Giám đốc công ty tổ chức đêm nhạc 'Về đây bốn cánh chim trời' là ai?

Đêm nhạc "Về đây bốn cánh chim trời" vừa bị hủy đột ngột do Công ty TNHH Ngọc Việt Education (bà Nguyễn Thị Thu Hà làm giám đốc) thực hiện.

Tối 30/12, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội bắt tạm giam Nguyễn Thị Thu Hà, Giám đốc công ty tổ chức chương trình Về đây bốn cánh chim trời, về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Thu Hà nói sai lầm lớn nhất của bản thân khiến đêm nhạc bị hủy là không thực hiện được tiến độ thanh toán với giám đốc âm nhạc và không đạt được thỏa thuận thanh toán 50% trước chương trình.

Đơn vị đứng sau đêm nhạc Về đây bốn cánh chim trời

Theo cơ quan điều tra, trước đó, biết rõ đêm nhạc không đủ điều kiện để diễn ra, Nguyễn Thị Thu Hà chỉ đạo nhân viên thông báo chương trình vẫn tổ chức theo kế hoạch, tiếp tục bán vé và thu tiền của khán giả.

Tới 20h30 ngày 28/12, khi khán giả có mặt đầy đủ ở Cung thi đấu điền kinh Mỹ Đình, BTC mới thông báo hủy đêm nhạc trước sự ngỡ ngàng, bức xúc của những người có mặt.

Theo tài liệu điều tra, Nguyễn Thị Thu Hà là Giám đốc, kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Ngọc Việt Education.

Trên fanpage chính thức của công ty này, bà Hà được giới thiệu là nhà sản xuất với hơn 10 năm kinh nghiệm. Bà đứng sau nhiều show diễn và cả dự án phim ảnh. Ngoài ra, Nguyễn Thị Thu Hà còn được giới thiệu là người giảng dạy ngành Quản lý Giải trí tại một đại học.

Một số show diễn được kể ra là do Nguyễn Thị Thu Hà và công ty thực hiện gồm chuỗi 7 liveconcert Bằng Kiều - Để nhớ một thời ta đã yêu; Thung lũng ngân nga và Soul of the forest mùa 2; liveconcert Đánh thức tầm xuân (Dương Thụ), Nửa thế kỷ phiêu bạt (Trần Tiến), Tựa như gió phiêu du (Đức Trí), Đóa hồng gai (Phương Thanh)... Bên cạnh đó là các sự kiện như Lễ hội Hoa Tớ Dày 2022, Lễ hội EDM Nghĩa Lộ 2022, Dòng sông ánh sáng TP. Hòa Bình 2023…

Bà Hà còn được giới thiệu là giám đốc sản xuất hoặc đồng giám đốc sản xuất của nhiều phim như Đảo độc đắc, Trước giờ yêu, Khi ta hai lăm, Gái ngàn đô…

Với đêm nhạc Về đây bốn cánh chim trời gây xôn xao suốt những ngày qua, sự kiến này được lên lịch diễn ra tối 28/12 tại Cung thi đấu điền kinh Mỹ Đình, Hà Nội với sự tham gia của Hồng Nhung, Hà Trần, Bằng Kiều, Tấn Minh, Đoan Trang, Phạm Thu Hà, Lê Hiếu, Lâm Bảo Ngọc, Thanh Thụy, saxophone Trần Mạnh Tuấn, violist Trịnh Minh Hiền và nhạc sĩ Trần Tiến.

Tuy nhiên, các nghệ sĩ Bằng Kiều, Lâm Bảo Ngọc, Lê Hiếu, giám đốc âm nhạc Vũ Quang Trung… lần lượt rút lui khỏi đêm nhạc. Trong khi đó, Hồng Nhung chia sẻ cô và nhiều đồng nghiệp chưa nhận được bất cứ khoản thanh toán nào từ BTC. Ngay cả chi phí đi lại, ăn ở, luyện tập, họ cũng tự bỏ ra.

Đêm nhạc Về đây bốn cánh chim trời bị hủy gấp vào tối 28/12. Ảnh: Thông tin Chính phủ.

Trách nhiệm của BTC

Theo luật sư Hoàng Hà, điều khiến vụ việc quanh đêm nhạc Về đây bốn cánh chim trời vượt khỏi phạm vi vi phạm hợp đồng thông thường không phải hành vi hủy show mà là tính chất gian dối trong suốt quá trình bán vé.

Khi một đơn vị tổ chức thông báo hủy chương trình với lý do bất khả kháng, họ chỉ mắc sai lầm dân sự và bồi thường thiệt hại theo hợp đồng. Giám đốc show Về đây bốn cánh chim trời bị khởi tố cho thấy sự việc vượt qua ranh giới của một vụ hủy show bình thường.

Theo thông tin ban đầu từ Công an Hà Nội, biết rõ chương trình không đủ điều kiện tổ chức, công ty vẫn chỉ đạo nhân viên thông báo show diễn ra đúng kế hoạch, tiếp tục bán vé và thu tiền khán giả. Đến tối 28/12, họ mở cửa đón khán giả vào cung thi đấu, yêu cầu chờ đợi đến 20h30, rồi mới thông báo hủy, luật sư chỉ ra.

Đây chính là điểm mấu chốt tách biệt sơ suất khỏi lừa đảo trong luật hình sự. Theo Điều 174, tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản yêu cầu 3 yếu tố không thể thiếu: (1) thủ đoạn gian dối, (2) chiếm đoạt tài sản và (3) lỗi cố ý trực tiếp.

Yếu tố gian dối không đơn thuần là thông tin sai lệch mà phải là hành vi tích cực đưa ra thông tin giả mạo để người bị hại tin tưởng và tự nguyện giao tài sản.

Luật sư cho rằng trong trường hợp hủy show, nếu ban tổ chức phát hiện vấn đề và thông báo kịp thời cho khán giả, họ chỉ vi phạm cam kết hợp đồng. Nhưng nếu họ che giấu sự thật, tiếp tục bán vé dù biết show không thể diễn ra, thậm chí còn tạo cảm giác an toàn bằng cách cho khán giả vào địa điểm tổ chức rồi mới thông báo hủy, đó là hành vi gian dối có tổ chức.

Yếu tố thứ hai (lỗi cố ý trực tiếp) càng quan trọng hơn trong việc phân biệt tội phạm và vi phạm dân sự. Người phạm tội phải nhận thức rõ hành vi chiếm đoạt tài sản của mình là gian dối, trái pháp luật; thấy trước hậu quả là tài sản người khác bị chiếm đoạt và mong muốn hậu quả đó xảy ra.

Trong vụ hủy show vì bất khả kháng thật sự, ban tổ chức không có ý định chiếm đoạt từ ban đầu, họ chỉ gặp rủi ro ngoài dự kiến. Ngược lại khi ban tổ chức biết rõ show không đủ điều kiện mà vẫn bán vé, đó là bằng chứng của ý định chiếm đoạt ngay từ đầu hoặc ít nhất là dung túng cho hậu quả chiếm đoạt xảy ra.

Về giá trị tài sản, Điều 174 quy định ngưỡng tối thiểu để truy cứu trách nhiệm hình sự là 2 triệu đồng. Trong các vụ hủy show quy mô lớn như trường hợp vừa xảy ra, giá trị tài sản thường vượt xa ngưỡng này, thậm chí có thể rơi vào các khung hình phạt nặng hơn.