'Hot girl điền kinh' Việt Nam dạo chơi Bangkok sau SEA Games 33

Ngày 17/12, vận động viên điền kinh Huỳnh Thị Mỹ Tiên (26 tuổi) chia sẻ loạt khoảnh khắc dạo chơi Bangkok (Thái Lan) hậu SEA Games 33 , thu hút sự chú ý của người hâm mộ nhờ vẻ ngoài tươi tắn, phong cách giản dị nhưng toát lên nét khỏe khoắn. Trong chuyến đi, cô ghé thăm khu phố Talad Noi, nơi các tác phẩm graffiti được thực hiện có chủ đích, biến những bức tường cũ và cánh cửa sắt gỉ sét của khu phố cổ thành một không gian nghệ thuật ngoài trời.

Cô lựa chọn trang phục trẻ trung với áo dài tay kẻ sọc, phối cùng quần short và sneaker năng động. Tại Talad Noi, Mỹ Tiên ghé Gugu Longbao - tiệm bánh bao truyền thống hơn 100 năm tuổi, thưởng thức các loại bánh bao ăn kèm trà sữa thái đậm vị.

Mỹ Tiên khoe vóc dáng săn chắc, đôi chân thon dài trong loạt ảnh được chia sẻ. Trên trang cá nhân với hơn 15.000 người theo dõi, cô thường xuyên đăng tải hình ảnh tập luyện và sinh hoạt đời thường. Mỹ Tiên là một trong những gương mặt nổi bật của đội tuyển điền kinh Việt Nam SEA Games 33, là đương kim vô địch SEA Games 32 nội dung 100 m rào nữ.

"Hot girl điền kinh" chụp ảnh tại đường Song Wat được biết đến như "ngõ sáng tạo" của Bangkok, check-in cùng các tác phẩm nghệ thuật và ghé thăm nhiều quán nhỏ dọc phố. Trên đường chạy chung kết tối 12/12, tuyển thủ điền kinh Việt Nam phải cạnh tranh quyết liệt với các đối thủ đến từ Indonesia. Mỹ Tiên không thể bảo vệ ngôi vô địch nội dung 100 m rào, về đích thứ ba với thành tích 13,43 giây, cũng là kết quả tốt nhất của cô trong năm nay.

Cô ghé đến thương hiệu Hong Kong Egg Tart Croissant nổi tiếng tại Bangkok, được nhiều thực khách biết đến với các loại bánh trứng có lớp vỏ giòn, nhân béo mịn, vị ngọt thanh và dễ tan trong miệng.

Mỹ Tiên chuộng những góc chụp ảnh vintage, các quán cà phê nhỏ và những trải nghiệm ẩm thực mang dấu ấn địa phương. Khu vực Talad Noi và Song Wat ở Bangkok là những điểm đến đáng khám phá, nơi du khách có thể dành trọn một ngày để ngắm nghệ thuật đường phố, ghé các quán cà phê và thưởng thức ẩm thực truyền thống.

Cô thưởng thức bánh mì nướng than phủ xốt socola matcha với lớp bánh mềm, béo, cùng món xôi xoài dẻo thơm ăn kèm nước cốt dừa mát lạnh tại cửa hàng Nueng Nom Nua trên phố ẩm thực Thanon Banthat Thong (Bangkok). Quán được nhiều thực khách biết đến với các loại bánh mì nướng ăn kèm hơn 20 loại xốt khác nhau. Trước đó, vận động viên jujitsu Nguyễn Tiến Triển cũng trải nghiệm 2 món ăn địa phương này.

