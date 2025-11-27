'Thành phố người chết' ở Campuchia

Từng là trung tâm quyền lực của Campuchia hơn 2 thế kỷ, Oudong ngày nay lặng lẽ ẩn mình giữa những ngọn đồi. Nơi đây lưu giữ 16 tháp mộ hoàng gia và hàng loạt di tích chưa khai mở.

Du khách có thể đứng trên đỉnh Oudong và ngắm nhìn những ngôi làng xung quanh. Ảnh: Sebastian Wasek.

Sau nhiều năm dẫn tour vòng quanh Campuchia, hướng dẫn viên Nao Sok luôn có một câu trả lời khi được hỏi "Đâu là điểm đến bị đánh giá thấp nhất?".

Đó là cố đô Oudong.

Cách Phnom Penh khoảng 35 km, Oudong từng là kinh đô của Campuchia giai đoạn 1618 đến giữa thập niên 1860. Dù triều đình đã rời đi hơn 150 năm, nơi đây vẫn có vị trí đặc biệt với hoàng gia Campuchia.

Trên quần thể đồi linh thiêng là hàng loạt bảo tháp, tượng Phật, cổ vật và những kiến trúc tôn giáo tinh xảo. Toàn khu có 16 bảo tháp lưu giữ hài cốt các vị vua Campuchia qua nhiều thời kỳ. CNN gọi nơi đây là "thành phố người chết".

Bí mật chưa từng hé lộ

Con đường lên đỉnh đồi hơn 500 bậc thang tràn ngập sắc màu, từ cờ Phật giáo treo dọc lối đi, người dân đặt lễ trái cây, hoa tươi đến các nhà sư áo cam lặng lẽ băng qua những ruộng lúa xanh để vào chùa.

Thời kỳ hưng thịnh, Oudong từng được gọi là "thành phố của nghìn ngôi chùa". Trên đỉnh đồi cao 93 m, công trình nổi bật nhất là ngôi đền bạc sáng như đăng ten, chạm khắc tinh xảo hình voi - biểu tượng của sức mạnh và trường thọ. Bên trong là pho tượng Phật dát vàng nổi bật.

Gần đó, một bảo tháp đá mang cột trụ cao với 4 gương mặt Phật hướng về 4 phương. Từ xa, chúng thấp thoáng sau những tán cây cao, tạo cảm giác vừa linh thiêng vừa huyền bí, đặc biệt trong những ngày sương mờ.

Quần thể trên đỉnh đồi Oudong là nơi có một số bảo tháp Phật giáo được trang trí công phu, cũng như các di vật, tác phẩm điêu khắc và hiện vật thiêng liêng. Ảnh: Travel Cambodia.

Dù là điểm dã ngoại quen thuộc của người Phnom Penh, Oudong vẫn khá xa lạ với du khách quốc tế. Nhiều người thường lướt qua thủ đô để đến Angkor Wat hoặc sang các nước lân cận như Việt Nam.

Chiến tranh khiến nhiều vùng bị tàn phá và tái thiết không đồng đều, Oudong vì thế vẫn còn những giá trị chưa được phát lộ đầy đủ. Khác với Angkor Wat rộng lớn cần vài ngày để khám phá, Oudong chỉ mất vài giờ tham quan.

Năm 2020, Campuchia đề cử Oudong vào danh sách Di sản Thế giới UNESCO nhưng chưa được thông qua.

Theo các chuyên gia, khu vực này không chỉ gồm ngọn đồi và các tu viện dưới chân, mà còn bao gồm cả thành Longvek lân cận. Tất cả tạo nên một quần thể rộng lớn, nhiều lớp giá trị.

Ngôi chùa vàng tại cố đô Oudong. Ảnh: Expedia.

Kỳ vọng thay đổi nhờ du lịch

Hướng dẫn viên Nao Sok khuyên du khách nên tới Oudong vào sáng sớm hoặc cuối chiều để tránh nóng và chiêm ngưỡng cảnh mặt trời lên trên quần thể đồi.

Anh gợi ý dành trọn một ngày để kết hợp thăm Trung tâm thiền Vipassana, chợ Oudong và một homestay hay quán ăn địa phương để cảm nhận đời sống thường nhật của người Campuchia.

So với Angkor Wat, Oudong "mộc mạc" hơn nhiều, không có quầy lưu niệm, cửa hàng hay máy bán nước. Vé vào cửa miễn phí, không có biển chỉ dẫn hay bản đồ, sóng điện thoại đôi lúc chập chờn.

Các công ty du lịch như Asia Desk cung cấp xe điều hòa, hướng dẫn viên tiếng Anh, nước uống và đồ ăn nhẹ. Khi vào đền hoặc trung tâm thiền, du khách cần mặc kín vai và đầu gối.

Campuchia khai trương sân bay quốc tế Techno trị giá 2 tỷ USD hồi tháng 10. Ảnh: Reuters, Arch Daily.

Nhà văn Anh Marissa Carruthers, sống tại Phnom Penh từ năm 2012, thường đưa bạn bè tới Oudong mỗi khi họ sang thăm.

Cô cho biết một trong những điểm du lịch thường bị bỏ qua là đài tưởng niệm nạn nhân Khmer Đỏ đã khiến ít nhất 1,7 triệu người Campuchia thiệt mạng cuối thập niên 1970.

Dù mang màu sắc khác với các bảo tháp lộng lẫy, Carruthers cho rằng nơi này "nên được ghé thăm để bày tỏ sự kính trọng với quá khứ đau thương".

"Đến Oudong là cơ hội nhìn lại một phần lịch sử Campuchia mà không bị chen lấn, được trò chuyện với người địa phương và có những bức ảnh tuyệt đẹp", cô nói.

Trước đó, Chính phủ Campuchia cho biết đẩy mạnh đầu tư hạ tầng du lịch nhằm thu hút khách quốc tế, trong đó có việc bổ sung thêm các di sản văn hóa quy mô lớn.

Đầu năm, sân bay quốc tế mới của Phnom Penh trị giá 2 tỷ USD đi vào hoạt động, nằm trong chiến lược nhiều năm đưa du khách đến các tỉnh phía Nam vốn ít người biết.