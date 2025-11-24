Rõ nguyên nhân nước biển Vũng Tàu 'xanh như matcha'

Kết quả xét nghiệm từ Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM cho thấy nước biển Vũng Tàu chuyển màu xanh lá do sự xuất hiện của tảo Noctiluca scintillans.

Theo thông tin từ Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao và Du lịch phường Vũng Tàu (TP.HCM), Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM đã gửi báo cáo về kết quả xét nghiệm mẫu nước biển tại khu vực phường Vũng Tàu. Kết quả cho thấy nước có sự xuất hiện của tảo Noctiluca scintillans (thuộc chi Noticula, họ Noctilucaceae, ngành tảo giáp Dinoflagellata), mật độ khoảng 80 tế bào/ml nước biển.

Trước đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM đã đề nghị Viện Khoa học sự sống (Viện hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam) phối hợp, hỗ trợ phân tích mẫu nước.

Nước biển tại Bãi Sau (phường Vũng Tàu) chuyển màu xanh lá vào ngày 25/10. Ảnh: Huỳnh Ngọc Anh.

Đây là loại tảo phân bố rộng, thường gặp ở gần bờ, có khả năng phát triển mạnh, tùy thuộc vào nhiệt độ và dinh dưỡng trong nước biển. Loại tảo này không ảnh hưởng đến sức khỏe con người bởi không có độc tố, nước biển chuyển màu xanh lá là hiện tượng tự nhiên.

Hiện khu vực bãi biển tại phường Vũng Tàu đã không còn hiện tượng nước biển màu xanh lá. Trong thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM, UBND phường Vũng Tàu và các đơn vị liên quan sẽ tiếp tục theo dõi khu vực bãi biển tại đây theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Trước đó, chiều ngày 25/10, nhiều du khách chứng kiến nước biển tại Bãi Sau (phường Vũng Tàu, TP.HCM) có màu xanh lá khác lạ khi sóng đánh vào bờ. Khi sóng rút đi, trên cát sẽ để lại lớp li ti màu xanh lá, bọt trắng cũng dày đặc và xốp hơn.

Tình trạng nước đột ngột chuyển màu khác lạ cũng khiến nhiều du khách bày tỏ sự lo lắng về vấn đề ô nhiễm, kích ứng da khi tắm biển trên các hội, nhóm về du lịch Vũng Tàu.

Khi tảo tăng mật độ đột ngột, nước biển có thể đổi màu. Ảnh: Dương Huyền.

Lý giải ban đầu về hiện tượng nước biển đổi màu, ông Phạm Khắc Tộ, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao và Du lịch phường Vũng Tàu (TP.HCM), cho biết đây là hiện tượng tảo nở hoa diễn ra mỗi năm, tùy vào môi trường nước, được phường theo dõi sát sao nên người dân và du khách không phải lo lắng việc ảnh hưởng sức khỏe khi tắm biển.

Khi tảo đã hấp thụ hết dinh dưỡng trong nước biển, thiếu ánh sáng hoặc các sinh vật khác tiêu thụ sẽ giảm mật độ, nước biển sẽ bắt đầu trong, trở lại màu vốn có. Để người dân và du khách yên tâm vui chơi và tắm biển, sau khi hiện tượng này xuất hiện, lực lượng cứu hộ được bố trí tại Bãi Sau sẽ trực tiếp giải đáp thắc mắc.