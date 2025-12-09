Vợ cũ Thương Tín đưa con gái 12 tuổi về chịu tang

Thương Tín qua đời 18h50 ngày 8/12, vì tuổi cao sức yếu. Vợ cũ của ông đưa con gái về chịu tang nghệ sĩ vào rạng sáng 9/12.

Ngày 9/12, khán giả và đồng nghiệp bàng hoàng trước thông tin Thương Tín qua đời. Theo chia sẻ của nhạc sĩ Tô Hiếu, nghệ sĩ mất tại nhà riêng ở Phan Rang, Khánh Hòa vào 18h50 ngày 8/12, vì tuổi cao sức yếu. Lễ tang nghệ sĩ tổ chức tại nhà riêng trong hai ngày 9/12 và 10/12. Sau đó, thi hài ông được hỏa táng tại nghĩa trang Hòa Thủy.

Con trai và con gái Thương Tín tại tang lễ. Ảnh: Tô Hiếu.

Nhạc sĩ Tô Hiếu cho biết con trai cố nghệ sĩ là Thanh Tùng sống tại TP.HCM đã về Phan Rang từ đêm 8/12. Trong khi đó, vợ cũ của Thương Tín cũng đưa con gái Thạch Thảo tới chịu tang vào rạng sáng nay. Gia đình đang lo liệu hậu sự cho nghệ sĩ.

Những năm qua, nghệ sĩ sống cùng mẹ và em trai tại quê nhà Phan Rang. Cuối đời, sức khỏe ông suy yếu, gặp khó khăn trong việc đi lại, nói chuyện. Theo nhạc sĩ Tô Hiếu, đồng nghiệp buồn bã, nặng lòng chuyện không được gặp con gái thường xuyên.

Đầu năm 2021, Thương Tín bị đột quỵ rồi được đồng nghiệp, khán giả ủng hộ 800 triệu đồng cùng một chiếc ôtô. Tháng 9/2024, ông bị ngã khi bước xuống từ xe khách, phải nhập viện.

Cuối tháng 12/2024, ông khám tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM và được bác sĩ kết luận bị thoái hóa khớp gối phải, gãy xương bánh chè. Nếu không tiến hành phẫu thuật, diễn viên có nguy cơ tàn tật.

Tuy nhiên, sức khỏe của ông yếu, không thể tiến hành phẫu thuật. Sau đó, nghệ sĩ ở tại nhà riêng của Tô Hiếu một thời gian rồi trở về quê nhà ở Khánh Hòa.

Thương Tín sinh năm 1956, tham gia gần 200 bộ phim và nổi tiếng vào thập kỷ 1980, 1990. Ông tham gia các phim như Ván bài lật ngửa, Mỹ nhân Sài thành, Già gân, mỹ nhân và găng tơ, Tiếng quốc đêm mưa, Sau ánh hào quang…