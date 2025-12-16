Người 9 năm sửa điện, làm đồ gỗ tại khách sạn 5 sao TP.HCM

Rời công trường, Bùi Thanh Long dành gần 9 năm học cách sửa đồ, gìn giữ sự chỉn chu tại khách sạn 5 sao bên sông Sài Gòn.

8h30, Bùi Thanh Long xách hộp gỗ tiến lên khu vực hồ bơi tại sân thượng khách sạn Renaissance Riverside Saigon. Trong hộp, người “thợ đụng” 41 tuổi đựng sẵn máy chà nhám cùng bộ dụng cụ sửa chữa.

Buổi họp ca sáng vừa kết thúc, anh được giao nhiệm vụ đánh bóng những cây cột vừa bảo trì, kiểm tra độ hoàn thiện và sửa một phòng nằm trong danh sách bảo trì tháng.

Người đàn ông nước da sạm nắng, mặc bộ đồng phục xanh navy bắt đầu một ngày làm việc thường lệ. Anh gắn bó với nơi này gần 9 năm, nói mình từng phải “sửa lại toàn bộ bản thân” để phù hợp với môi trường.

Sinh ra và lớn lên ở Quảng Ngãi, ngày trẻ, Long thường tới xưởng gỗ, xưởng sơn - nơi các anh trai làm việc. Sau khi tốt nghiệp Cao đẳng Cao Thắng ngành điện lạnh và hoàn thành nghĩa vụ quân sự, anh có một năm làm ở lĩnh vực băng chuyền, sau đó chuyển sang công trường xây dựng - nơi có một nguyên tắc: “Làm xong là được”.

“Ở công trình, miễn làm xong và nhanh là được. Không ai quan tâm quá trình, mọi người nói chuyện ồn ào. Tôi đã quen kiểu đó”, anh kể.

Năm 2016, khi theo nhà thầu vào khách sạn sửa sảnh, anh được Trưởng bộ phận kỹ thuật giữ lại làm nhân viên. Nhiệm vụ “thợ đụng” - đụng đâu sửa đó - bắt đầu như vậy.

Nói vui là vậy, công việc của Long thuộc hệ thống quản lý bảo trì (CMMS) của bất kỳ khách sạn nào theo chuẩn quốc tế. Đây là phần việc đảm bảo mọi chi tiết được theo dõi, từ cửa, tủ, tay vịn đến các mảng trang trí đều được chăm chút, kiểm tra định kỳ.

Những ngày đầu làm trong khách sạn, mức thu nhập thấp hơn nhưng yêu cầu hoàn thiện cao khiến anh không ít lần nản chí. “Nhưng công việc nhẹ nhàng, môi trường tốt và an toàn” là những lý do anh đưa ra để tự thuyết phục mình không bỏ việc.

“Tại khách sạn, tôi thấy người ta coi tính mạng mình cao hơn. Leo giàn giáo 1,7 m trở lên phải đeo dây an toàn. Máy đánh bóng không có bao che bị lập biên bản. Tôi nhận ra môi trường này đáng để gắn bó”.

Từ thợ kỹ thuật quen làm ngoài công trường chuyển sang nhân viên bảo trì khách sạn, Long đối diện với không ít khó khăn. Những ngày đầu đi làm, anh bị góp ý liên tục, từ cách nói chuyện, đi lại trong hành lang đến dọn dẹp sau khi sửa.

Trong khách sạn không có chuyện vừa làm vừa để lại bụi. Làm đến đâu, anh phải dọn gọn đến đó. Mỗi chi tiết đòi hỏi sự tỉ mỉ, độ hoàn thiện cao và sạch tuyệt đối.

Để phù hợp môi trường chuyên nghiệp, Long nói anh phải “sửa toàn bộ bản thân”. Từ kiểu làm nhanh sang làm tỉ mỉ, bền và đẹp; từ nói giọng nói vang, lớn sang nhẹ nhàng, lịch sự. Có lúc anh căng thẳng, muốn bỏ cuộc, nhưng đồng nghiệp và quản lý động viên, anh thêm một lần dừng lại.

“Tôi thấy ở đây giống một gia đình. Mấy anh trong đội không giấu nghề, chỉ tôi từng nét sơn, sửa điện, lắp ống nước, đọc bản vẽ. Tôi biết thêm nghề mới, còn áp dụng được cả ở nhà”, anh nói

Công việc của Long gồm hai phần: bảo trì định kỳ và xử lý sự cố khẩn cấp.

Mỗi tháng, khách sạn có một danh sách kế hoạch bảo trì theo tiêu chuẩn. Bàn ghế, tường, cửa sổ, ron hồ bơi, chỉ trần, hệ thống gỗ và toàn bộ nội thất đều được kiểm tra định kỳ.

