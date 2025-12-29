Cảnh đối lập tại Mũi Né, Phú Quý dịp Tết Dương

Trong khi nhiều resort ven biển Mũi Né "cháy phòng" với công suất 90-100% dịp Tết Dương lịch, cách đó hơn 100 km, Phú Quý lại rơi vào cảnh đìu hiu, tỷ lệ lấp phòng chưa đến 50%.

Du khách check-in tại quán cà phê view biển ở Mũi Né dịp lễ 30/4/2024. Ảnh: Linh Huỳnh.

Cách TP.HCM khoảng 200 km, Mũi Né (Lâm Đồng) từ lâu là điểm nghỉ đông quen thuộc của các thị trường khách quốc tế như Nga, Đức… Nhờ thời tiết nắng ấm và các hoạt động thể thao biển như lướt sóng, lướt ván diều, khu vực này luôn trong tình trạng đông đúc, nhộn nhịp vào dịp cuối năm.

Mũi Né "kín" khách Tây

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, ông Trần Anh Thi, Giám đốc điều hành Seahorse Resort & Spa Mũi Né, cho biết dịp Tết Dương lịch 2026, đơn vị đạt 90% công suất phòng. Vào dịp cao điểm này, khách thường đặt trước từ 2-3 tháng.

"Năm nay, thị trường Đông Âu tăng trưởng vượt trội, chiếm tới 90% lượng khách dịp này. Khách có thời gian lưu trú trung bình từ 7 đêm trở lên, chủ yếu kéo dài từ tháng 10/2025 đến hết tháng 3/2026", bà Vy nói.

Tình hình tương tự cũng diễn ra tại resort Pandanus Mũi Né. Đại diện đơn vị cho biết resort đã kín phòng, riêng chương trình tiệc countdown đêm 31/12 thậm chí rơi vào tình trạng quá tải. Khách châu Âu chiếm phần lớn và thường lưu trú tối thiểu 1-2 tuần.

"Tết Dương lịch là mùa của khách quốc tế, không phải thị trường nội địa", đại diện này nhận định.

Mũi Né thu hút du khách bởi khung cảnh làng chài yên bình, nơi khách có thể ngắm bình minh, hoàng hôn và khám phá giới hạn bản thân bằng nhiều môn thể thao biển. Ảnh: Linh Huỳnh.

Ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch Hiệp hội du lịch tỉnh Lâm Đồng, cho biết Tết Dương lịch luôn là mùa cao điểm của du lịch Mũi Né, khi dòng khách inbound nghỉ đông trùng với nhu cầu du lịch ngắn ngày của khách Việt.

Năm nay, người lao động được nghỉ liên tục 4 ngày (1-4/1/2026) do hoán đổi ngày làm việc thứ sáu (2/1) sang thứ bảy (10/1), tạo điều kiện cho các chuyến đi ngắn ngày đến những địa phương lân cận TP.HCM như Mũi Né, Phan Thiết.

Phú Quý đìu hiu

Trong khi đó, đặc khu Phú Quý (Lâm Đồng) - cách Mũi Né khoảng 125 km - lại ghi nhận tình trạng đối lập, lượng khách đến đảo sụt giảm nghiêm trọng vì ảnh hưởng của gió bấc, biển động mạnh.

Đại diện Công ty cổ phần Phú Quốc Express, đơn vị vận hành tàu cao tốc hai thân Trưng Trắc tuyến Phan Thiết - Phú Quý, cho biết lượng khách đặt vé đi đảo dịp Tết Dương lịch rất thấp. Hai chuyến tàu ra đảo ngày 31/12 và 1/1/2026 chỉ ghi nhận chưa tới 100 lượt khách mỗi chuyến. Dịp Tết Dương lịch 2026, Phú Quý vẫn chịu ảnh hưởng từ mùa gió bấc, mức sóng dao động khoảng 3m khiến một số du khách bị say tàu e ngại.

Ông Huỳnh Văn Kỹ, chủ khách sạn Chanky Phú Quý, cho biết dịp Tết 2026, công suất phòng của khách sạn chỉ đạt 30%, trong khi cùng kỳ năm ngoái đã kín 100%.

"Khách sạn nằm hướng Tây nên ít bị ảnh hưởng bởi gió bấc. Đây là thời điểm du khách chuyển sang tắm biển, lặn ngắm san hô ở Bãi Lăng thay vì Bãi Cạn, đồng thời cũng là mùa ngắm hoàng hôn đẹp nhất. Tuy vậy, sóng cao và thời tiết thất thường vẫn ảnh hưởng lớn đến tâm lý du khách", ông Kỹ chia sẻ.

Khung cảnh bờ kè Bãi Lăng mùa hoàng hôn dịp cuối năm. Ảnh chụp vào tháng 12/2025. Ảnh: Chanky Hotel Phú Quý.

Tại La Mer Boutique House Phú Quý cũng ghi nhận tình trạng tương tự khi lượng khách đặt phòng giảm mạnh. "Nếu như dịp Tết Tây năm trước đạt 100% công suất thì năm nay chúng tôi chỉ khoảng 50%", Lê Huyền - đại diện khách sạn cho biết.

Sau cao điểm hè, Phú Quý bước vào giai đoạn trầm lắng nhất khi mùa gió bấc kéo dài (từ tháng 10 đến tháng 2 năm sau), kèm theo ảnh hưởng từ các đợt áp thấp và bão trên Biển Đông. Song, mùa bấc năm nay Huyền ghi nhận lượng khách ra đảo có xu hướng tăng lên. "Ngoại trừ chuyện say tàu, mọi thứ ở đảo mùa này đều rất đẹp", Huyền nói.

Theo ông Đỗ Thái Thanh, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin đặc khu Phú Quý (tỉnh Lâm Đồng), từ 1/1 đến 15/11/2025, đảo đón khoảng 154.936 lượt khách, tăng 8.496 lượt so với cùng kỳ năm trước, trong đó khách quốc tế đạt 3.893 lượt.

Vào mùa bấc, địa phương hiện chưa có chính sách kích cầu riêng. Một số cơ sở lưu trú giảm giá phòng nhưng chưa đủ hấp dẫn "vượt sóng" ra đảo. Phần lớn doanh nghiệp tranh thủ thời gian này để bảo trì cơ sở vật chất, chờ đến Tết Nguyên đán - thời điểm khởi động lại mùa du lịch trên đảo.

Do ảnh hưởng gió mùa Đông Bắc hoạt động mạnh, sóng cao từ 3,5 m đến trên 4 m, để đảm bảo an toàn cho du khách, tàu Superdong hoạt động tuyến Phú Quý - Phan Thiết quyết định tạm dừng hoạt động 2-5/1/2026. Riêng tàu Trưng Trắc tạm dừng từ 1/1/2026 cho đến khi có thông báo mới.