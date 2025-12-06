Sam táo bạo

Nữ diễn viên trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện trong sự kiện thời trang. Cô diện thiết kế xuyên thấu, khoe hình thể gợi cảm.

Sam là một trong số các khách mời trong show thời trang Emerge của nhà thiết kế Đỗ Long diễn ra ở TP.HCM tối 5/12. Nữ diễn viên thu hút ống kính nhiếp ảnh gia với trang phục có phần táo bạo. Sam khoe khéo hình thể gợi cảm khi diện thiết kế xuyên thấu với điểm nhấn nằm ở phần cổ yếm bằng chất liệu voan mỏng. Cô kết hợp thêm phụ kiện là vòng tay kim loại bản lớn có màu bạc. Layout makeup và kiểu tóc ngắn tạo kiểu cúp nhẹ giúp Sam tôn vẻ cá tính.

Sam diện thiết kế xuyên thấu trong show thời trang mới đây.

Cô tự tin tạo dáng trên thảm đỏ. Đây là lần hiếm hoi Sam diện trang phục xuyên thấu. Từ trước tới nay, cô luôn ưu tiên những outfit mang lại sự kín đáo, sang trọng.

Ngoài Sam, hàng loạt ngôi sao Việt cũng xuất hiện trong đêm diễn thời trang như Kỳ Duyên, Hòa Minzy, Minh Triệu, Ngọc Trinh, Hoàng Yến, Uyển Ân... Các người đẹp đều thu hút ánh nhìn với thiết kế cúp ngực hoặc xuyên thấu.

Thời gian qua, Sam góp mặt ở nhiều sự kiện giải trí và hoạt động kinh doanh. Trên trang cá nhân, cô cũng chăm cập nhật những hình ảnh về hai con. Song nữ diễn viên vẫn giấu kín danh tính chồng. Trong lần hiếm hoi chia sẻ về người bạn đời, Sam cho biết: "Anh ấy phụ giúp Sam nhiều lắm. Anh luôn sẵn sàng làm bất cứ điều gì tốt cho 3 mẹ con tôi. Ngoài ra, tôi còn được mẹ giúp đỡ. Do đó, khó khăn cũng có nhưng tôi nghĩ không đến mức cực như nhiều mẹ khác".

Diễn viên đăng ký kết hôn vào tháng 4/2023. Tới tháng 11/2023, nữ diễn viên thông báo có con đầu lòng. Sam mang thai bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Đến tháng 2/2024, Sam xác nhận sinh 2 con đầu lòng tại một bệnh viện quốc tế ở TP.HCM. Ít tháng sau khi sinh con, cô đã giảm 20 kg, lấy lại vóc dáng thanh mảnh như trước khi mang thai.