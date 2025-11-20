Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cựu Thủ tướng Canada tìm mọi cách để gặp Katy Perry

  • Thứ năm, 20/11/2025 11:50 (GMT+7)
  • 11:50 20/11/2025

Nguồn tin thân cận tiết lộ Justin Trudeau "nỗ lực rất nhiều" để gặp người yêu khi ca sĩ bận rộn với lịch trình công việc.

Theo People, Justin TrudeauKaty Perry tìm mọi cách để gặp nhau mỗi khi có thể. Cả hai hiện yêu xa. Nguồn tin thân cận tiết lộ cựu Thủ tướng Canada chủ động sắp xếp thời gian để gặp gỡ người yêu mỗi khi cô bận rộn với lịch trình công việc.

"Katy rất vui vì điều đó. Đây chính xác là điều cô ấy cần lúc này. Cô ấy rất vui mỗi khi ở bên bạn trai", People dẫn lời nguồn tin.

Katy Perry anh 1

Justin Trudeau và Katy Perry ngày càng quấn quýt. Ảnh: Backgrid.

"Cả hai đều bận rộn với lịch trình nhưng vẫn dành thời gian cho nhau và có mối liên kết thực sự bền chặt", một nguồn tin khác chia sẻ với People. Người này cho biết thêm Katy không ngờ bản thân lại phải lòng ai đó sớm đến vậy, nhưng Justin đáp ứng mọi tiêu chí. "Anh ấy có khiếu hài hước tuyệt vời, quyến rũ và đối xử với cô ấy bằng sự tôn trọng", nguồn tin tiết lộ.

Việc Justin Trudeau nỗ lực để dành mọi thời gian ở bên khiến Katy Perry cảm thấy xúc động và ấm áp. "Cô ấy rất vui. Justin Trudeau đã cho thấy sự cam kết và thực sự quan tâm đến việc dành thời gian cho bạn gái. Rõ ràng anh ấy coi trọng mối quan hệ này và Katy cũng vậy. Cô ấy đang ở một vị trí tuyệt vời trong lòng Justin Trudeau", người này nói.

Katy Perry và Justin Trudeau lần đầu bị đồn hẹn hò vào tháng 7 khi cùng đi ăn tối tại Montreal. Mới đây, cả hai công khai hẹn hò khi nắm tay nhau tại Paris. Cặp đôi tỏ ra hạnh phúc khi ghé qua câu lạc bộ Crazy Horse giữa trung tâm thành phố. Katy diện diện váy đỏ ôm sát, xẻ cao. Trong khi Justin mặc bộ vest đen phối cùng áo thun.

Trước khi quen Justin, Katy mới chia tay hôn phu Orlando Bloom hồi tháng 6. Cả hai bắt đầu tìm hiểu từ năm 2016 và đính hôn sau ba năm. Họ có một con gái chung, tên Daisy.

Trong khi, Trudeau từng ly hôn với vợ là Sophie Grégoire Trudeau năm 2023, sau 18 năm chung sống và có ba người con.

  • Justin Trudeau

    Justin Trudeau

    Justin Trudeau là thủ tướng đương nhiệm của Canada. Lúc ông nhậm chức ngày 4 tháng 11 năm 2015, ông là người trẻ thứ nhì đảm nhận chức vụ này ở Canada (Joe Clark là người trẻ nhất) và là con trai đầu tiên của một cựu thủ tướng đảm nhận cương vị này. Justin Trudeau đồng thời cũng là Lãnh đạo Đảng tự do Canada.

    • Ngày sinh: 25/12/1971
    • Chiều cao: 1.88m
    • Vợ: Sophie Grégoire Trudeau
    • Học vấn: Cử nhân nghệ thuật và Cử nhân giáo dục

