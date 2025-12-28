'Biểu tượng gợi cảm' Brigitte Bardot qua đời

Trong sự nghiệp, Brigitte Bardot tham gia khoảng 50 phim và gặt hái thành công lớn về mặt thương mại.

Tờ Nytimes đưa tin huyền thoại điện ảnh và biểu tượng gợi cảm Pháp Brigitte Bardot qua đời ở tuổi 91.

Bà Bardot qua đời tại nhà riêng ở miền nam nước Pháp, theo lời ông Bruno Jacquelin thuộc Quỹ Brigitte Bardot về bảo vệ động vật xác nhận với hãng tin AP. Nguyên nhân diễn viên qua đời chưa được công bố và các thủ tục tang lễ hay lễ tưởng niệm cũng chưa được thông báo. Brigitte Bardot nhập viện vào tháng trước.

Hình ảnh thời trẻ của huyền thoại điện ảnh Brigitte Bardot. Ảnh: Nana Productions/Shutterstock.

Bardot sinh năm 1934 tại Paris. Thời trẻ, bà là biểu tượng gợi cảm với thân hình quyến rũ và lối sống khác biệt, từng làm chấn động xã hội những năm 1950.

Năm 1956, bà gây ấn tượng mạnh trên màn ảnh với vai diễn một cô gái 18 tuổi vướng vào mối tình tay 3 trong bộ phim Và Chúa tạo hóa ra người phụ nữ do chồng bà lúc bấy giờ là Roger Vadim đạo diễn.

Bộ phim chỉ thành công ở mức độ vừa phải tại Pháp nhưng lại gây tiếng vang lớn ở nước ngoài, thu về 8,5 triệu USD trên toàn thế giới.

Ngoài ra, nữ diễn viên tham gia hơn 50 bộ phim khác. Theo tờ France24, trong sự nghiệp điện ảnh ngắn ngủi, Bardot đã gặt hái được loạt thành công về mặt thương mại, dù chưa nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới phê bình.

Còn Variety nhận định bà đã biến hình tượng những cô gái tóc vàng trẻ trung, quyến rũ, gợi cảm trở thành biểu tượng trong điện ảnh.

Từ những ngày mới vào nghề, hình ảnh của nữ diễn viên đã xuất hiện tràn lan trên các áp phích phim Pháp. Nhưng chỉ trong một ngày vào năm 1973, bà đã từ bỏ cuộc sống nổi tiếng để chăm sóc động vật bị bỏ rơi. Diễn viên quá cố từng giải thích lý do giải nghệ là "chán ngấy việc ngày nào cũng phải xinh đẹp".

"Tôi biết sự nghiệp của mình hoàn toàn dựa vào ngoại hình", bà giải thích vào năm 1978. Bà tiếp tục: "Vì vậy tôi quyết định rời bỏ điện ảnh giống như cách tôi vẫn luôn rời bỏ đàn ông, trước tiên là vậy".

Về đời tư, bà kết hôn 4 lần và có một con trai, Nicolas, với người chồng thứ 2 là diễn viên Jacques Charrier.