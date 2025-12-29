Phạm Băng Băng đã kết hôn?

Chuyện tình yêu giữa Phạm Băng Băng và Lý Thần liên tục gây bàn tán. Mới đây, thông tin 2 ngôi sao từng kết hôn lại làm xôn xao dư luận.

Tờ 163 đưa tin mới đây một phóng viên giải trí tiết lộ về chuyện tình cảm giữa Phạm Băng Băng và bạn trai cũ Lý Thần. Theo người này, 2 ngôi sao từng kết hôn.

Theo nguồn tin, ngôi sao họ Lý thậm chí chu cấp hàng chục triệu NDT cho Phạm Băng Băng khi cô gặp khó khăn. Tuy nhiên, gia đình của Lý Thần có nhiều đời làm trong ngành quân đội và họ coi thường Phạm Băng Băng. Thông tin trên một lần nữa gây xôn xao dư luận nhưng 2 nghệ sĩ vẫn giữ im lặng.

Phạm Băng Băng và Lý Thần có khoảng 4 năm bên nhau. Ảnh: Vogue.

Hai ngôi sao lần đầu gặp nhau thông qua công ty Hoa Nghị huynh đệ. Mối quan hệ của họ nảy nở sau khi cùng hợp tác trong bộ phim truyền hình Võ Mỵ Nương truyền kỳ năm 2014 và họ chính thức công khai mối quan hệ vào tháng 5/2015.

Trong suốt thời gian hẹn hò, cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau trên các chương trình giải trí và sự kiện. Nữ diễn viên họ Phạm thậm chí từng tuyên bố Lý Thần là "bạn trai cuối cùng" của cô. Tháng 9/2017, Lý Thần cầu hôn Phạm Băng Băng thành công tại bữa tiệc sinh nhật của cô. Cả hai sau đó được bắt gặp đi xem căn nhà sang trọng ở Thượng Hải cùng mẹ của Lý Thần.

Năm 2018, Phạm Băng Băng vướng bê bối thuế. Thời điểm đó, Lý Thần quay phim ở Mỹ. Do lịch quay phim và quy định về visa, anh không thể trở về Trung Quốc giữa chừng. Tuy nhiên, có thông tin ngôi sao sinh năm 1981 phải tự trả tiền thuế bằng cách bán tài sản và thế chấp nhà cửa. Điều đó khiến Lý Thần bị chỉ trích là bỏ mặc bạn gái giữa lúc khó khăn.

Giữa 2019, hai người chính thức thông báo chia tay và chấm dứt mối quan hệ 4 năm.

Phạm Băng Băng sinh năm 1981, từng là nữ diễn viên hạng A tại Trung Quốc đại lục. Cô nổi tiếng qua rất nhiều bộ phim như Phong thần bảng, Lạc lối ở Bắc Kinh, Iron Man 3, Hoàn châu cách cách, Võ Mỵ Nương truyền kỳ…

Tuy nhiên, cô bị đưa vào danh sách đen tại Trung Quốc từ năm 2018 do liên quan đến vụ bê bối trốn thuế. Cô chuyển đến Hong Kong và từ đó theo đuổi sự nghiệp ở nước ngoài.