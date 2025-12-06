Nguyễn Hải Phong trở lại

Sau 5 năm ngừng sáng tác, Nguyễn Hải Phong xúc động trong ngày ra mắt dự án mới. Anh cho biết quyết định trở lại đến từ cảm hứng được ấp ủ nhiều năm và sự thôi thúc của ê-kíp.

Chiều 5/12, buổi họp báo ra mắt MV Việt Nam tinh hoa đã diễn ra tại TP.HCM. Đây là dự án chủ đề của Giải thưởng Tinh Hoa Việt 2025, quy tụ nhiều nghệ sĩ ở các lĩnh vực nghệ thuật. Sự kiện có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ như Bùi Lan Hương, Isaac, Nguyễn Hùng, Lâm Thanh Nhã…

Tại buổi họp báo, nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong không giấu được sự xúc động khi trở lại sáng tác sau 5 năm gián đoạn. Anh cho biết quyết định này đến từ sự thôi thúc của nhà sản xuất Nguyễn Phan Giang cùng cảm hứng âm nhạc đã được ấp ủ từ nhiều năm trước.

“Chắc chắn là Phong rất là vui, nhưng đồng thời cũng có một chút xúc động, là những ngày kỷ niệm với ê-kíp vừa qua đang tạm khép lại. Rất nhiều kỷ niệm đằng sau với các nghệ sĩ, nó sẽ là một bộ sưu tập mà Phong sẽ đem theo suốt đời mình”.

Trước câu hỏi về lý do trở lại sau 5 năm, Nguyễn Hải Phong cho biết: “Lần này, tôi trở lại với sáng tác vì một người đàn ông tưởng chừng không có nhiều liên quan với mình, là nhà sản xuất Nguyễn Phan Giang. Giang thôi thúc tôi viết, trong tôi cũng có sẵn một hạt mầm được gieo cách đây 10 năm nhưng mãi không nảy. Và như thế, tôi bước vào dự án này trong sự vinh dự, khác một công việc bình thường”, anh nói.

Dàn nghệ sĩ góp mặt trong dự án. Ảnh: BTC

MV Việt Nam tinh hoa là hoạt động truyền thông trọng điểm của Giải thưởng Tinh Hoa Việt 2025. Tác phẩm quy tụ nghệ sĩ thuộc âm nhạc, điện ảnh và vũ đạo. MV tiếp cận chủ đề bản sắc bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại, do đạo diễn Kawaii Tuấn Anh thực hiện.

Trong khi đó, ca khúc do nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong sáng tác, hướng đến tinh thần kết nối các thế hệ sáng tạo Việt. Bài hát quy tụ nhiều giọng ca như Lam Trường, Phan Mạnh Quỳnh, Hương Tràm, Bùi Lan Hương, GreyD…, mỗi người thể hiện một câu hát ngắn.

Giải thưởng Tinh Hoa Việt 2025 do Báo Đại Đoàn Kết phối hợp ZOA Creative tổ chức, tôn vinh cá nhân và tập thể có đóng góp cho văn hóa – nghệ thuật. Sau giai đoạn nhận đề cử trên toàn quốc, chương trình sẽ công bố danh sách chính thức vào ngày 12/12 và mở bình chọn trực tuyến. Kết quả được xác định qua hội đồng chuyên môn kết hợp ý kiến công chúng.