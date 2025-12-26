4 ngày nghỉ Tết Dương lịch không rời TP.HCM

Kỳ nghỉ Tết Dương lịch kéo dài 4 ngày sắp tới, nếu không có cơ hội du lịch xa, bạn có thể tìm nhiều nguồn cảm hứng mới tại TP.HCM, bằng cách lê la hàng quán hay ghé các điểm đến trẻ trung.

Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày (1-4/1), do hoán đổi ngày làm việc thứ sáu (2/1) sang thứ bảy (10/1) của tuần kế tiếp. Nếu ở TP.HCM vào kỳ nghỉ, bạn có thể tận dụng 4 ngày để khám phá thành phố.

Với nhịp sống sôi động, TP.HCM không thiếu hàng quán, điểm vui chơi đa phong cách để bạn tận hưởng Tết Dương lịch trọn vẹn.

Ngày 1

▸ 7h: Ngồi cà phê bệt

Địa điểm gợi ý: Công viên 30/4 (phường Sài Gòn)

Công viên 30/4 (phường Sài Gòn) Mức giá: Từ 20.000 đồng/món

Khu vực công viên 30/4, nhà thờ Đức Bà, Dinh Thống Nhất thường đông các bạn trẻ đến ngồi cà phê bệt. Ảnh: Duy Hiệu.

Cà phê ngồi bệt ngoài trời từ lâu đã trở thành một lát cắt văn hóa đô thị: mộc mạc, phóng khoáng và rất TP.HCM. Đây cũng là điểm tụ tập cà phê sáng sớm của giới trẻ. Nơi ly cà phê hòa vào tiếng xe cộ, tiếng cười nói và nắng gió của TP.HCM. Ngoài ra, tại đây còn có bán bạc xỉu, trà chanh, nước ngọt...

▸ 10h: Khám phá tổ hợp dưới ga metro ngầm

Địa điểm gợi ý: Ga metro Nhà hát Thành phố (phường Sài Gòn)

Rue Miche là khu tổ hợp bán lẻ lớn nhất Đông Nam Á. Ảnh: Linh Huỳnh.

Tầng hầm B2 (LL2) cạnh lối vào ga metro ngầm Nhà hát Thành phố là nơi bạn có thể nhâm nhi cà phê, matcha latte tại Cafe U hoặc Starbucks. Combo bữa sáng tại Cafe U gồm bánh mì, phở bò hoặc sandwich xúc xích dùng kèm cà phê sữa hoặc cà phê đen với mức giá 98.000 đồng.

Từ đây, thang cuốn sẽ dẫn bạn tiếp cận khu tổ hợp bán lẻ Rue Miche nằm ở tầng hầm B3 (LL3). Khu vực này gồm 35 thương hiệu thời trang, nước hoa, phụ kiện, không gian triển lãm nghệ thuật...

▸ 12h: Bữa trưa với món Hàn

Địa điểm gợi ý: Pacho Pocha Express (nhiều chi nhánh)

Pacho Pocha Express (nhiều chi nhánh) Mức giá: Từ 29.000 đồng/món

Quán ăn này là điểm hẹn quen thuộc của giới trẻ. Ảnh: Pacho Pocha Express.

Quán mang dáng dấp mô hình nhậu lều với sắc cam nổi bật. Bàn ghế đơn giản, trên tường treo poster món ăn và các chi tiết trang trí mang đậm văn hoá ẩm thực Hàn Quốc. Quán phục vụ nhiều món ăn Hàn Quốc bản casual (giá phải chăng). Hương vị phù hợp khẩu vị Việt, nhưng vẫn giữ phong cách xứ kim chi. Bạn có thể gọi mì lạnh, gà sốt kem hành, thịt heo chua ngọt.

▸ 15h: Chụp photobooth in đĩa CD

Địa điểm gợi ý: Photogenic Vietnam (phường Gò Vấp)

Photogenic Vietnam (phường Gò Vấp) Mức giá: 250.000-350.000 đồng/gói

Bạn sẽ sở hữu album mini của riêng mình với dịch vụ photobooth in đĩa. Ảnh: Dế.

Dịch vụ chụp photobooth in đĩa CD "hot" lên nhờ sự biến tấu đầy hoài niệm của trào lưu photobooth hiện đại. Sau khi chụp, hình ảnh của bạn sẽ được in màu lên mặt đĩa CD. Bìa đĩa có thể thêm tên, ngày chụp, câu quote ngắn, logo, tổng thể trông như một album mini. Dịch vụ này có 2 mức giá, gồm gói 1-2 người giá 250.000 đồng với 7 ảnh và combo CD và gói 3 người giá 350.000 đồng với 14 ảnh và 2 combo CD.

