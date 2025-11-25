Khách Malaysia đồng loạt hủy chuyến đến Thái Lan

Trước diễn biến phức tạp của tình hình lũ lụt trên diện rộng tại 10 tỉnh miền Nam Thái Lan, du khách Malaysia đồng loạt hủy chuyến vì lo ngại an toàn.

Đội cứu hộ tiếp tế đồ ăn cho người dân mắc kẹt tại huyện Hat Yai, ngày 24/11. Ảnh: Reuters.

Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) cho biết các tour từ Malaysia đến miền Nam tuần này gần như bị hủy hoàn toàn do lũ quét nghiêm trọng. Trong đó Hat Yai, trung tâm du lịch lớn của vùng, bị ảnh hưởng nặng nề và ghi nhận hơn hàng nghìn du khách Malaysia đang mắc kẹt.

Bà Thapanee Kiatphaibool, Thống đốc TAT, cho biết cuối tuần qua cơ quan nhận được liên hệ từ 15 đơn vị lữ hành và nhóm khách tự túc Malaysia hỏi về tình hình lũ lụt, theo Bangkok Post.

Truyền thông Malaysia liên tục đăng tải hình ảnh ngập sâu, cảnh du khách mắc kẹt trong khách sạn, khiến tâm lý du khách dao động.

Chính phủ Malaysia cũng phát đi cảnh báo lũ, khuyến nghị công dân hạn chế tới miền Nam Thái Lan, dẫn tới nhu cầu đi lại sụt giảm mạnh.

Theo Bộ Ngoại giao Malaysia, khoảng 4.000 công dân nước này đang ở Hat Yai và vùng lân cận. Họ được xác nhận an toàn nhưng thiếu lương thực do cửa hàng đóng cửa, mất điện và gián đoạn liên lạc.

Lãnh sự quán Malaysia tại Songkhla phối hợp nhà chức trách Thái Lan tổ chức sơ tán, hướng dẫn du khách tập trung tại sảnh khách sạn chờ di chuyển.

Nhà cửa, đường sá bị ngập lụt ở huyện Na Thawi, tỉnh Songkhla, ngày 23/11. Ảnh: Nation Thailand.

Ông Siwat Suwanwong, Chủ tịch Hội đồng Du lịch tỉnh Songkhla, cho biết dù nước rút trong ngày đầu, Hat Yai tiếp tục chìm sâu do dòng nước từ huyện Sadao đổ về. Các tuyến đường huyết mạch như Sripoovanart bị chia cắt; chợ, khách sạn và trung tâm thương mại đều bị ảnh hưởng.

Hàng nghìn cư dân cùng du khách Malaysia bị mắc kẹt trong nhà suốt hai ngày, thiếu thực phẩm và nước sạch, trong đó có nhiều trẻ em và người già. Các doanh nghiệp du lịch kiến nghị chính phủ sớm hỗ trợ thực phẩm, nước uống và phương tiện sơ tán tới khu vực an toàn.

Nước lũ bao phủ nhiều khu vực tại Yala sau các trận mưa lớn kéo dài. Ảnh: Bangkok Post.

Trước tình hình phức tạp, TAT đã kích hoạt kế hoạch phản ứng khẩn cấp để hỗ trợ du khách và doanh nghiệp địa phương.

Cơ quan đang xây dựng các gói cứu trợ tài chính và chương trình phục hồi cho các đơn vị thiệt hại nặng, đồng thời đánh giá ảnh hưởng của đợt lũ đến thị trường khách ngắn ngày và dài ngày.

Khi nước rút và tình hình ổn định, TAT sẽ triển khai chiến dịch tái xây dựng niềm tin du khách. Kế hoạch bao gồm họp bàn cứu trợ doanh nghiệp, tung gói tài chính phục hồi cùng loạt sự kiện kích cầu, kỳ vọng đưa du khách trở lại khu vực và thúc đẩy kinh tế địa phương.