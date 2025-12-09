Diễn viên Thương Tín qua đời

Diễn viên Thương Tín mất vào ngày 8/12 tại nhà riêng ở Phan Rang, Khánh Hòa. Ông ra đi ở tuổi 69.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, nhạc sĩ Tô Hiếu, đại diện gia đình thông báo về sự ra đi của diễn viên Thương Tín. Nghệ sĩ mất tại nhà riêng ở Phan Rang, Khánh Hòa vào 18h50 ngày 8/12, vì tuổi cao sức yếu.

Theo nhạc sĩ Tô Hiếu, gia đình đang lo liệu hậu sự cho diễn viên Thương Tín.

Đầu năm 2021, Thương Tín bị đột quỵ rồi được đồng nghiệp, khán giả ủng hộ 800 triệu đồng cùng một chiếc ôtô.

Nghệ sĩ Thương Tín qua đời ở tuổi 69. Ảnh: Phương Lâm.

Tháng 9/2024, ông bị ngã khi bước xuống từ xe khách, phải nhập viện. Cuối tháng 12/2024, Thương Tín khám tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM và được bác sĩ kết luận bị thoái hóa khớp gối phải, gãy xương bánh chè. Nếu không tiến hành phẫu thuật, diễn viên có nguy cơ tàn tật.

Tuy nhiên, sức khỏe của ông yếu, không thể tiến hành phẫu thuật. Sau đó, Thương Tín ở tại nhà riêng của Tô Hiếu một thời gian rồi trở về quê nhà ở Khánh Hòa.

Thanh Tùng, con trai của Thương Tín từ TP.HCM về Phan Rang để chịu tang cha. Ảnh: Tô Hiếu.

Thương Tín ở Khánh Hòa cùng em trai và mẹ. Nghệ sĩ được em trai chăm sóc.

Thương Tín sinh năm 1956, tham gia gần 200 bộ phim và nổi tiếng vào thập kỷ 1980, 1990. Ông tham gia các phim như Ván bài lật ngửa, Mỹ nhân Sài thành, Già gân, mỹ nhân và găng tơ, Tiếng quốc đêm mưa, Sau ánh hào quang…