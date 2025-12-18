Khách Tây đến Hà Nội đông nhưng chi tiêu dè dặt

Dù lượng khách quốc tế, đặc biệt từ châu Âu và châu Mỹ tăng mạnh trong năm 2025, thời gian lưu trú và mức chi tiêu của du khách tại Hà Nội vẫn chưa tương xứng với tiềm năng.

Du khách quốc tế trải nghiệm phố cà phê đường tàu Hà Nội, ngày 18/10. Ảnh: Trần Hiền.

Ông Trần Trung Hiếu, Phó giám đốc Sở Du lịch Hà Nội, cho biết du lịch thủ đô duy trì đà phục hồi và tăng trưởng tích cực trong năm 2025.

Theo ước tính, Hà Nội đón hơn 33,7 triệu lượt khách, tăng hơn 20,87% so với năm 2024. Trong đó, khách quốc tế đạt trên 7,82 triệu lượt, chiếm khoảng 37% tổng lượng khách quốc tế cả nước. Tổng thu từ du lịch ước đạt 134,46 nghìn tỷ đồng , tăng 21,5% so với năm trước.

"Những con số này cho thấy sức hấp dẫn ngày càng lớn của thủ đô trên bản đồ du lịch khu vực và thế giới", ông Hiếu nhấn mạnh.

Tuy nhiên, Phó giám đốc Sở Du lịch Hà Nội nhìn nhận thời gian lưu trú và mức chi tiêu bình quân của khách quốc tế chưa tương xứng với tiềm năng.

Dù cơ cấu thị trường khách quốc tế có sự chuyển dịch tích cực, mở rộng từ các thị trường truyền thống Đông Bắc Á, ASEAN sang châu Âu, châu Mỹ, Trung Đông, Australia và các thị trường Halal, song việc gia tăng chi tiêu của du khách vẫn là bài toán lớn.

Du khách quốc tế ghi lại cảnh đoàn tàu chạy qua phố cà phê đường tàu từ phía ngoài rào chắn, sáng 2/7. Ảnh: Đan Châu.

Mới đây, tạp chí du lịch Time Out công bố bảng xếp hạng "Những thành phố đắt/rẻ nhất để sống trên toàn thế giới". Ở hạng mục "Những thành phố có mức sống hợp túi tiền nhất", Hà Nội xếp thứ 6, sau Medellin (Colombia), Bogota (Colombia), Bắc Kinh (Trung Quốc), New Orleans (Mỹ) và Naples (Italy).

Kết quả này cũng tương đồng với trải nghiệm của nhiều du khách quốc tế khi tới Việt Nam. Trong bài chia sẻ về chuyến đi Hà Nội tháng 9/2024, du khách Alexx nhận xét Hà Nội là một trong những điểm đến có chi phí rẻ nhất châu Á, nơi du khách có thể thoải mái trải nghiệm ngay cả với ngân sách hạn hẹp.

Theo anh, chỉ với vài USD mỗi ngày, du khách đã có thể tìm được chỗ ở dạng hostel giá rẻ, di chuyển thuận tiện bằng xe buýt, đi bộ hoặc gọi xe công nghệ, hay thưởng thức ẩm thực đường phố phong phú.

Ngay cả ở phân khúc cao hơn, chi phí lưu trú tại các khách sạn 3-4 sao, tour tham quan hay bữa ăn tại nhà hàng vẫn ở mức "dễ chịu" so với nhiều thành phố lớn trong khu vực, giúp giá trị đồng tiền của du khách được phát huy tối đa khi đến Hà Nội.

Mùa thu Hà Nội thu hút du khách trong và ngoài nước. Ảnh: Đinh Hà.

Lãnh đạo Sở Du lịch Hà Nội nhìn nhận thành phố còn thiếu các sản phẩm du lịch đêm, sản phẩm cao cấp và các trải nghiệm chiều sâu để giữ chân du khách. Hệ thống mua sắm chưa đạt chuẩn quốc tế, trong khi liên kết vùng và một số vấn đề về hạ tầng, dịch vụ vẫn còn hạn chế.

Trước yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, ngành du lịch thủ đô xác định đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đặt mục tiêu năm 2026 đón trên 35,8 triệu lượt khách, tổng thu đạt trên 160 nghìn tỷ đồng .

Để đạt được mục tiêu này, Hà Nội sẽ tập trung vào 6 định hướng lớn, gồm:

Nâng cao chất lượng tăng trưởng

Phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng, chuyên sâu

Xây dựng sản phẩm quà tặng mang bản sắc địa phương

Đẩy mạnh chuyển đổi số

Tăng cường liên kết vùng

Xúc tiến, quảng bá hiệu quả thị trường khách quốc tế, đặc biệt trong mùa thấp điểm

Khách Tây nhậu cùng nhân viên quán matcha ở Hà Nội trước đêm về nước Đêm cuối ở Hà Nội, du khách Peter mang một chai whisky sang quán matcha ở Hà Nội rủ mọi người cùng nhậu.