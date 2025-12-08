Lâm Thái bị bắt ở Lâm Đồng không phải là sinh viên Đại học Sân khấu

Lãnh đạo trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh TP.HCM phủ nhận thông tin Nguyễn Lâm Thái là sinh viên của trường.

Trưa 8/12, Đại học Sân khấu và Điện ảnh TP.HCM thông tin về vụ việc liên quan đến Nguyễn Lâm Thái vừa bị bắt ở Lâm Đồng vì trộm cắp tài sản.

Theo lãnh đạo nhà trường, sau khi tiến hành rà soát toàn bộ hồ sơ tuyển sinh và dữ liệu người học các hệ đào tạo trong nhiều năm, không có bất kỳ hồ sơ dự thi, trúng tuyển, nhập học hay đang theo học nào mang tên Nguyễn Lâm Thái (sinh năm 2000, trú tại TP.HCM).

"Các thông tin nêu trên về việc "Lâm Thái từng là sinh viên trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM' không xuất phát từ nhà trường, hoàn toàn không được nhà trường xác nhận. Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM luôn coi trọng việc giáo dục đạo đức nghề nghiệp, ý thức công dân và tuân thủ pháp luật cho người học. Các hành vi vi phạm pháp luật của bất kỳ cá nhân nào cũng được xem xét trên cơ sở quy định của pháp luật. Nhà trường tôn trọng và phối hợp đầy đủ với các cơ quan chức năng khi được yêu cầu", theo phía lãnh đạo trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh TP.HCM.

Lâm Thái được xác nhận không phải là sinh viên của trường sân khấu điện ảnh.

Tối 6/12, công an phường Xuân Hương - Đà Lạt (Lâm Đồng) đã bắt giữ Nguyễn Lâm Thái - người lấy trộm túi xách chứa nhiều tài sản giá trị của Hoa hậu Mexico. Tại cơ quan công an, Nguyễn Lâm Thái khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và giao nộp lại tài sản đã lấy trộm.

Thông tin Nguyễn Lâm Thái bị bắt vì tội trộm cắp gây chú ý trên mạng xã hội. Trên trang cá nhân với gần 70.000 lượt theo dõi, Lâm Thái thường xuyên chia sẻ các bức hình chụp cùng thí sinh tại nhiều cuộc thi sắc đẹp, hay hỗ trợ công việc hậu trường tại một số show hoa hậu.

Ngoài ra, đối tượng cũng xây dựng hình ảnh là một người chăm chỉ hoạt động thiện nguyện. Nhiều clip Lâm Thái đi làm từ thiện thu hút hàng chục, thậm chí hàng trăm nghìn lượt xem trên mạng xã hội.