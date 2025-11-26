Băng giá phủ trắng Y Tý, khách đổ xô đặt kín phòng

Đợt băng giá đầu tiên xuất hiện vào rạng sáng 26/11 khiến nhiều khu vực ở Y Tý phủ trắng. Đại diện một resort cho biết lượng khách đặt phòng tăng mạnh trong những ngày cuối tuần.

Băng giá phủ trắng ở Y Tý Đợt băng giá đầu tiên đã xuất hiện tại nhiều khu vực của xã Y Tý, sáng 26/11.

Rạng sáng 26/11, nhiệt độ giảm sâu khiến đợt băng giá đầu mùa xuất hiện tại nhiều khu vực của xã Y Tý (tỉnh Lào Cai).

Trao đổi với Tri Thức - Znews, Đỗ Thị Thương, đại diện một khu nghỉ dưỡng tại địa phương, cho biết băng giá xuất hiện từ đêm và phủ dày vào sáng sớm trong khuôn viên resort. Nhiều du khách tập thể dục sáng sớm đã chụp ảnh, quay video và đăng tải lên mạng xã hội.

Đến khoảng 10h30, trời hửng nắng khiến băng dần tan. Loạt hình ảnh du khách chia sẻ từ sáng khiến khu nghỉ dưỡng trở thành điểm thu hút trên mạng xã hội.

Băng giá bao phủ trong khuôn viên resort ở Y Tý.

UBND xã Y Tý cho biết nhiệt độ lúc 7h chỉ còn 3 độ C, đến 10h nhích lên khoảng 5 độ C. Không khí lạnh khiến băng phủ dày ở nhiều điểm cao như thôn Mò Phú Chải, Phìn Hồ, Ngải Thầu Thượng, tạo lớp trắng mỏng trên cây cối và núi đồi.

Trước diễn biến rét đậm rét hại, chính quyền xã cử cán bộ xuống các thôn bản hướng dẫn người dân giữ gìn sức khỏe, nhất là người già và trẻ nhỏ; đồng thời triển khai các biện pháp chống rét cho cây trồng, vật nuôi.

Theo đại diện resort, lượng đặt phòng cuối tuần bất ngờ tăng mạnh sau khi xuất hiện hình ảnh băng giá.

"Dự kiến từ hôm nay đến cuối tuần sẽ kín phòng. Năm nay băng xuất hiện sớm hơn, mọi năm thường phải giữa hoặc cuối tháng 12", Thương nói.

Nằm ở độ cao hơn 2.000 m, Y Tý là một trong những nơi đón mùa đông sớm nhất miền Bắc. Băng giá đầu mùa tạo nên khung cảnh mờ ảo, thu hút du khách đến săn cảnh.

Đây là lần thứ hai trong mùa đông năm nay Lào Cai ghi nhận băng giá. Hôm 19/11, không khí lạnh mạnh khiến băng xuất hiện trên đường lên đỉnh Tà Xùa (xã Hạnh Phúc).

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết khối không khí lạnh đã ảnh hưởng hầu hết Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Vùng núi cao của Bắc Bộ đề phòng khả năng xảy ra sương muối, nhiệt độ thấp nhất trong đợt này phổ biến 10-15 độ C, vùng núi Bắc Bộ 10-12 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.