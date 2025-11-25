Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Du lịch Địa điểm du lịch

Format-Lifestyle

Phố Hàng Mã trước tin đồn 'tan hoang' vì dẹp vỉa hè

  • Thứ ba, 25/11/2025 12:00 (GMT+7)
  • 5 giờ trước

Phố Hàng Mã bước vào cao điểm du lịch cuối năm trong một diện mạo lạ lẫm, khi những mô hình khổng lồ bị tháo gỡ, du khách thoải mái đi bộ trên vỉa hè.

pho Hang Ma, Hang Ma anh 1

Công nhân tháo gỡ phần mái che tại một cửa hàng trên phố Hàng Mã, sáng 25/11.

Tháng trước, một trong những cửa hàng lớn nhất phố Hàng Mã (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) bắt đầu dựng mô hình trang trí Giáng sinh.

Cây thông, tuần lộc và cỗ xe khổng lồ được trang hoàng lộng lẫy phía trước mặt tiền, trở thành điểm check-in quen thuộc mỗi mùa lễ. Đây cũng là cửa hàng được nhiều người chờ đón nhất vì luôn thay đổi chủ đề theo từng dịp trong năm.

Tuy nhiên, các mô hình này vươn ra ngoài vỉa hè, vô tình “đẩy” người đi bộ xuống lòng đường. Không riêng cửa hàng, thực trạng kéo dài nhiều năm trên tuyến phố chưa đến 350m.

"Chúng tôi không bày hàng hóa ra vỉa hè, khách không đến mua hàng", đại diện cửa hàng nói với Tri Thức - Znews.

pho Hang Ma, Hang Ma anh 2pho Hang Ma, Hang Ma anh 3

Cửa hàng trên phố Hàng Mã trước và sau khi dẹp vỉa hè.

Phố mùa lễ hội "lạ lẫm"

Trong ngày thứ 5 của chiến dịch "phường kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị", tiếng khoan cắt ở phố Hàng Mã bắt đầu từ sáng sớm.

Nhiều hộ kinh doanh và gia đình có mặt tiền trên phố chủ động tháo gỡ mái che tạm để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và mỹ quan đô thị.

pho Hang Ma, Hang Ma anh 4

Tuyến phố dài khoảng 339 m, từ ngã tư Hàng Đường đến phố Phùng Hưng.

Theo kế hoạch của UBND TP Hà Nội, các phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Ba Đình được chọn thí điểm mô hình phường kiểu mẫu.

Đây đều là khu vực trung tâm Thủ đô, tập trung nhiều chợ cóc, tuyến phố buôn bán sầm uất, lưu lượng giao thông lớn.

pho Hang Ma, Hang Ma anh 5pho Hang Ma, Hang Ma anh 6pho Hang Ma, Hang Ma anh 7pho Hang Ma, Hang Ma anh 8

"Công trường" khoan, cắt trên phố Hàng Mã.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện UBND phường Hoàn Kiếm cho biết theo lộ trình, việc thí điểm chia làm ba giai đoạn.

  • Giai đoạn 1: Từ ngày 15-30/11, các lực lượng tổ chức điều tra cơ bản, tuyên truyền, sắp xếp
  • Giai đoạn 2: Từ ngày 30/11-31/12, tổng kiểm tra, xử lý, giải tỏa vi phạm
  • Giai đoạn 3: Từ ngày 1/1 đến 15/2/2026, duy trì, phòng ngừa, chống tái vi phạm

Du khách Mỹ Tiên (phường Hoàng Mai) nhận xét con phố trông lạ lẫm khác hẳn vẻ rực rỡ chỉ một tháng trước.

"Con phố như một công trường tạm thời. Tuy nhiên, lối đi bộ thông thoáng giúp việc di chuyển dễ dàng hơn, thay vì phải đi xuống lòng đường vì hàng hóa và tiểu cảnh trang trí tràn ra ngoài", cô nói.

pho Hang Ma, Hang Ma anh 9pho Hang Ma, Hang Ma anh 10

Cửa hàng tại số 15 Hàng Mã sau khi dọn dẹp vỉa hè, hàng hóa.

Trong khi đó, Gaelle, 25 tuổi, du khách Pháp lần đầu tới Việt Nam, kể rằng khi vừa từ sân bay về khách sạn đã trông thấy phố Hàng Mã rực rỡ nhưng không có thời gian dừng lại.

Sau đó, khi đi xe ôm công nghệ ngang qua, cô nhận ra vẻ đẹp của các mô hình Giáng sinh và tự nhủ phải quay lại.

"Hôm nay tôi thấy đông người đang dọn dẹp khu phố. Đồ trang trí rất dễ thương, tôi đã mang máy ảnh để chụp lại gửi cho bạn bè và gia đình ở quê nhà", Gaelle cho hay.

pho Hang Ma, Hang Ma anh 11

Du khách Pháp lần đầu đến Việt Nam, tham quan phố Hàng Mã.

