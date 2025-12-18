Những 'ông lớn' đang định hình bản đồ nghỉ dưỡng Phú Quốc

Từ hòn đảo hoang sơ, Phú Quốc trở thành trung tâm nghỉ dưỡng - giải trí hàng đầu Việt Nam nhờ cú hích hạ tầng và sự 'đổ bộ' của loạt tập đoàn như Vingroup, Sun Group, BIM, CEO, M.I.K...

Từ cuối thập niên 1990 đến đầu những năm 2000, Phú Quốc bắt đầu bước những bước chập chững đầu tiên trên bản đồ du lịch Việt Nam.

Nhưng phải đến ngày 5/10/2004 mới được xem là dấu mốc quan trọng trong lịch sử phát triển của Phú Quốc, khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 178/2004/QĐ-TTg phê duyệt đề án phát triển tổng thể đảo Phú Quốc (nay là tỉnh An Giang) đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020.

Đây là lần đầu một tầm nhìn phát triển du lịch quy mô quốc gia, khu vực và quốc tế được đặt ra cho hòn đảo này.

Sự xuất hiện của hàng loạt tập đoàn lớn đã làm thay đổi hoàn toàn diện mạo đảo Ngọc, biến nơi đây từ một điểm đến hoang sơ thành trung tâm nghỉ dưỡng - giải trí quy mô hàng đầu Việt Nam.

Vingroup

Vingroup là một trong những đơn vị tiên phong “khai phá” Bắc Đảo. Từ khu vực từng thưa vắng dân cư, tập đoàn đã phát triển quần thể Phú Quốc United Center hơn 1.000 ha với mô hình "tất cả trong một" (all in one), kết hợp nghỉ dưỡng, vui chơi, mua sắm và giải trí.

Vinpearl Resort & Spa Phú Quốc đi vào hoạt động từ năm 2014 đánh dấu bước khởi đầu cho chuỗi dự án quy mô lớn của Vingroup tại đây. Bên cạnh đó, hệ sinh thái của tập đoàn bao gồm nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng đa phân khúc như Vinpearl Wonderworld Phú Quốc và VinHolidays Fiesta Phú Quốc.

Du khách có thể lạc bước trong thế giới động vật tại Vinpearl Safari, vui chơi tại VinWonders, thử vận may tại Corona Casino, thử sức với bộ môn golf tại sân golf Vinpearl Golf Phú Quốc do IMG Worldwide thiết kế hay đắm chìm trong dòng kênh đào lãng mạn của "thành phố không ngủ" Grand World. Bên cạnh đó, tuyến xe điện VinBus giúp nối kết nối trải nghiệm tại Phú Quốc United Center

Hệ sinh thái "khổng lồ" này đã giúp tập đoàn xác lập kỷ lục Siêu quần thể nghỉ dưỡng hàng đầu Việt Nam, thu hút mọi phân khúc khách hàng, đặc biệt là các gia đình và đoàn khách quốc tế lớn.

Sun Group

Nếu Bắc Đảo mang dấu ấn của Vingroup thì Nam Đảo lại ghi đậm vai trò "người khai mở" của Sun Group. Tập đoàn này lựa chọn hướng phát triển khác biệt, tập trung vào kiến trúc độc bản và trải nghiệm mang tính nghệ thuật.

Biểu tượng rõ nét nhất là JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort & Spa tại Bãi Kem, do kiến trúc sư Bill Bensley thiết kế với concept "trường đại học Lamarck" giả tưởng. Khu nghỉ dưỡng này liên tục được vinh danh trên các bảng xếp hạng quốc tế như Condé Nast Traveler hay World Travel Awards.

Bên cạnh đó, tập đoàn còn phát triển hàng loạt dự án tại Nam Đảo như Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay, New World Phu Quoc Resort, La Festa - Curio Collection by Hilton. Đặc biệt là quần thể Sun World Hòn Thơm với tuyến cáp treo vượt biển dài nhất thế giới, nối liền trải nghiệm từ những show diễn nghệ thuật như Kiss of the Sea, Symphony Of The Sea,... đến các công viên giải trí biển, bảo tàng, chợ đêm đầy sôi động.

