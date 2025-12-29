Đỗ Nhật Trường xin lỗi

Sau concert Anh trai “say hi” mới diễn ra ở TP.HCM, anh trai Otis Đỗ Nhật Trường vướng tranh luận. Lý do là anh trai này đã đưa chiếc nón lá fan dành tặng Vương Bình cho khán giả khác. Hành động của Otis khiến fan của Vương Bình bức xúc.
Đỗ Nhật Trường giải thích về hành động gây tranh luận. Ảnh: FBNV.
Sau đó, nam ca sĩ này lên tiếng xin lỗi. Anh giải thích: “Tối qua, khi ở trên sân khấu, mình thấy một chiếc nón lá bị rơi. Mình sợ trong lúc các anh trai không để ý có thể vô tình đạp lên, nên đã nhặt lên. Lúc đó, mình nghĩ đây là quà do ê-kíp chuẩn bị để tặng cho các bạn, tương tự việc phát card ngẫu nhiên, nên mình đã gửi tặng chiếc nón đó cho một số bạn fan khác. Mình thành thật xin lỗi các bạn Voi Con (PV: tên fan Vương Bình) rất nhiều nha”.
Otis tên thật là Đỗ Nhật Trường, sinh 1997, được biết đến qua một số bộ phim chiếu mạng như Chàng trai của em, Chàng trai năm 17, Thanh xuân ký, Friendzone. Sau đó, anh tiếp tục được chú ý qua các phim truyền hình và điện ảnh như Bằng chứng vô hình, Quý cô thừa kế 2, Không ngại cưới, chỉ cần lý do… Anh cũng từng tham gia chương trình hẹn hò Tỏ tình hoàn mỹ.
Otis vừa qua tham gia Anh trai “say hi” mùa 2 nhưng phần thể hiện của anh trong chương trình khá mờ nhạt. Do đó, nam ca sĩ kiêm diễn viên này bị loại sớm, không thể lọt vào vòng thi cuối cùng.
