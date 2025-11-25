Phố Hàng Mã trước tin đồn 'tan hoang' vì dẹp vỉa hè

Phố Hàng Mã bước vào cao điểm du lịch cuối năm trong một diện mạo lạ lẫm, khi những mô hình khổng lồ bị tháo gỡ, du khách thoải mái đi bộ trên vỉa hè.

Công nhân tháo gỡ phần mái che tại một cửa hàng trên phố Hàng Mã, sáng 25/11.

Tháng trước, một trong những cửa hàng lớn nhất phố Hàng Mã (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) bắt đầu dựng mô hình trang trí Giáng sinh.

Cây thông, tuần lộc và cỗ xe khổng lồ được trang hoàng lộng lẫy phía trước mặt tiền, trở thành điểm check-in quen thuộc mỗi mùa lễ. Đây cũng là cửa hàng được nhiều người chờ đón nhất vì luôn thay đổi chủ đề theo từng dịp trong năm.

Tuy nhiên, các mô hình này vươn ra ngoài vỉa hè, vô tình “đẩy” người đi bộ xuống lòng đường. Không riêng cửa hàng, thực trạng kéo dài nhiều năm trên tuyến phố chưa đến 350m.

"Chúng tôi không bày hàng hóa ra vỉa hè, khách không đến mua hàng", đại diện cửa hàng nói với Tri Thức - Znews.

Cửa hàng trên phố Hàng Mã trước và sau khi dẹp vỉa hè.

Phố mùa lễ hội "lạ lẫm"

Trong ngày thứ 5 của chiến dịch "phường kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị", tiếng khoan cắt ở phố Hàng Mã bắt đầu từ sáng sớm.

Nhiều hộ kinh doanh và gia đình có mặt tiền trên phố chủ động tháo gỡ mái che tạm để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và mỹ quan đô thị.

Tuyến phố dài khoảng 339 m, từ ngã tư Hàng Đường đến phố Phùng Hưng.

Theo kế hoạch của UBND TP Hà Nội, các phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Ba Đình được chọn thí điểm mô hình phường kiểu mẫu.

Đây đều là khu vực trung tâm Thủ đô, tập trung nhiều chợ cóc, tuyến phố buôn bán sầm uất, lưu lượng giao thông lớn.

"Công trường" khoan, cắt trên phố Hàng Mã.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện UBND phường Hoàn Kiếm cho biết theo lộ trình, việc thí điểm chia làm ba giai đoạn.

Giai đoạn 1: Từ ngày 15-30/11, các lực lượng tổ chức điều tra cơ bản, tuyên truyền, sắp xếp

Từ ngày 15-30/11, các lực lượng tổ chức điều tra cơ bản, tuyên truyền, sắp xếp Giai đoạn 2: Từ ngày 30/11-31/12, tổng kiểm tra, xử lý, giải tỏa vi phạm

Từ ngày 30/11-31/12, tổng kiểm tra, xử lý, giải tỏa vi phạm Giai đoạn 3: Từ ngày 1/1 đến 15/2/2026, duy trì, phòng ngừa, chống tái vi phạm

Du khách Mỹ Tiên (phường Hoàng Mai) nhận xét con phố trông lạ lẫm khác hẳn vẻ rực rỡ chỉ một tháng trước.

"Con phố như một công trường tạm thời. Tuy nhiên, lối đi bộ thông thoáng giúp việc di chuyển dễ dàng hơn, thay vì phải đi xuống lòng đường vì hàng hóa và tiểu cảnh trang trí tràn ra ngoài", cô nói.

Cửa hàng tại số 15 Hàng Mã sau khi dọn dẹp vỉa hè, hàng hóa.

Trong khi đó, Gaelle, 25 tuổi, du khách Pháp lần đầu tới Việt Nam, kể rằng khi vừa từ sân bay về khách sạn đã trông thấy phố Hàng Mã rực rỡ nhưng không có thời gian dừng lại.

Sau đó, khi đi xe ôm công nghệ ngang qua, cô nhận ra vẻ đẹp của các mô hình Giáng sinh và tự nhủ phải quay lại.

"Hôm nay tôi thấy đông người đang dọn dẹp khu phố. Đồ trang trí rất dễ thương, tôi đã mang máy ảnh để chụp lại gửi cho bạn bè và gia đình ở quê nhà", Gaelle cho hay.

Du khách Pháp lần đầu đến Việt Nam, tham quan phố Hàng Mã.

Hộ kinh doanh than sức mua giảm

Kinh doanh gần 20 năm tại Hàng Mã, một đại diện cửa hàng cho biết đây là lần đầu chứng kiến chiến dịch sắp xếp "mạnh tay" như hiện nay.

Theo cô, việc siết quản lý vỉa hè có thể khiến lượng khách giảm, nhất là trong mùa cao điểm du lịch.

"Khách thường đến chụp ảnh, thấy hàng đẹp rồi mới mua. Giờ không bày ra được, mặt tiền lại nhỏ nên nhiều sản phẩm không thể trưng bày hết. Nguy cơ tồn hàng năm nay khá lớn, ảnh hưởng đến kinh tế", cô nói.

Người này cho rằng hoạt động buôn bán trên vỉa hè đã gắn bó lâu dài với khu phố cổ, đặc biệt khi Hàng Mã sôi động chủ yếu trong 6 tháng cuối năm theo mùa lễ hội.

Thời gian đầu năm vắng vẻ nên cửa hàng phụ thuộc lớn vào dịp cuối năm, do đó sự thay đổi đột ngột khiến nhiều kế hoạch bị xáo trộn.

Các cửa hàng bày bán, trang trí theo chủ đề Giáng sinh.

Việc chuẩn bị ý tưởng cho Tết cũng gặp khó khăn khi phần mái che bị tháo dỡ, diện tích trưng bày thu hẹp. Chủ cửa hàng hi vọng cơ quan chức năng sẽ đưa ra quy chuẩn cụ thể để tạo thuận lợi kinh doanh cho người dân.

Từ khi hình ảnh "phố Hàng Mã tan hoang" lan truyền trên mạng xã hội, nhiều khách quen và những người yêu thích ghé đến hỏi thăm.

"Mọi người tiếc vì con phố này vốn lung linh, là điểm tham quan quen thuộc. Dẫu vậy, tôi mong rằng mọi thứ sớm ổn định, dù chắc chắn sẽ không còn sôi động như trước", đại diện cửa hàng nói.

Người dân, du khách thoải mái đi bộ trên vỉa hè trên phố Hàng Mã.