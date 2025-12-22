Hai tuần 'tuyệt nhất cuộc đời' của khách Tây tại Việt Nam

Từ những con phố rực ánh đèn neon của TP.HCM đến vẻ đẹp trầm mặc của Hà Nội và miền núi phía Bắc, hành trình hai tuần đưa Tamara Hinson đi qua những lát cắt tiêu biểu nhất của Việt Nam.

Khung cảnh tấp nập trước chợ Bến Thành (TP.HCM) Ảnh: Bicho_raro.

Du khách Tamara Hinson (quốc tịch Anh) vừa kết thúc chuyến du lịch Việt Nam kéo dài 14 ngày. Cô cho biết dù hai tuần không bao giờ là đủ để khám phá trọn vẹn một đất nước, khoảng thời gian này vẫn đủ dài để cảm nhận những điểm đến quan trọng nhất.

Với đường bờ biển trải dài, nền ẩm thực phong phú và các đô thị năng động, Việt Nam là điểm đến hiếm hoi nơi những di sản thế giới tồn tại song song với các tòa cao ốc hiện đại, theo Cntraveller.

Những năm gần đây, việc mở thêm các đường bay quốc tế, trong đó có các chuyến bay thẳng từ Anh tới TP.HCM và Hà Nội, giúp Việt Nam trở nên dễ tiếp cận hơn với du khách đường dài.

Bên cạnh đó, hệ thống hàng không giá rẻ cùng mạng lưới đường sắt Bắc - Nam, nhất là các chuyến tàu đêm, tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển giữa các vùng.

Chung cư Tôn Thất Đạm là nơi ẩn mình của nhiều quán cà phê, cocktail bar thú vị ở TP.HCM. Ảnh: Linh Huỳnh.

Nhịp sống sôi động tại TP.HCM

TP.HCM là điểm khởi đầu của hành trình nhờ nhịp sống năng động, nền ẩm thực phong phú và các công trình gắn liền với lịch sử hiện đại Việt Nam. Những điểm tham quan tiêu biểu gồm: Dinh Độc Lập, chợ Bến Thành và Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh.

Địa đạo Củ Chi nằm ở ngoại ô thành phố, mang đến góc nhìn trực quan về hệ thống hầm ngầm từng được sử dụng trong chiến tranh, hiện mở cửa cho du khách tham quan theo tour có hướng dẫn.

Buổi tối, Tamara lựa chọn xem múa rối nước tại Nhà hát Rồng Vàng hoặc dùng bữa tại Bến Nghé Street Food, nơi tập hợp các món ăn đường phố quen thuộc trong không gian hiện đại.

Du khách Australia khám phá khu ẩm thực Bến Nghé Street Food (TP.HCM). Ảnh: Linh Huỳnh.

Biển, di sản miền Trung

Từ TP.HCM, hành trình tiếp nối tại miền Trung với Đà Nẵng làm điểm lưu trú trung tâm. Thành phố được đánh giá cao nhờ nhịp sống dễ chịu, bãi biển Mỹ Khê và khả năng kết nối thuận tiện tới Hội An và Huế.

Các điểm tham quan nổi bật gồm Ngũ Hành Sơn, bán đảo Sơn Trà và Bảo tàng Điêu khắc Chăm. Vào buổi tối cuối tuần, cầu Rồng phun lửa và nước trở thành điểm nhấn thu hút đông đảo du khách.

Cách Đà Nẵng khoảng một giờ di chuyển, Hội An mang dáng dấp đô thị cổ được UNESCO công nhận, nổi bật với những ngôi nhà gỗ, đèn lồng và hệ thống kênh đào xưa.

Toàn cảnh điện Kiến Trung thuộc Đại nội Huế. Ảnh: Quỳnh Danh.

Xa hơn về phía Bắc, Huế - cố đô của triều Nguyễn - lưu giữ Đại Nội, chợ Đông Ba và các lăng tẩm hoàng gia bên dòng sông Hương. Trải nghiệm du thuyền nghe ca Huế vào buổi tối là lựa chọn phổ biến của nhiều du khách khi ghé thăm thành phố này.

Vẻ trầm lắng của thủ đô

Hà Nội mang vẻ đẹp trầm lắng với hồ Hoàn Kiếm, phố cổ và những công trình kiến trúc Pháp còn sót lại. Các điểm tham quan tiêu biểu gồm: Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Nhà tù Hỏa Lò và chùa Trấn Quốc bên Hồ Tây.

Phố cổ Hà Nội là nơi lý tưởng để mua sắm quà lưu niệm, từ lụa, áo dài đến cà phê Việt Nam.

Chùa Trấn Quốc bên hồ Tây. Ảnh: Eloy Rodriguez.

Ẩm thực Hà Nội được thể hiện rõ nét qua bánh mì, từ những quán bình dân đến các phiên bản cao cấp trong khách sạn 5 sao. Buổi tối, Tamara dạo quanh Hồ Tây lúc hoàng hôn, ghé phố đường tàu - nơi các quán cà phê nằm sát đường ray, hoặc xem biểu diễn tại Nhà hát Lớn.

Nhiều du khách cũng chọn dùng bữa tại nhà hàng Cầu Gỗ nhìn ra hồ Hoàn Kiếm hoặc thưởng thức cocktail tại các quán bar thủ công trong khu trung tâm.

Sa Pa - điểm kết của hành trình

Từ Hà Nội, hành trình khép lại tại Sa Pa, thị trấn vùng cao thuộc tỉnh Lào Cai. Du khách nghỉ tại khách sạn trung tâm mang phong cách Đông Dương pha trộn haute couture.

Những trải nghiệm tiêu biểu gồm: đi cáp treo Fansipan, trekking cùng hướng dẫn viên người H'Mông qua các bản làng, thăm Nhà thờ đá và Bảo tàng Sa Pa.

Sau các hoạt động ngoài trời, Tamara dành thời gian thư giãn tại spa của khách sạn, thưởng thức các món ăn kết hợp giữa ẩm thực Pháp và hương vị miền Bắc.

Gian hàng trang phục truyền thống ở Sa Pa. Ảnh: Aaron Joel Santos.

Hành trình kết thúc khi du khách quay lại TP.HCM, nghỉ gần sân bay để thuận tiện cho chuyến bay quốc tế. Trước lúc rời Việt Nam, một ổ bánh mì Huynh Hoa mua vội vào buổi sáng sớm trở thành lời chia tay quen thuộc, gợi nhắc về đất nước nơi những món ăn bình dị lại mang sức hút bền bỉ.

Tamara nhận ra 2 tuần không đủ để kể hết câu chuyện của Việt Nam, nhưng chuyến đi từ Nam ra Bắc này đủ để phác họa một quốc gia đa dạng, nơi lịch sử, văn hóa và đời sống hiện đại hòa quyện trong một nhịp điệu riêng.