghỉ 3 ngày, từ 25/4-27/4, do ngày lễ rơi vào Chủ nhật và được nghỉ bù. Ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước và Quốc tế Lao động 1/5 tạo thành kỳ nghỉ 4 ngày liên tiếp, từ 30/4-3/5.

tạo thành kỳ nghỉ 4 ngày liên tiếp, từ 30/4-3/5. Quốc khánh 2/9 có kỳ nghỉ dài 5 ngày, từ 29/8-2/9, với phương án nghỉ liền kề trước và sau ngày lễ chính.

có kỳ nghỉ dài 5 ngày, từ 29/8-2/9, với phương án nghỉ liền kề trước và sau ngày lễ chính. Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Lịch nghỉ được phân bổ đều trong năm giúp người dân linh hoạt xây dựng các hành trình du lịch ngắn ngày, dài ngày, thay vì dồn nhu cầu vào một vài cao điểm.

Trước đó, kỳ nghỉ Tết Dương lịch kéo dài 4 ngày đã cho thấy hiệu ứng tích cực. Cả nước ước đón khoảng 3,5 triệu lượt khách, tạo "bước chạy đà" thuận lợi cho mùa du lịch năm mới.

Nhiều điểm đến ghi nhận lượng khách lớn như: Phú Quốc, Đà Lạt, Măng Đen, Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Nha Trang, Vũng Tàu, Mũi Né. Xu hướng nổi bật là các chuyến đi ngắn, ưu tiên nghỉ dưỡng, trải nghiệm cá nhân, ẩm thực và du lịch kết hợp tổ chức tiệc tất niên, MICE quy mô nhỏ.

Du lịch nội địa tiếp tục chiếm ưu thế, trong khi tour nước ngoài tăng ở các thị trường gần như Thái Lan, Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore, Malaysia. Tuy nhiên, tỷ trọng vẫn thấp hơn do du khách "để dành" ngân sách cho Tết Nguyên đán.

LƯỢNG KHÁCH DU LỊCH TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG TRONG KỲ NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH 2026 Nguồn: Sở Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các địa phương Nhãn TP.HCM Ninh Bình Quảng Ninh Lâm Đồng Đà Nẵng Hà Nội Khánh Hòa Hải Phòng An Giang Lượt khách Nghìn lượt 1240 720 657 650 630 560 503 500 350

Du khách miền Nam tiếp tục quan tâm các hành trình ra miền Bắc và các điểm nghỉ dưỡng biển, trong khi du khách miền Bắc lựa chọn Tây Bắc để trải nghiệm không khí mùa đông hoặc di chuyển vào Nam đến các điểm biển nắng ấm như Phú Quốc, Nha Trang, Côn Đảo.

Lượng khách quốc tế tăng trưởng mạnh, chủ yếu từ các thị trường chính như: Trung Quốc, Hàn Quốc, Mỹ, Thái Lan, Malaysia, Singapore.

Công suất phòng trung bình toàn quốc đạt khoảng 51%, trong khi nhiều địa phương trọng điểm đạt 65%.

Một số điểm đến như Sa Pa, Đồng Văn, Lô Lô Chải, Mèo Vạc, Mộc Châu, Măng Đen, Phú Quốc, Đà Nẵng, phố cổ Hà Nội và trung tâm TP.HCM ghi nhận tỷ lệ lấp đầy 100% từ trước kỳ nghỉ.

Người dân, du khách đổ xô đến TP.HCM nghỉ Tết Dương lịch. Ảnh: Phương Lâm.

TP.HCM "dẫn đầu" ước đón 1,24 triệu lượt khách, tăng 65% so với cùng kỳ 2025, doanh thu du lịch đạt khoảng 2.632 tỷ đồng . Tiếp đến là Ninh Bình đón 723.000 lượt khách. Ngoài ra, Hà Nội, Ninh Bình, Quảng Ninh, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Lào Cai, An Giang đều ghi nhận lượng khách và doanh thu tăng mạnh.

Thị trường tour Tết Dương lịch 2026 ghi nhận sự đa dạng về sản phẩm và cải thiện rõ rệt về chất lượng trên khắp cả nước.

Giá tour tăng nhẹ nhưng ổn định nhờ doanh nghiệp chủ động giữ chỗ sớm. Nhiều khách sạn tung ưu đãi giảm giá 20-30%, tặng voucher, dịch vụ kèm theo. Hàng không và đường sắt tăng cường năng lực khai thác, nhiều tuyến du lịch trọng điểm kín chỗ trong các ngày cao điểm.

Cục Du lịch Quốc gia đánh giá kỳ nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày đã tạo dư địa rõ rệt cho du lịch nội địa tăng trưởng, giúp du khách sẵn sàng chi tiêu nhiều hơn.

Đây cũng được xem là bước khởi động quan trọng cho mùa du lịch 2026, hướng tới mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế, 150 triệu lượt khách nội địa và tổng thu khoảng 1.125 nghìn tỷ đồng trong năm.