▸ 18h: Ăn tối trên tầng thượng

Địa điểm gợi ý: Trên Tầng Thượng (phường Nhiêu Lộc)

Trên Tầng Thượng (phường Nhiêu Lộc) Mức giá: Từ 65.000 đồng/món

Bạn có thể gọi theo combo tiết kiếm, nếu đi theo nhóm đông người. Ảnh: Phương Lâm.

Không gian nhà hàng cổ điển, nằm gọn trên tầng thượng, nơi bữa ăn tối được biến hóa theo phong cách Việt - Âu. Nhà hàng sử dụng đèn vàng ấm áp, căn bếp nằm đối diện bàn ăn cho bạn quan sát đầu bếp nấu nướng.

Các món ăn có sự thân thuộc từ nguyên liệu Việt như gia vị Tây Bắc, rau củ Đà Lạt và thịt bò Phú Yên, áp dụng phương pháp chế biến Á - Âu. Nổi bật là salad ức vịt xông khói, BBQ xiên nướng, cà ri tôm, bò một nắng Phú Yên...

▸ 0h: Ngắm pháo hoa

Địa điểm gợi ý: khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh)

Pháo hoa ở đầu đường hầm sông Sài Gòn vào dịp Tết Dương lịch 2025. Ảnh: Duy Hiệu.

Tết Dương lịch 2026, TP.HCM tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật từ 0h đến 0h15 ngày 1/1/2026 tại 4 địa điểm. Trong đó, khu vực TP.HCM (cũ) bắn pháo hoa tầm cao ở đầu đường hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh). Ngoài ra, bạn cũng có thể ngắm pháo hoa từ bến Bạch Đằng, chân cầu Ba Son.

Ngày 2

▸ 10h: Ăn sáng, uống cà phê trong phòng trưng bày nội thất

Địa điểm gợi ý: The Art Tea Lounge (phường Xuân Hòa)

The Art Tea Lounge (phường Xuân Hòa) Mức giá: Từ 98.000 đồng/món

Nơi giao thoa giữa nhịp sống sôi động và không gian thanh lịch. Ảnh: Theart179.

The Art Tea Lounge pha trộn giữa nhà hàng, cà phê và tea lounge. Không gian sang trọng, nội thất đẳng cấp, gồm khu vực ngồi trong nhà và ngoài trời. Một ly trà thơm sẽ phù hợp ăn kèm với bò Fuji, súp miso với cá hồi, pate gan gà... Nếu ưa chuộng sự mới lạ, các loại đồ uống sáng tạo như tiramisu trà xanh mâm xôi và bánh trà xanh cam kết làm bạn hài lòng.

▸ 12h: Bữa trưa với món Việt truyền thống

Địa điểm gợi ý: Quán Bụi (nhiều chi nhánh)

Quán Bụi (nhiều chi nhánh) Mức giá: Từ 55.000 đồng/món

Thưởng thức bữa ăn món Việt là gợi ý lý tưởng trong ngày Tết. Ảnh: Quán Bụi.

Quán kết hợp tinh tế ẩm thực truyền thống Việt Nam trong không gian hiện đại, mang đậm phong cách Đông Dương. Không gian thoáng mát, trang nhã. Hương vị món ăn mang hơi hướm dân dã, nhưng vẫn hợp vị giới trẻ hiện đại. Menu đa dạng từ rau củ, canh, cơm, miến, lẩu đến các món quen thuộc trong mâm cơm nhà. Bán chạy là đậu hủ lướt ván, tôm sú hấp, cải thìa xào nấm...

▸ 15h: La cà đường phố

Những công trình biểu tượng thành phố. Ảnh: Linh Huỳnh.

Không chỉ có các cao ốc chọc trời, ánh đèn đêm rực rỡ hay vẻ nhộn nhịp xa hoa, TP.HCM còn tạo ấn tượng bởi những khu chung cư nhuộm màu thời gian hay các công trình kiến trúc đậm dấu ấn lịch sử. Nếu dành một chiều thảnh thơi để lòng vòng trên những con đường, bạn sẽ phát hiện thành phố vẫn còn những góc bình yên.

Ngày 3

▸ 7h: Bữa sáng "rất TP.HCM"

Địa điểm gợi ý: Bánh mì Hòa Mã (phường Bàn Cờ)

Bánh mì Hòa Mã (phường Bàn Cờ) Mức giá: 40.000-62.000 đồng/món

Bạn có thể thêm ớt, xì dầu, muối tiêu để điều chỉnh độ đậm nhạt. Ảnh: Liêu Lãm.

Không gian giản dị với vài bộ bàn ghế nhựa xếp sát nhau trong hẻm nhỏ tạo cảm gần gũi, hòa mình vào nhịp sống buổi sáng của người dân thành phố. Menu có bánh mì chảo và bánh mì thịt đậm chất đường phố. Bánh mì chảo bán chạy nhờ ổ bánh kiểu baguette giòn ngoài mềm trong, cùng chiếc chảo ngập pate, thịt nguội, chả, trứng, kết hợp với dưa ngâm chua.

