Ngôi chùa nổi tiếng Trung Quốc nơi Katy Perry đến thắp hương

Ngày 23/11, nhiều tài khoản X gây chú ý khi đăng hình ảnh Katy Perry đến thăm chùa Linh Ẩn (Hàng Châu, Trung Quốc). Nữ ca sĩ xuất hiện giản dị với trang phục jeans, quấn khăn choàng cổ. Cô trang điểm nhẹ, để kiểu tóc buông xõa tự nhiên. Ảnh: X/liu_shuo55555.

Một số video ghi lại cảnh ca sĩ thắp hương, vái tứ phương. Chuyến tham quan diễn ra sau khi Katy Perry hoàn thành hai đêm diễn thuộc chuỗi concert Lifetimes Tour tối 21 và 22/11 ở thành phố này. Ảnh: X/liu_shuo55555.

Cô cũng tương tác, chụp hình và ký tặng người hâm mộ. Đoạn video Katy Perry đi chùa cầu nguyện nhanh chóng thu hút quan tâm, được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Dân mạng bày tỏ thích thú khi ngôi sao âm nhạc trải nghiệm văn hóa Á Đông. Ảnh: X/KatyCats Germany.

Linh Ẩn là một trong những ngôi chùa cổ kính và nổi tiếng nhất tại Hàng Châu. Được xây dựng vào năm 326 dưới thời Đông Tấn, chùa nằm ẩn mình giữa núi non hùng vĩ, cách Tây Hồ không xa. Ảnh: @travelchinawithme.

Với hơn 1.600 năm lịch sử, Linh Ẩn Tự không chỉ là một địa điểm hành hương linh thiêng mà còn là một di tích văn hóa quý giá. Ngôi chùa thu hút đông đảo du khách và các tín đồ Phật giáo từ khắp nơi trên thế giới. Ảnh: @travelchinawithme.

Ngôi chùa được bao bọc bởi núi Phi Lai và dòng nước mát lành từ các con suối xung quanh, tạo nên một khung cảnh thanh tịnh và thoát tục. Chùa nổi bật với kiến trúc Phật giáo truyền thống, bao gồm những gian thờ trang nghiêm, tượng Phật khổng lồ chạm khắc tinh xảo và hệ thống điêu khắc đá độc đáo trên vách núi. Ảnh: @travelchinawithme.

Điểm nhấn chính là Đại Hùng Bảo Điện nơi thờ tượng Phật cao hơn 20 m, được làm từ gỗ bạch đàn, biểu tượng cho sự giác ngộ và lòng từ bi. Ảnh: @travelchinawithme.

Chính điện là nơi đặt bức tượng Phật tráng lệ, một trong những bức tượng Phật trong nhà cao nhất Trung Quốc. Hai bên bức tượng là 20 vị thần hộ mệnh với những biểu cảm và tư thế chi tiết cho thấy tay nghề thủ công xuất chúng. Chính điện này tiêu biểu cho phong cách kiến ​​trúc thời nhà Tống với mái ngói hai tầng và những cột gỗ chắc chắn. Ảnh: @travelchinawithme.

Điện Phật Dược Sư là một điện thờ dài 20 m và rộng 12 m, nơi thờ 3 vị Thánh ở phía Đông, bao gồm Phật Dược Sư, Phật Nhật Quang và Phật Nguyệt Quang. Phật Dược Sư là vị ở giữa ngồi trên tòa sen, có thể trừ khử mọi bệnh tật và tai ương cho con người. Phật Nhật Quang và Phật Nguyệt Quang đứng ở hai bên Phật Dược Sư, tượng trưng cho sự hứa hẹn và tươi mới. Ảnh: @travelchinawithme.

Núi Phi Lai đối diện chùa có hơn 470 tác phẩm chạm khắc đá có niên đại từ thế kỷ X đến thế kỷ XIV. Tên gọi này bắt nguồn từ truyền thuyết đỉnh núi "bay" từ Ấn Độ đến đây vì nó giống với một ngọn núi linh thiêng của Ấn Độ. Những con đường quanh co xuyên qua khu vực này hé lộ những hang động ẩn giấu và những tác phẩm điêu khắc bất ngờ ở khắp mọi ngóc ngách. Ảnh: @travelchinawithme.

Đối với du khách, chùa Linh Ẩn mang đến trải nghiệm độc đáo, kết hợp giữa khám phá văn hóa, chiêm ngưỡng thiên nhiên và cảm nhận sự thanh bình trong tâm hồn. Ảnh: @travelchinawithme.