Gần đây, Sunset Town và Cầu Hôn tiếp tục giúp Nam Đảo trở thành tâm điểm du lịch - giải trí mới của Phú Quốc khi được vinh danh tại giải thưởng World Travel Awards 2025.

Để chuẩn bị cho APEC 2027, Sun Group đang phối hợp với chính quyền địa phương đầu tư hàng loạt dự án hạ tầng quan trọng. Trong đó có dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc với công suất lên đến 20 triệu khách, xây dựng tuyến đường tỉnh ĐT.975 cải thiện kết nối giao thông và hệ thống tàu điện đô thị hiện đại.

BIM Group

Có mặt tại Phú Quốc từ rất sớm, ngay từ năm 2004, BIM Group là một trong những nhà đầu tư kiên định với chiến lược phát triển dài hạn. Tập đoàn tập trung xây dựng khu phức hợp Phu Quoc Marina rộng khoảng 155 ha tại Bãi Trường, hợp tác cùng các thương hiệu quản lý khách sạn hàng đầu thế giới.

InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort với 459 phòng là dự án tiêu biểu, bên cạnh Regent Phu Quoc - thương hiệu cao cấp nhất của IHG vận hành, vừa ra mắt đã lọt top những khách sạn mới tốt nhất thế giới của do Travel + Leisure bình chọn.

Hệ sinh thái của BIM Group còn bao gồm Sailing Club Signature Resort Phu Quoc, Phu Quoc Waterfront, Palm Garden Shop Villas Phu Quốc, các không gian ẩm thực, giải trí ven biển và công trình công cộng, hướng đến nhóm khách nghỉ dưỡng cao cấp.

CEO Group

Cùng nằm trong "bộ ba chân kiềng" tại Bãi Trường là CEO Group. Năm 2011, việc mua lại Công ty Đầu tư và Phát triển Phú Quốc đánh dấu bước đi chiến lược của tập đoàn.

Các dự án như Novotel Phu Quoc Resort, Best Western Premier Sonasea Phu Quoc hay khu phức hợp Sonasea Villas & Resort giúp CEO Group định vị rõ nét ở phân khúc trung và cao cấp, phục vụ khách gia đình và khách MICE.

Không chỉ phát triển lưu trú, tập đoàn còn mở rộng sang thương mại với khu shophouse và phố đi bộ Sonasea Shopping Center.

M.I.K Group

Gia nhập thị trường muộn hơn, M.I.K Group lại chọn lối đi riêng khi tập trung vào các dự án nghỉ dưỡng cao cấp gắn với trải nghiệm ẩm thực và chăm sóc sức khỏe.

Từ cuối những năm 2010, tập đoàn triển khai nhiều dự án tại khu vực Bãi Ông Lang và Bãi Dài, gồm Mövenpick Waverly, khách sạn Crowne Plaza Phu Quoc Starbay và SOL By Melia Phu Quoc. Bằng cách đưa các thương hiệu quốc tế như Mövenpick hay Crowne Plaza về vận hành, M.I.K Group đã tạo ra những không gian cao cấp phù hợp với xu hướng nghỉ dưỡng quốc tế.

Trong đó, Mövenpick Phú Quốc từng đạt giải "Khu nghỉ dưỡng biển dành cho gia đình tốt nhất thế giới" tại World Luxury Hotel Awards 2020.

Sự hiện diện của các "ông lớn" không chỉ giúp Phú Quốc gia tăng nhanh về số lượng phòng lưu trú, mà quan trọng hơn là tạo ra hệ sinh thái du lịch đa dạng, hấp dẫn du khách trong và ngoài nước.

Trong 11 tháng đầu năm 2025, đảo ngọc đón gần 7,6 triệu lượt khách, tăng 35,2% so với cùng kỳ năm trước và vượt 4,7% so với kế hoạch năm. Riêng khách quốc tế đạt 1,86 triệu lượt, tăng 93,6% và vượt xa chỉ tiêu đề ra, chứng tỏ sức hút ngày càng gia tăng của Phú Quốc.

Ước tính cả năm 2025, Phú Quốc sẽ đón khoảng 8,14 triệu lượt khách, với tổng thu du lịch đạt 43.879 tỷ đồng .