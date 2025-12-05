Hòa Minzy khác lạ

Tại một show thời trang, Hòa Minzy gây chú ý khi lần hiếm hoi xuất hiện với phong cách gợi cảm, khác hẳn hình ảnh kín đáo thường thấy.

Ngày 5/12, tại sự kiện Emerge Fashion Show 2025 của NTK Đỗ Long, Hòa Minzy trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện với phong cách táo bạo, hoàn toàn khác biệt so với hình ảnh quen thuộc trước đây.

Nữ ca sĩ chọn thiết kế tông đen với bra ren xuyên thấu kết hợp corset ôm sát, khéo khoe vòng một và bờ vai trần. Chất liệu ren mảnh cùng phần eo thắt nổi bật mang đến cho cô vẻ táo bạo. Đây là lần hiếm hoi Hòa Minzy lựa chọn phong cách gợi cảm.

Hòa Minzy tại sự kiện của NTK Đỗ Long. Ảnh: Vietnam's Next Top Model.

Đó nay, phong cách của Hòa Minzy khá kín đáo và nhẹ nhàng, ưu tiên những trang phục đơn giản, vừa vặn. Cô thường xuất hiện với những lựa chọn an toàn, phù hợp với hình ảnh quen thuộc của mình trong các sự kiện lẫn đời thường.

Trước ống kính, Hòa Minzy nhiều lần tỏ ra hơi bối rối, nở nụ cười ngại ngùng khi được gọi tên. Trên mạng xã hội, khán giả bày tỏ sự bất ngờ, đồng thời cũng dành nhiều lời khen cho hình ảnh mới mẻ của nữ ca sĩ.

Gần đây, trong tập 15 Sao nhập ngũ, Hòa Minzy không giấu nổi nước mắt khi chia sẻ bản thân cô luôn có cảm giác cô đơn. Đó là lý do ca sĩ thích sống trong môi trường tập thể, để giảm bớt cảm giác trống trải.

"Tôi luôn muốn sống trong môi trường tập thể như thế này. Tôi muốn trợ lý, quản lý, người make-up của tôi sống chung một nhà. Khi đi lưu diễn, chúng tôi ở chung khách sạn. Nên khi về nhà chỉ còn một mình, tôi muốn kéo mọi người về ở cùng. Không hiểu sao mà tôi luôn là một người cô đơn như thế", Hòa Minzy xúc động chia sẻ trước các đồng đội.

Những năm gần đây, Hòa Minzy là một trong những nghệ sĩ tích cực làm từ thiện. Mỗi lần có bão lũ, thiên tai, nữ ca sĩ đều ủng hộ. Sáng 22/11, Hòa Minzy ủng hộ 100 triệu đồng tới nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Chỉ 2 ngày trước đó, nữ ca sĩ gửi 100 triệu đồng tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - tỉnh Đắk Lắk.