Cảnh hỗn loạn đáng buồn ở tang lễ Hà Tình 'Tây du ký'

Theo nguyện vọng trước khi qua đời, Hà Tình mong tang lễ được cử hành giản dị, kín đáo. Tuy nhiên, đám đông khán giả kéo đến dẫn đến tình trạng hỗn loạn.

Theo trang 163, ngày 15/12, tang lễ của nữ diễn viên Hà Tình diễn ra tại nhà tang lễ ở Bắc Kinh. Nhiều đồng nghiệp tới tiễn đưa nghệ sĩ về nơi an nghỉ. Con trai 24 tuổi cầm tro cốt và bức chân dung Hà Tình trong tình trạng khá tiều tụy, đôi mắt sưng húp.

Theo truyền thông Trung Quốc, buổi lễ được tổ chức riêng tư, chỉ có sự tham gia của người thân và những đồng nghiệp, bạn bè thân thiết nhất như Lục Tiểu Linh Đồng, Đường Quốc Cường… Đây là ước nguyện của nữ diễn viên trước khi qua đời. Tuy nhiên, từ sáng sớm, đã có rất đông khán giả tới tiễn đưa nữ diễn viên.

Diễn viên Hà Tình qua đời vào 13/12. Ảnh: HK01.

Lối vào chật kín người hâm mộ đến tiễn nữ diễn viên Tây Du Ký. Họ cầm theo những bông hoa cúc màu trắng. Một số người hâm mộ thậm chí đã đi quãng đường rất xa để đến nhà tang lễ, tiễn đưa Hà Tình trong chuyến hành trình cuối cùng.

Tuy nhiên, theo truyền thông, do một số người đứng chắn cả lối ra vào, thậm chí dùng điện thoại, máy quay ghi hình dẫn đến tình trạng gián đoạn, hỗn loạn ở tang lễ. Chưa kể, bất chấp việc gia đình yêu cầu mọi người mặc trang phục tối màu, vẫn có nhiều người xuất hiện với phụ kiện, quần áo sặc sỡ tại tang lễ.

“Một người đàn ông đeo chiếc ba lô màu đỏ tươi đi lang thang giữa biển người mặc đồ đen và xám, thu hút sự chú ý đến mức khiến người ta cau mày. Một số người mặc áo sơ mi màu vàng đứng ở lối vào hội trường như thể họ đến dự một bữa tiệc sôi nổi, hoàn toàn không biết rằng đây là đám tang trang nghiêm”, tờ 163 viết.

Theo tờ China Times, Hà Tình qua đời sau thời gian chống chọi với bệnh tật, hưởng thọ 61 tuổi. Gia đình diễn viên xác nhận thông tin với truyền thông, đồng thời đăng tải cáo phó trên mạng xã hội. Ngôi sao Tây Du Ký trút hơi thở cuối cùng vào ngày 13/12.

Dòng người tới tiễn đưa Hà Tình. Ảnh: 163.

Hà Tình sinh năm 1964, có niềm đam mê với nghệ thuật từ nhỏ. Bà từng theo học khoa diễn xuất trường nghệ thuật Triết Giang, sau đó đặt chân vào làng giải trí năm 20 tuổi.

Nhờ gương mặt xinh đẹp cùng khí chất nổi bật, Hà Tình nhanh chóng thu hút sự chú ý. Bà được ca ngợi là “đệ nhất mỹ nhân cổ trang” của Trung Quốc đại lục. Hà Tình là diễn viên duy nhất tham gia cả 4 phim kinh điển chuyển thể từ "tứ đại danh tác" của Trung Quốc, gồm: Tây du ký (Linh Cát Bồ Tát), Hồng lâu mộng (Tần Khả Khanh), Tam Quốc diễn nghĩa (Tiểu Kiều) và Thủy Hử (Lý Sư Sư).