▸ 10h: Hát karaoke kiểu Hàn Quốc

Địa điểm gợi ý: Z Space (phường Thạnh Mỹ Tây)

Z Space (phường Thạnh Mỹ Tây) Mức giá: Từ 65.000 đồng/giờ

Danh sách bài hát tại đây được cập nhật liên tục, kể cả các bài mới ra mắt. Ảnh: Z Space.

Karaoke được thiết kế theo phong cách Hàn Quốc trẻ trung, không gian đầy màu sắc của những dây đèn neon. Khu vực bên ngoài bố trí máy bán nước tự động, máy gắp thú và dàn phụ kiện được chọn thỏa thích để chụp ảnh. Quán có nhiều loại phòng hát theo từng nhu cầu, gồm phòng đơn, phòng 2-3 người, phòng 4-6 người… Phòng hát lắp hệ thống loa và micro cảm biến giúp truyền tải âm thanh mượt mà.

▸ 13h: Tận hưởng tổ hợp cà phê - bánh ngọt - spa

Địa điểm gợi ý: Puzzle Pastry & Care Center (phường Sài Gòn)

Puzzle Pastry & Care Center (phường Sài Gòn) Mức giá: Khoảng từ 300.000 đồng/dịch vụ

Khi dùng liệu trình, bạn sẽ được phục vụ bánh và nước miễn phí. Ảnh: Linh Huỳnh.

Đây là tổ hợp cà phê - bánh ngọt - spa, nơi bạn có thể chọn liệu trình massage giãn cơ, chăm sóc da chuyên sâu, nail, chăm sóc tóc và da đầu (headspa). Mỗi liệu trình với kĩ thuật viên lành nghề dài khoảng 60-90 phút.

Tầng trệt là không gian tiệm bánh và cà phê. Nổi bật là bánh coco mango, bánh chocolate teddy. Về thức uống, cold brew vị kẹo me muối ớt hay matcha latte là những gợi ý không thể bỏ qua.

▸ 17h: Ăn chiều, ngắm hoàng hôn

Địa điểm gợi ý: Ráng Chiều Rooftop (phường Cầu Kiệu)

Ráng Chiều Rooftop (phường Cầu Kiệu) Mức giá: Từ 29.000 đồng/món

Kiến trúc và nội thất quán làm bằng gỗ, mang đến cảm giác hoang dã, nhưng không kém phần lãng mạn. Ảnh: Ráng Chiều Rooftop.

Ráng Chiều Rooftop được giới trẻ yêu thích bởi không gian sân thượng mở thoáng đãng, có thể ngắm hoàng hôn và thành phố lên đèn khi đêm xuống. Tại đây phục vụ cocktail trái cây, beertail và các loại đồ uống không cồn. Bạn có thể kết hợp ăn chiều với các món như kimbap chiên, chả ram tôm đất, chả mực làng chài... Hương vị đồ uống và món ăn được đánh giá cao.

▸ 20h: "Quẩy" bar

Địa điểm gợi ý: Bodega Saigon (phường Sài Gòn)

Bodega Saigon (phường Sài Gòn) Mức giá: Từ 90.000 đồng/món

Bodega Saigon là quán bar thu hút nhiều giới trẻ trong thời gian qua. Ảnh: Linh Huỳnh.

Ẩn sau cửa hàng tiện lợi là Bodega Saigon - một quán bar với âm nhạc, ánh sáng và năng lượng náo nhiệt của giới trẻ. Ở đây có những ly cocktail được bartender pha chế theo phong cáchmixology hiện đại, trong menu còn có rượu, bia và nước ngọt. Đặc biệt, thứ 3 hàng tuần là Ladies' Night, các cô gái sẽ được thưởng thức đồ uống không giới hạn và nhận quà bất ngờ.

Ngày 4

▸ 8h: Một ngày nghỉ dưỡng riêng tư

Địa điểm gợi ý: M Village ( phường Bến Thành)

Đây là điểm staycation lý tưởng cho ngày cuối cùng trong kỳ nghỉ lễ bởi có nhiều không gian tiện ích. Ảnh: M Village.

M Village mang vẻ đẹp cổ điển pha lẫn hiện đại với kiến trúc mái vòm và gam màu nóng trẻ trung. Hầu hết phòng tại đây đều có ban công và cửa sổ, tầm nhìn hướng về những con đường ngợp bóng cây và công viên. Gam màu pastel chủ đạo ở mỗi phòng cùng chất liệu gỗ sáng góp phần tạo nơi nghỉ ngơi vừa thoải mái, gần gũi như ở nhà.

Tiện nghi phòng ở mức cơ bản ổn, song diện tích khá khiêm tốn, không phù hợp nếu cần không gian thư giãn thực sự. Dịch vụ vận hành ổn định nhưng chưa linh hoạt, đôi lúc mang cảm giác máy móc, ít tương tác cá nhân.