Vóc dáng vợ người mẫu của Mark Wahlberg

  • Thứ hai, 29/12/2025 22:18 (GMT+7)
  • 21 giờ trước

Vợ chồng Mark Wahlberg cùng 2 con gái tận hưởng kỳ nghỉ ở Barbados. Những năm qua, nam diễn viên ưu tiên thời gian để ở bên gia đình và tập thể dục.

Theo Page Six, Mark Wahlberg và vợ là Rhea Durham vừa đi nghỉ cùng nhau ở Barbados. Cả hai khoe vóc dáng trong bộ đồ bơi. Wahlberg cởi trần, để lộ cơ bắp và bụng 6 múi. Trong khi đó, người mẫu 47 tuổi Durham mặc bộ đồ bơi liền thân màu xanh bạc hà.

Hai cô con gái của họ - Ella, 22 tuổi và Grace, 15 tuổi - cũng xuất hiện trong kỳ nghỉ cùng bố mẹ.

Mark Wahlberg anh 1Mark Wahlberg anh 2

Hình ảnh vợ chồng Mark Wahlberg và 2 con gái trong kỳ nghỉ. Ảnh: Backgrid.

Barbados dường như là điểm đến yêu thích của cặp sao. Trong cùng khoảng thời gian này vào năm ngoái, họ cũng đi nghỉ tại đây và trao nhau những nụ hôn khi đang ở dưới biển.

Họ kết hôn từ tháng 8/2009 và có chung 4 người con: Ella, Grace, Michael (19 tuổi) và Brendan (17 tuổi). 4 người con của cặp đôi từng lần hiếm hoi xuất hiện trên thảm đỏ là tại buổi ra mắt phim Play Dirty ở thành phố New York vào tháng 9.

Những năm qua, nam diễn viên dành nhiều thời gian cho gia đình và việc rèn luyện thể chất. Ngôi sao này thậm chí từng tiết lộ tập luyện từ 2h30. Anh tiết lộ mỗi ngày tập thể dục hai buổi, thực hiện một buổi trị liệu bằng phương pháp đông lạnh và chơi golf. Thời gian còn lại trong ngày, anh dành cho gia đình, công việc, ăn nhẹ theo lịch trình và tắm sau mỗi buổi tập.

Vào tháng 11, Grace phải nhập viện sau một tai nạn khi đang cưỡi ngựa. Thời điểm đó, đại diện của Mark nói với Page Six Grace "đang hồi phục tốt và sớm cưỡi ngựa trở lại".

