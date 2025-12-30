Trúc Nhân vấp tranh luận

Một số nội dung trong quy định gia nhập FC trên fanpage Nhàn Phi Cung được cho là của Trúc Nhân đang gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Mới đây, một fanpage có tên Nhàn Phi Cung chia sẻ bài viết nội quy làm dấy lên tranh luận. Fanpage này được ca sĩ Trúc Nhân chia sẻ. Do đó, nó được cho là do chính Trúc Nhân và ê-kíp của anh lập ra.

Bài viết gây tranh cãi gồm những nội quy dành cho người hâm mộ khi theo dõi fanpage Nhàn Phi Cung đồng nghĩa gia nhập FC này.

Quy định để gia nhập FC Trúc Nhân gây tranh luận. Ảnh: FBNV.

Bài viết mở đầu: “Chào mừng các khanh Monkeys tiến cung, ta lập ra Nhàn Phi Cung để các khanh về một nhà, thời gian qua tình cảm của các khanh đã làm rung động trái tim sắt đá của ta. Nay, ta quyết định mở cửa Nhàn Phi Cung cho các khanh tiến gần đến cuộc sống của ta hơn. Trong cung có những nội quy như sau, các khanh có 2 lựa chọn: 1. Làm theo. 2. Tuân theo. Ai không muốn tiến cung nữa, tự trở về quê nhà sống một cuộc đời an yên không vướng bận bụi showbiz bằng cách tự out hoặc nhờ admin ‘block em đi’".

Trong bài viết có một số quy định gây tranh cãi trên mạng xã hội. Chẳng hạn, fanpage đặt ra yêu cầu: “Tình cảm có điều kiện là thứ ta cực bĩu môi và không coi đó là tình cảm. Ví dụ: ‘Chúng tôi làm cái này cái kia thì Nhàn Phi phải thế này thế nọ với chúng tôi’. Ngủ đi rồi sẽ có giấc mơ đó. Mọi thứ các khanh làm là tự nguyện. Ta không bao giờ yêu cầu, nên không ai được phép yêu cầu lại ta. Hiểu?”.

Một số fan của Trúc Nhân tuyên bố thoát fan sau khi đọc quy định kể trên. Họ cho rằng người lập ra fanpage đã thiếu tôn trọng người hâm mộ, thậm chí mang tính áp đặt thiếu khách quan. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có những ý kiến cho rằng những quy định trên là bình thường, hợp lý và được viết theo phong cách hài hước.

Hiện, bài đăng kể trên đang lan truyền khắp mạng xã hội kéo theo nhiều ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, Trúc Nhân và ê-kíp chưa lên tiếng về vấn đề này.