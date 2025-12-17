Mùa cao điểm du lịch thất thu ở Thái Lan, Campuchia

Mùa cao điểm du lịch ở Thái Lan, Campuchia chững lại khi các biện pháp kiểm soát đi lại và tâm lý lo ngại khiến dòng khách quốc tế cân nhắc hoặc hủy lịch trình.

Khung cảnh đời thường ở điểm du lịch BangKok, Thái Lan được nhiếp ảnh gia Andrei Kostromskikh ghi lại. Ảnh: @kosnio.

Khi mùa du lịch cao điểm vừa bắt đầu, nhịp đi lại giữa Thái Lan và Campuchia bất ngờ chững lại do những diễn biến căng thẳng ở khu vực biên giới, khiến một bộ phận du khách quốc tế dè dặt hơn khi lên kế hoạch.

Hơn nữa, thông tin về một vụ nổ xảy ra tại Siem Reap, tỉnh có quần thể Angkor Wat, làm gia tăng tâm lý lo ngại, kéo theo những hệ lụy đối với hoạt động du lịch và kinh doanh dịch vụ.

Tại Thái Lan, nhà chức trách vừa áp dụng lệnh giới nghiêm ban đêm ở một số khu vực thuộc tỉnh Trat - địa phương giáp Campuchia và được xem là cửa ngõ dẫn tới nhiều điểm nghỉ dưỡng nổi tiếng. Cùng thời điểm, giới chức thông báo tăng cường kiểm tra tất cả hành khách đến bằng đường hàng không nhằm siết chặt an ninh.

Những điều chỉnh này khiến trải nghiệm di chuyển của du khách có thể mất thêm thời gian, đồng thời tác động đến tâm lý của nhóm khách ưa lịch trình linh hoạt, nối chuyến dày hoặc di chuyển liên tuyến giữa hai quốc gia.

Quần thể Angkor Wat ở Siem Reap - nơi đón lượng khách quốc tế đông đảo nhất xứ chùa tháp. Ảnh: PCI International.

Trong khi đó, ở Campuchia, tâm điểm chú ý là Siem Reap - trung tâm du lịch lớn nhất cả nước, nơi có quần thể Angkor Wat nổi tiếng. Truyền thông đưa tin một số du khách quốc tế lo ngại trước tình trạng bất ổn và không chắc chắn về các tuyến đường an toàn, từ đó hủy hoặc hoãn kỳ nghỉ tại Campuchia.

Đây là cú "hãm phanh" đáng kể với một quốc gia phụ thuộc nhiều vào du lịch, lĩnh vực được cho là đóng góp khoảng 10% tổng sản lượng kinh tế.

Tác động kinh tế cũng đã được phản ánh qua một số dữ liệu cụ thể. Khu di tích quần thể Angkor Vat cho biết doanh thu bán vé tham quan khu di tích giảm 17% so với cùng kỳ năm ngoái trong giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 11. Con số này phần nào cho thấy sức ép đối với hệ sinh thái dịch vụ ở Siem Reap, nơi phụ thuộc lớn vào dòng khách tham quan di sản.

Trong bối cảnh đó, mùa cao điểm du lịch của Thái Lan và Campuchia bước vào trạng thái “vừa đón khách, vừa trấn an”. Các điểm đến vẫn ghi nhận lượng nhu cầu lớn từ du khách, nhưng quyết định lên đường của họ ngày càng phụ thuộc vào mức độ an tâm khi di chuyển và khả năng linh hoạt của lịch trình.

Với nhóm khách quốc tế, một thay đổi nhỏ về quy định an ninh, lộ trình hoặc tin tức tại khu vực gần điểm đến cũng đủ để họ chuyển kế hoạch, khiến mùa cao điểm năm nay kém hơn thường lệ.