Cơ quan chức năng ra quân giải tỏa phố cà phê đường tàu ở Khâm Thiên để đảm bảo an toàn chạy tàu. Các điểm vi phạm bị xử lý, trong khi người dân và du khách được nhắc tuân thủ quy định.

Du khách ghi lại cảnh đoàn tàu chạy qua phố cà phê đường tàu từ phía ngoài rào chắn, sáng 2/7. Ảnh: Châu Sa.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, chỉ huy Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) cho biết đơn vị phối hợp Ga Hà Nội và Đội Đường sắt Hà Nội ra quân giải tỏa khu vực phố cà phê đường tàu đoạn Hà Nội - Giáp Bát trên phố Khâm Thiên và phụ cận.

Đợt ra quân nhằm lập lại trật tự đô thị và bảo đảm an toàn hành lang chạy tàu, trong bối cảnh tình trạng tụ tập, chụp ảnh và kinh doanh tự phát sát đường ray tiếp tục tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.

Trong buổi kiểm tra, lực lượng chức năng rà soát, nhắc nhở và xử lý các điểm kinh doanh vi phạm, đồng thời tuyên truyền để người dân khu vực chấp hành quy định về hành lang an toàn đường sắt.

Cơ quan chức năng ra quân xử lý phố cà phê đường tàu Khâm Thiên, ngày 25/11. Ảnh: Công an cung cấp.

Đại diện Ga Hà Nội cho biết công tác giải tỏa được thực hiện thường xuyên theo chỉ đạo của ngành đường sắt và UBND TP Hà Nội, nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hoạt động chạy tàu trên tuyến này.

Tại khu vực cà phê đường tàu Khâm Thiên, từ tháng 7 đến nay, Đội Cảnh sát giao thông số 4 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) phối hợp Công an phường đã kiểm tra, xử lý 8 trường hợp vi phạm.

Lực lượng chức năng cũng vận động 36 hộ dân sống quanh tuyến ký cam kết không bày bàn ghế, không kinh doanh trong phạm vi hành lang an toàn đường sắt.

Du khách ngồi sát đường ray, đồng loạt quay phim, chụp ảnh khi đoàn tàu đi qua. Ảnh: Trần Hiền.

Đội CSGT khuyến cáo các đơn vị lữ hành, tour du lịch hướng dẫn du khách tuân thủ quy định an toàn giao thông đường sắt, không cho khách chụp ảnh hoặc đứng giữa đường ray tiềm ẩn nguy cơ cao gây mất an toàn.

"Việc lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường sắt hiện nay diễn ra phổ biến, nhất là các hàng quán kinh doanh cà phê gần đường tàu. Cảnh sát giao thông và Công an phường liên tục tuần tra, kiểm soát và xử lý cả định kỳ lẫn đột xuất", vị đại diện nói.

Các lực lượng dự kiến sẽ tiếp tục duy trì kiểm tra thường xuyên để ngăn tái diễn tình trạng vi phạm, đảm bảo an toàn cho người dân và hoạt động vận hành tàu trên tuyến Hà Nội - Giáp Bát.

Hồi tháng 10, một du khách nước ngoài đăng tải đoạn video ghi lại cảnh tàu hỏa chạy qua phố cà phê đường tàu ở Khâm Thiên, húc văng bàn ghế khiến du khách hốt hoảng.

Đoạn video dài hơn 10 giây, cho thấy hàng quán kê bàn ghế sát mép ray. Khi tàu đi qua, một số bàn bị hất văng. Du khách ngồi gần bật dậy, la hét, trong khi nhiều người cầm điện thoại ghi hình.

Nhiều năm qua, nơi đây trở thành điểm check-in nổi tiếng của du khách trong và ngoài nước, với trải nghiệm ngồi uống cà phê sát đường ray nơi đoàn tàu đi qua chỉ cách vài chục centimet.

Cơ quan chức năng kiểm tra đột xuất, mời khách Tây rời phố cà phê đường tàu trước khi tàu qua, sáng 2/7. Ảnh: Châu Sa.

Từ tháng 6 đến nay, Hà Nội nhiều lần ra quân nhắc nhở, yêu cầu du khách rời khỏi khu vực phố cà phê đường tàu.

Tình trạng kinh doanh lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt đã được yêu cầu xử lý triệt để từ năm 2019, song sau mỗi đợt kiểm tra, khu vực này lại nhanh chóng hoạt động trở lại.

Chính quyền thành phố cho biết không phủ nhận sức hút của con phố, song khẳng định sự hấp dẫn du lịch không thể là lý do để xem nhẹ an toàn.

Tháng 3, Sở Du lịch Hà Nội đã yêu cầu các đơn vị lữ hành không tổ chức tour đưa khách đến khu vực phố cà phê đường tàu để tránh nguy cơ tai nạn.

