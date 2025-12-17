Năm 2004 đã thay đổi hoàn toàn đảo Phú Quốc

Phú Quốc từng là huyện đảo hoang sơ, chủ yếu dựa vào nông nghiệp và ngư nghiệp. Bước ngoặt đến vào năm 2004, khi Chính phủ phê duyệt đề án mở đường để đảo ngọc phát triển du lịch.

Du khách khám phá Hòn Rỏi, một hòn đảo còn khá hoang sơ tại Phú Quốc, năm 2024. Ảnh: Vinh Gấu.

Ngày 5/10/2004 được xem là dấu mốc quan trọng trong lịch sử phát triển của Phú Quốc, khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 178/2004/QĐ-TTg phê duyệt đề án phát triển tổng thể đảo Phú Quốc (nay là tỉnh An Giang) đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020.

Đây là lần đầu một tầm nhìn phát triển du lịch quy mô quốc gia, khu vực và quốc tế được đặt ra cho hòn đảo này.

Đề án xác định mục tiêu đưa Phú Quốc trở thành "trung tâm du lịch sinh thái biển - đảo; trung tâm giao lưu, thương mại, dịch vụ chất lượng cao của cả nước, khu vực và quốc tế; có vị trí quan trọng về an ninh, quốc phòng".

Đến nay, sau hơn 20 năm triển khai, Quyết định 178 được nhìn nhận là văn bản mang tính tiên phong, mở đường và định hình hướng phát triển lâu dài cho đảo ngọc.

Làng chài Trần Phú, nơi mộc mạc khó tin ở Phú Quốc. Ảnh: Võ Minh Thiên.

Trước năm 2004, Phú Quốc chỉ là một huyện đảo biệt lập, kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp, ngư nghiệp và các ngành nghề truyền thống. Khi đó, hòn đảo gần như là cái tên xa lạ trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế.

Quyết định 178 đánh dấu bước ngoặt khi tầm nhìn phát triển của Phú Quốc chính thức thay đổi. Dù vẫn chỉ là đơn vị hành chính cấp huyện, Phú Quốc đã được đầu tư sân bay quốc tế, điều chưa từng có tiền lệ tại Việt Nam vào thời điểm đó.

Song song, đường cáp điện từ đất liền ra đảo cũng được triển khai, tạo nền tảng hạ tầng quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội.

Sau đó, Phú Quốc được công nhận là đô thị biển đảo đầu tiên của Việt Nam, qua đó tiếp cận thêm các cơ chế đặc thù và sự quan tâm đặc biệt từ Trung ương. Những chính sách này hàm chứa một tầm nhìn phát triển khác biệt, đưa Phú Quốc đi theo con đường riêng, không giống bất kỳ địa phương nào khác.

Du khách lặn biển, chèo SUP tại Phú Quốc, năm 2024. Ảnh: Vinh Gấu.

Trong Quyết định 178, một trong những mục tiêu được nhấn mạnh là từng bước xây dựng Phú Quốc thành trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và du lịch biển tầm cỡ khu vực và quốc tế, với kỳ vọng đến năm 2020 thu hút khoảng 2-3 triệu lượt khách mỗi năm.

Thực tế cho thấy tốc độ tăng trưởng của du lịch Phú Quốc vượt xa các dự báo ban đầu. Năm 2019, lượng khách đến đảo đạt 5,1 triệu lượt, gấp 1,7 lần mục tiêu đặt ra, trong đó có khoảng 600.000 lượt khách quốc tế. Con số này cao gấp 46 lần so với lượng khách năm 2005.

Sau hơn hai thập kỷ, Phú Quốc được xem là một trong những địa phương có sự thay đổi rõ nét và nhanh nhất về diện mạo du lịch, hạ tầng và quy mô phát triển, trong đó du lịch đóng vai trò động lực chính, được thúc đẩy bởi một "chiếc áo cơ chế" đặc biệt.

LƯỢNG KHÁCH QUỐC TẾ ĐẾN PHÚ QUỐC Nguồn: Sở Du lịch Kiên Giang (cũ), An Giang (mới) Nhãn 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Triệu lượt 0.318 0.548 0.671 0.16 0.029 0.022 0.521 0.962 1.86

Sau khi sáp nhập địa giới hành chính, Phú Quốc đứng trước kỳ vọng chuyển mình thành đặc khu tầm cỡ quốc tế. Việc được lựa chọn là địa điểm tổ chức Diễn đàn Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) năm 2027 được xem là cơ hội quan trọng để đảo tiếp tục hoàn thiện hạ tầng kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch.

Cả năm 2025, Phú Quốc ước đón 8,14 triệu lượt khách, tổng thu đạt 43.879 tỷ đồng .

Sự tăng trưởng này đến từ nhiều yếu tố, bao gồm điều kiện thời tiết thuận lợi cho dòng khách trú đông, chính sách miễn thị thực 30 ngày và mạng lưới đường bay quốc tế trực tiếp ngày càng mở rộng. Hiện du khách quốc tế đến Phú Quốc từ hơn 150 quốc gia và vùng lãnh thổ.