Hàn Quốc hạ cảnh báo du lịch đến Campuchia

Sau gần 2 tháng siết chặt, Hàn Quốc bắt đầu hạ cảnh báo du lịch đối với một số khu vực ở Campuchia.

Khách du lịch đi bộ cùng hướng dẫn viên bên ngoài Cung điện Hoàng gia Campuchia vào tháng 3/2020. Ảnh: Reuters.

Ngày 4/12, chính phủ Hàn Quốc thông báo hạ mức cảnh báo du lịch đối với một số địa bàn ở Campuchia, trong đó có thủ đô Phnom Penh, sau khi đánh giá nguy cơ lừa đảo trực tuyến nhắm vào công dân Hàn Quốc đã giảm nhờ chiến dịch trấn áp mạnh tay của phía Campuchia và sự phối hợp với Seoul, Yonhap đưa tin.

Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, “khuyến cáo du lịch đặc biệt” áp dụng với Phnom Penh trước đây ở mức kêu gọi công dân nhanh chóng rời khỏi khu vực đã được điều chỉnh xuống cảnh báo Cấp độ 2, nghĩa là khuyến nghị người dân hạn chế các chuyến đi không thật sự cần thiết.

Các địa phương từng nằm trong diện Cấp độ 2, trong đó có tỉnh du lịch Siem Reap, nay tiếp tục được hạ xuống Cấp độ 1. Ở mức này, nhà chức trách yêu cầu người dân vẫn phải thận trọng khi di chuyển nhưng không khuyến cáo dừng hoàn toàn việc đi lại.

Quyết định điều chỉnh cảnh báo bắt đầu có hiệu lực từ 16h ngày 4/12.

Khách du lịch Hàn Quốc khám phá Siem Reap, tháng 2/2023. Ảnh: Khmer Times.

Dù vậy, lệnh cấm du lịch vẫn được duy trì đối với khu vực núi Bokor thuộc tỉnh Kampot, cùng hai thành phố Bavet và Poipet - những điểm nóng về hoạt động lừa đảo trực tuyến. Các khu vực đang áp dụng khuyến cáo rời đi, trong đó có Sihanoukville, cũng không nằm trong đợt nới lỏng lần này.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết việc xem xét lại mức cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh tình hình lừa đảo trực tuyến có liên quan tới công dân Hàn Quốc tại Campuchia đã cải thiện, đặc biệt tại Phnom Penh và Siem Reap, sau các biện pháp kiểm soát mạnh tay hơn của nhà chức trách Campuchia và sự phối hợp giữa hai chính phủ.

Trước đó vào giữa tháng 10, Hàn Quốc thông báo áp đặt lệnh cấm du lịch và nâng mức cảnh báo với nhiều thành phố, khu vực ở Campuchia sau khi số vụ lừa đảo trực tuyến gia tăng, đỉnh điểm là cái chết do bị tra tấn của một nam sinh viên đại học Hàn Quốc hồi tháng 8.

Sau các cuộc tham vấn song phương, hai nước đã thống nhất thành lập một đơn vị cảnh sát chuyên trách xử lý tội phạm trực tuyến liên quan đến công dân Hàn Quốc tại Campuchia, đơn vị này chính thức đi vào hoạt động từ đầu tháng trước.