Đằng sau chuyện 'con chị bé, thích ngồi gần cửa sổ' trên máy bay

Từ câu chuyện một hành khách từ chối nhường ghế cửa sổ cho trẻ em vì đã trả thêm tiền, tranh luận về việc đổi chỗ trên máy bay lan rộng trên mạng xã hội.

Du khách chụp ảnh từ cửa sổ máy bay. Ảnh: Alina Matveycheva/Pexels.

Ngày 29/12, mạng xã hội lan truyền bài viết của một hành khách kể lại trải nghiệm ứng xử khi được đề nghị nhường ghế cửa sổ trên máy bay.

Theo người này, một hành khách khác ngỏ ý: "Con chị bé, thích ngồi gần cửa sổ", với mong muốn đối phương nhường chỗ. Tuy nhiên, tác giả bài đăng đã từ chối và cho rằng mình không cần cảm thấy có lỗi với quyết định đó.

Hành khách cho biết mình đã bỏ thêm tiền để chọn ghế cửa sổ theo đúng sở thích cá nhân, nên không có lý do phải nhường chỗ. Nếu đứa trẻ cũng muốn ngồi vị trí này, phụ huynh có thể chủ động mua vé ghế cửa sổ cho con trong những chuyến bay sau.

Câu chuyện nhanh chóng thu hút nhiều ý kiến trái chiều, xoay quanh việc đổi chỗ, phép lịch sự và quyền lợi cá nhân khi đi máy bay.

Cảnh máy bay nhìn qua cửa sổ máy bay đang mở. Ảnh: Travel + Leisure.

Trên thực tế, window seat (ghế cạnh cửa sổ) có ưu điểm chính là tầm nhìn đẹp, có thể ngắm cảnh bên ngoài máy bay, tựa vào vách để ngủ thoải mái, không bị ai làm phiền và ngồi cố định, không cần di chuyển vì người khác.

Ở góc độ an toàn, một tiếp viên hàng không cho biết việc hành khách tự ý đổi chỗ không đơn thuần là chuyện tiện nghi. Trên thực tế, việc sắp xếp chỗ ngồi liên quan trực tiếp đến cân bằng trọng tải của máy bay.

Serenity Haley, tiếp viên của American Airlines, cho biết các hãng bay luôn tính toán kỹ lưỡng việc phân bổ hành khách và hàng hóa nhằm đảm bảo máy bay đạt trạng thái cân bằng khi cất cánh.

"Khi hành khách tự ý đổi chỗ, bạn đang làm thay đổi sự cân bằng của máy bay", cô nói, khuyến cáo nếu muốn đổi chỗ, hành khách nên hỏi tiếp viên. Thông thường, việc chuyển sang ghế trống có thể được chấp thuận, nhưng rất hiếm trường hợp được nâng hạng.

Cơ trưởng Magnar Nordal từng chia sẻ một sự cố khi 4 hành khách tự ý dồn lên hàng ghế đầu. Khi máy bay chuẩn bị cất cánh, cơ phó phát hiện phần đầu máy bay quá nặng, trong khi đường băng ngắn khiến việc hủy cất cánh trở nên nguy hiểm.

Theo Nordal, chỉ một người di chuyển vị trí cách 10 hàng ghế cũng có thể tác động đáng kể đến sự cân bằng.

Các kỹ sư hàng không lý giải máy bay nặng đầu sẽ khó cất cánh, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Nếu buộc phải phanh gấp để hủy cất cánh, máy bay có thể đối mặt nguy cơ nổ lốp hoặc trượt khỏi đường băng.

Darren Patterson, phi công của một hãng hàng không lớn tại Mỹ, nói với BBC rằng bên cạnh yếu tố kỹ thuật, việc tự ý đổi chỗ còn có thể khiến hành khách gặp rắc rối vì vi phạm chính sách hãng bay.

Nhiều hãng không cho phép đổi chỗ miễn phí đối với vé hạng phổ thông hoặc tiết kiệm. Một số hành khách có thể đổi chỗ nhờ thái độ lịch sự hoặc sự linh hoạt của tiếp viên, nhưng cũng có trường hợp bị yêu cầu rời khỏi máy bay khi tự ý chuyển sang hàng ghế trống mà không được phép.

Các hãng bay luôn tính toán kỹ lưỡng việc phân bổ chỗ ngồi cho hành khách. Ảnh: United Airlines.

Theo các tiếp viên, hành khách không có nghĩa vụ phải nhường chỗ cho người khác, trừ khi đó là yêu cầu từ phi hành đoàn và liên quan đến an toàn bay. Thời điểm phù hợp nhất để xin đổi chỗ là khi làm thủ tục check-in tại quầy, nơi nhân viên có thể sắp xếp lại nếu còn chỗ trống phù hợp.

Theo Condé Nast Traveler, tiếp viên hàng không là những người được đào tạo để theo dõi và kiểm soát sơ đồ chỗ ngồi. Một số trường hợp đặc biệt có thể được xem xét đổi chỗ, như hành khách đi cùng trẻ nhỏ bị tách chỗ, người có vấn đề sức khỏe, ghế bị hỏng hoặc cần không gian yên tĩnh hơn.

Riêng hàng ghế thoát hiểm, việc chuyển chỗ phải đáp ứng điều kiện nghiêm ngặt, trong đó hành khách phải đủ 15 tuổi và sẵn sàng hỗ trợ tổ bay trong tình huống khẩn cấp.

Ngoài ra, vấn đề bảo mật thông tin và tài chính cũng được nhắc đến.

Leanna Coy, một tiếp viên hàng không, cho biết cô từng đồng ý đổi chỗ và sau đó phát hiện thông tin thanh toán trên ứng dụng vẫn gắn với ghế cũ. Điều này đồng nghĩa người ngồi vào vị trí đó có thể sử dụng thẻ của cô để thanh toán dịch vụ trên máy bay.

Do đó, các tiếp viên khuyến cáo hành khách không nên cảm thấy áp lực khi bị đề nghị đổi chỗ nếu bản thân không thoải mái. Việc ngồi đúng vị trí ghi trên thẻ lên máy bay là quyền lợi chính đáng của mỗi người.

Theo các nhân viên hãng bay, sự lịch sự và giao tiếp rõ ràng luôn được đánh giá cao. Trong nhiều trường hợp, hành khách cư xử đúng mực sẽ dễ nhận được sự hỗ trợ hơn từ phi hành đoàn, thậm chí có thể được đáp ứng nhu cầu đổi chỗ nếu điều kiện cho phép.