Để không ảnh hưởng khách, anh luôn báo với lễ tân trước khi vào phòng sửa chữa để khách phòng lân cận nắm được việc có thể phát sinh tiếng ồn hay mùi sơn. Khi khách đồng ý và trong thời gian cho phép, anh mới bắt đầu thi công; nếu khách than phiền, công việc phải dừng ngay lập tức.

Những lỗi nhỏ sẽ được anh xử lý, hút bụi và dọn dẹp sạch sẽ, sau đó bộ phận buồng phòng kiểm tra lần cuối trước khi đón khách. Các khung giờ kiểm tra thường rơi vào trước giờ check-in để đảm bảo phòng đạt trạng thái tốt nhất, tránh xảy ra sai sót.

Khi khách báo sự cố trong lúc lưu trú, bộ phận kỹ thuật sẽ lên ngay. Nếu không khắc phục nhanh được, phòng sẽ được khóa và khách được chuyển sang phòng khác để không ảnh hưởng trải nghiệm.

Tiếp xúc với khách, anh phải tuân thủ bộ quy chuẩn ứng xử riêng. Trước khi vào phòng, kỹ thuật viên sẽ gõ cửa tối thiểu 3 lần, luôn thông báo: “Nhân viên kỹ thuật đây”.

Sau khi khách mở cửa, anh chào hỏi, xin phép rồi mới vào. Nếu có thể sửa ngay, anh sẽ xử lý tại chỗ; nếu không, anh thông báo tình trạng và nhờ lễ tân đổi phòng.

Với các hạng mục lớn như sàn, trần, hệ thống máy lạnh, anh và đồng đội phải làm ca đêm (20h - 8h) để không ảnh hưởng hoạt động của khách sạn.

Ngoài sửa chữa, Long còn là người tạo ra nhiều sản phẩm gỗ độc đáo nhờ tay nghề mộc học từ gia đình. Tầng hầm khách sạn chính là “xưởng” riêng, nơi anh thỏa sức sáng tạo với đầy đủ máy móc chuyên dụng.

Anh vẫn nhớ như in lần Tổng quản lý (GM) người Ấn Độ trước đây xuống xưởng, yêu cầu làm hai trái tim đôi bằng gỗ có mũi tên xuyên qua.

“Bác ấy nói tiếng Ấn Độ, tôi không hiểu, chỉ biết gật gù, cuối cùng cũng tìm cách làm ra sản phẩm đúng như yêu cầu”.

Một lần khác, anh được giao làm tấm bản đồ Việt Nam bằng gỗ kích thước lớn (1,2 x 2,4m) để trưng bày ở sảnh. Vì không thể in ấn, anh phải dành 2-3 ngày vẽ tay theo từng hình caro để chấm điểm và gióng theo, sau đó mới dùng máy khoét và gắn đèn.

“Làm những gì mình thích khiến tôi làm say mê, không nghĩ tới thời gian, muốn làm cho xong, phải làm cho được”, Long nói.

Ở hệ thống khách sạn nơi anh làm việc, vị trí thợ mộc (carpenter) được xem như nghệ nhân - chịu trách nhiệm sửa chữa, gia công, lắp đặt vật liệu hoàn thiện để đảm bảo tính thẩm mỹ cao và đồng bộ với thương hiệu. Không có đội mộc giỏi, khách sạn khó giữ được vẻ đẹp lâu dài.

Còn với Long, điều ý nghĩa nhất là được chia sẻ niềm tự hào về công việc với gia đình.

“Hai con tôi không có nhiều cơ hội vào trung tâm thành phố. Khi được tìm hiểu về công việc bố làm, ngắm thành phố, ngủ đêm và ăn uống tại khách sạn 5 sao, tụi nhỏ xuýt xoa, gia đình rất hạnh phúc”, anh kể về quyền lợi đặc biệt dành cho nhân sự lâu năm.

Giống như người làm vườn giữ gìn màu xanh bền vững và người giám sát buồng phòng lắng nghe không gian, Long đang giữ gìn vẻ đẹp của khách sạn thông qua từng thớ gỗ, từng chi tiết nội thất hoàn thiện.

Hơn 20 năm gắn bó với TP.HCM, trong đó 9 năm ở khác sạn, người “thợ đụng” Bùi Thanh Long hiểu rằng diện mạo 5 sao không nằm ở gạch lát hay nội thất đắt tiền, mà nằm trong đôi tay tỉ mỉ, kiên nhẫn và tinh thần luôn sẵn sàng “tự sửa mình” để phù hợp môi trường chuyên nghiệp.

Với anh, bảo trì không chỉ là vá lại những hỏng hóc hữu hình, mà còn là gìn giữ giá trị tinh thần, sự chỉn chu và cảm giác an toàn cho nơi làm việc mà anh chọn gắn bó.