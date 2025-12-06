Thanh Hiền sinh con trai

Thanh Hiền chia sẻ tin vui vào tối 6/12. Cô sinh con trai với chồng Thanh Long, không hoạt động trong giới giải trí.

Chia sẻ ảnh trên giường bệnh viện phụ sản ở TP.HCM, Thanh Hiền cho biết vừa đón con trai thứ hai. Cậu bé được đặt tên ở nhà là Johnny. "Cả đại gia đình, má Hiền và đặc biệt là chị hai Grammy đã mong chờ bao nhiêu lâu nay", cô chia sẻ.

Ông xã Thanh Long có mặt bên vợ trong lần vượt cạn. Trong thời gian mang thai lần hai, Thanh Hiền giữ sức khỏe tốt, vẻ ngoài rạng rỡ. Cô vẫn tham gia các sự kiện hay tụ tập cùng bạn bè.

Thanh Hiền bên chồng Thanh Long. Ảnh: FBNV.

Diễn viên công bố tin mang thai vào ngày 13/11. Khi ấy, Thanh Hiền nhận nhiều lời chúc mừng của đồng nghiệp, bạn bè.

Chồng của Thanh Hiền không hoạt động trong giới giải trí. Cả hai đã đăng ký kết hôn nhưng chưa tổ chức lễ cưới. Họ trải qua vài năm gắn bó, đồng hành trước khi quyết định về chung một nhà.

Theo nữ diễn viên, cô quý bạn trai ở tính cách hiền lành, chu đáo và năng lượng tích cực. Thanh Long cũng chăm sóc, yêu thương con gái riêng của Thanh Hiền.

Khi Thanh Hiền bận đi quay phim, ghi hình, anh tự tay chăm sóc, đưa đón con đi học. Thỉnh thoảng, Thanh Long cũng đồng hành bên Thanh Hiền trong một số sự kiện giải trí hoặc những buổi tụ tập cùng đồng nghiệp, bạn bè thân thiết.

Thời gian rảnh rỗi, cả hai còn đưa con gái, các thành viên trong gia đình đi du lịch, tận hưởng cuộc sống.

Diễn viên Thanh Hiền sinh năm 1989. Cô từng tham gia các phim truyền hình như Cuộc chiến hào môn, Nghiệp sinh tử... và góp mặt trong một số game show.

Cô từng trải qua cuộc hôn nhân đầu với diễn viên Gia Bảo. Cả hai chia tay sau 3 năm về chung một nhà, vào năm 2017.