Hộ kinh doanh than sức mua giảm

Kinh doanh gần 20 năm tại Hàng Mã, một đại diện cửa hàng cho biết đây là lần đầu chứng kiến chiến dịch sắp xếp "mạnh tay" như hiện nay.

Theo cô, việc siết quản lý vỉa hè có thể khiến lượng khách giảm, nhất là trong mùa cao điểm du lịch.

"Khách thường đến chụp ảnh, thấy hàng đẹp rồi mới mua. Giờ không bày ra được, mặt tiền lại nhỏ nên nhiều sản phẩm không thể trưng bày hết. Nguy cơ tồn hàng năm nay khá lớn, ảnh hưởng đến kinh tế", cô nói.

Người này cho rằng hoạt động buôn bán trên vỉa hè đã gắn bó lâu dài với khu phố cổ, đặc biệt khi Hàng Mã sôi động chủ yếu trong 6 tháng cuối năm theo mùa lễ hội.

Thời gian đầu năm vắng vẻ nên cửa hàng phụ thuộc lớn vào dịp cuối năm, do đó sự thay đổi đột ngột khiến nhiều kế hoạch bị xáo trộn.

pho Hang Ma, Hang Ma anh 12pho Hang Ma, Hang Ma anh 13pho Hang Ma, Hang Ma anh 14pho Hang Ma, Hang Ma anh 15

Các cửa hàng bày bán, trang trí theo chủ đề Giáng sinh.

Việc chuẩn bị ý tưởng cho Tết cũng gặp khó khăn khi phần mái che bị tháo dỡ, diện tích trưng bày thu hẹp. Chủ cửa hàng hi vọng cơ quan chức năng sẽ đưa ra quy chuẩn cụ thể để tạo thuận lợi kinh doanh cho người dân.

Từ khi hình ảnh "phố Hàng Mã tan hoang" lan truyền trên mạng xã hội, nhiều khách quen và những người yêu thích ghé đến hỏi thăm.

"Mọi người tiếc vì con phố này vốn lung linh, là điểm tham quan quen thuộc. Dẫu vậy, tôi mong rằng mọi thứ sớm ổn định, dù chắc chắn sẽ không còn sôi động như trước", đại diện cửa hàng nói.

pho Hang Ma, Hang Ma anh 16

Người dân, du khách thoải mái đi bộ trên vỉa hè trên phố Hàng Mã.

Du lịch là để tận hưởng hay sống ảo?

Theo TS Đặng Hoàng Giang - tác giả cuốn sách Vẻ đẹp của cảnh sắc tầm thường - việc chạy theo những gì được cho là đẹp theo tiêu chuẩn số đông đang phá vỡ sự nguyên sơ, gây tổn hại nghiêm trọng đến hệ sinh thái tự nhiên.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu nội dung buổi chia sẻ của tác giả Đặng Hoàng Giang về quan điểm du lịch đang khiến con người quên đi việc tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên.

> Đọc tiếp: Hệ luỵ của du lịch 'sống ảo'

Thực hư 'tan hoang' phố du lịch Hàng Mã

Mạng xã hội lan truyền thông tin phố Hàng Mã "tan hoang" sau khi nhiều tiểu cảnh trang trí bị tháo dỡ. Tuy nhiên, con phố vẫn hoạt động bình thường, du khách thoải mái chụp ảnh.

47:2795 hôm qua

Quy định mới về nhà thi công trong khu phố cổ, phố cũ Hà Nội

Đối với các công trình trong khu vực phố cổ, phố cũ, khu vực đô thị, Hà Nội yêu cầu chủ công trình áp dụng biện pháp hạn chế bụi, tiếng ồn, rung chấn.

11:07 11/11/2025

15 điều làm nên chuyến du lịch Việt Nam 'để đời'

Từ vịnh Hạ Long đến phố cổ Hội An, từ những thửa ruộng bậc thang Sapa đến bãi biển Phú Quốc, Việt Nam mang đến hành trình trọn vẹn với cảnh sắc, ẩm thực và văn hóa đậm đà bản sắc.

09:44 10/11/2025

Vi sao cay hong o Ha Giang 'kho nhat the gioi'? hinh anh

Vì sao cây hồng ở Hà Giang 'khổ nhất thế giới'?

11 giờ trước 05:45 25/11/2025

0

Một cây hồng ở trung tâm Lô Lô Chải (Hà Giang cũ) bỗng trở thành điểm check-in nổi tiếng gần đây. Lượng du khách tăng đột biến khiến khu vực quanh cây thường xuyên ùn tắc.

Châu Sa - Đinh Hà

phố Hàng Mã Hàng Mã phố Hàng Mã Hàng Mã dẹp vỉa hè tháo mái che phường kiểu mẫu phường Hoàn Kiếm Hà Nội kiểu mẫu trật tự đô thị

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý