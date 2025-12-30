Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Vẫn trống ghế trên những cung tàu hỏa đẹp nhất Việt Nam dịp Tết Dương

  • Thứ ba, 30/12/2025 09:00 (GMT+7)
  • 10 giờ trước

Kỳ nghỉ Tết Dương lịch kéo dài 4 ngày mở ra nhiều lựa chọn du lịch ngắn ngày bằng tàu hỏa, thuận tiện và an toàn cho du khách.

Kỳ nghỉ Tết Dương lịch kéo dài 4 ngày (1- 4/1) được dự báo gia tăng nhu cầu đi lại, du lịch ngắn ngày bằng tàu hỏa "lên ngôi". Trước xu hướng này, ngành đường sắt lên kế hoạch tăng cường năng lực vận chuyển, bổ sung khoảng 20.000 chỗ nhằm phục vụ hành khách.

Ngoài các đoàn tàu khách chạy thường xuyên trên trục Bắc - Nam và các tuyến trọng điểm, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt sẽ tăng chuyến, nối thêm toa trên nhiều tuyến du lịch được ưa chuộng như: Hà Nội - Hải Phòng, Huế - Đà Nẵng, Hà Nội - Lào Cai, TP.HCM - Nha Trang và TP.HCM - Phan Thiết.

tau hoa anh 1tau hoa anh 2
tau hoa anh 3

Du khách check-in ga Hải Phòng. Ảnh: Quỳnh Koy.

Hà Nội - Hải Phòng

Đường sắt tuyến Hà Nội - Hải Phòng chỉ mất hơn 2 giờ tàu chạy, phù hợp cho chuyến đi trong ngày hoặc 2 ngày 1 đêm.

Bên cạnh các chuyến tàu thông thường, hành trình còn có lựa chọn trải nghiệm tàu "quý tộc" Hoa Phượng Đỏ. Hành trình phù hợp với gia đình, nhóm bạn và các cặp đôi.

Tại Hải Phòng, du khách có thể tham quan ga Hải Phòng như một điểm đến du lịch, thưởng thức bánh đa cua, nem cua bể, ghé khu di tích Bạch Đằng Giang hoặc dạo quanh hồ Tam Bạc và khu phố trung tâm.

Với lịch trình 2-3 ngày, chuyến đi có thể kết hợp Đồ Sơn hoặc Cát Bà.

tau hoa anh 4tau hoa anh 5
tau hoa anh 6

Đoàn tàu chạy qua cầu vòm Đồn Cả (Đà Nẵng). Ảnh: VNR.

Huế - Đà Nẵng

Tuyến Huế - Đà Nẵng "Kết nối di sản miền Trung" dài 102 km, chính thức vận hành từ tháng 3/2024. Đây được xem là một trong những cung đường sắt đẹp nhất Việt Nam, khi tàu băng qua đèo Hải Vân và vịnh Lăng Cô.

Thời gian di chuyển ngắn giúp du khách sáng ở Huế, trưa đã có mặt tại Đà Nẵng, không lo kẹt xe.

Trên tàu, hành trình trở thành một phần trải nghiệm với cảnh biển, núi liên tiếp qua ô cửa sổ, cùng các hoạt động thưởng thức nghệ thuật, ẩm thực trên toa tàu.

Hành khách có thể chiêm ngưỡng cảnh quan, dừng 10 phút tại ga Lăng Cô để chụp ảnh và ngắm vịnh biển từng được vinh danh là một trong những vịnh đẹp nhất thế giới.

Tuyến này phù hợp với gia đình và nhóm bạn trẻ yêu thích trải nghiệm, chụp ảnh.

tau hoa anh 7tau hoa anh 8
tau hoa anh 9

Du khách check-in trên chuyến tàu TP.HCM - Phan Thiết. Ảnh: Thu Vân.

TP.HCM - Phan Thiết

Chỉ với một chuyến tàu buổi sáng, du khách từ TP.HCM có thể đến Phan Thiết - Mũi Né để bắt đầu kỳ nghỉ biển dịp lễ.

Thời gian di chuyển hợp lý, không lo kẹt xe, phù hợp với gia đình có trẻ nhỏ và người lớn tuổi.

Tại Phan Thiết, du khách có thể nghỉ dưỡng ở Mũi Né - Hàm Tiến, dạo biển buổi chiều, ngắm hoàng hôn, thưởng thức hải sản tươi, bánh căn, bánh quai vạc.

Với lịch trình 2-3 ngày, chuyến đi có thể kết hợp tham quan đồi cát và làng chài.

tau hoa anh 10tau hoa anh 11
tau hoa anh 12

Đoàn tàu lấy cảm hứng từ cung Nam Phương Hoàng hậu, phục vụ hành khách tuyến Đà Lạt - Trại Mát từ tháng 12 năm ngoái. Ảnh: VNR.

Đà Lạt - Trại Mát

Tuyến tàu du lịch ngắn từ Đà Lạt đến Trại Mát gây ấn tượng với đường ray cổ và các toa tàu mang phong cách hoài niệm, lấy cảm hứng từ cung Nam Phương Hoàng hậu.

Hành trình nhẹ nhàng, cảnh đẹp, phù hợp với gia đình trẻ, bố mẹ đưa con đi trải nghiệm và du khách yêu thích chụp ảnh.

Điểm đến Trại Mát cho phép kết hợp tham quan chùa Linh Phước, vườn hoa và các quán cà phê địa phương, mang lại trải nghiệm thư giãn cho người lớn và sự thích thú cho trẻ em.

tau hoa anh 13tau hoa anh 14
tau hoa anh 15

Tuyến tàu TP.HCM - Nha Trang (Khánh Hòa). Ảnh: Tường Vi.

TP.HCM - Nha Trang

Tuyến TP.HCM - Nha Trang được nhiều gia đình lựa chọn cho kỳ nghỉ lễ, có thể nghỉ ngơi xuyên suốt hành trình.

Tàu có ghế mềm và giường nằm, thuận tiện cho trẻ nhỏ. Khi đến nơi, ga tàu nằm gần trung tâm, dễ dàng di chuyển về khách sạn và bãi biển.

Với lợi thế không phải lái xe đường dài, du khách có thể bắt đầu kỳ nghỉ ngay từ khi lên tàu.

Châu Sa

tàu hỏa tàu hỏa nghỉ tết dương lịch kỳ nghỉ tết tết dương lịch 2026 nghỉ tết 4 ngày 4 ngày nghỉ tết du lịch tàu hỏa Hoa Phượng Đỏ Hà Nội Hải Phòng Huế Đà Nẵng Đà Lạt Trại Mát tàu di sản tết dương lịch

