Tình yêu kỳ lạ của Song Ji Hyo

Nũ diễn viên Song Ji Hyo tiết lộ cô chưa bao giờ đến nơi lãng mạn với bạn trai dù 2 người hẹn hò tới 8 năm.

Ngày 25/12, video có tiêu đề Tiệc Giáng sinh cùng Kim Jong Kook, Yang Se Chan, Ji Ye Eun được phát hành trên kênh YouTube của Song Ji Hyo. Video ghi lại buổi tụ họp ấm cúng trong kỳ nghỉ lễ của nữ diễn viên và các thành viên trong chương trình Running Man.

Trong lúc trò chuyện, Kim Jong Kook nói: “Chúng ta đã quay Running Man suốt 16 năm rồi, nên đã biết khá rõ về nhau”. Sau đó, anh đề cập đến việc Song Ji Hyo gần đây mới tiết lộ chuyện cô từng hẹn hò suốt 8 năm nhưng không thành viên nào của Running Man hay biết. Kim Jong Kook bày tỏ sự thất vọng vì đồng nghiệp thân thiết đã giữ bí mật chuyện này.

Song Ji Hyo chia sẻ về chuyện tình cảm. Ảnh: Naver.

Sau đó, Song Ji Hyo giải thích: "Không phải tôi nói dối. Tôi chỉ không nói về chuyện đó thôi".

Khi được hỏi thường đón Giáng sinh với người yêu như thế nào, Song Ji Hyo trả lời: “Thật lòng mà nói, tôi không thực sự đón Giáng sinh. Trong tuần lễ Giáng sinh, luôn có các sự kiện hoặc lịch quay phim diễn ra. Đối với những người làm trong ngành của chúng ta, đó là thời gian bận rộn nhất”.

Sau đó, nữ diễn viên tiết lộ thêm cô thậm chí chưa bao giờ đến nơi lãng mạn hoặc có không gian đặc biệt với bạn trai.

Nghe đồng nghiệp chia sẻ, Kim Jong Kook nhận xét bạn trai cũ của Song Ji Hyo hẳn sẽ cảm thấy rất thoải mái khi hẹn hò với cô, bởi không phải làm điều đặc biệt mỗi khi dịp lễ diễn ra. Lúc này, Yang Se Chan tiết lộ nữ diễn viên họ Song không thích rượu vang hay whisky mà chỉ cần soju.

“Cô ấy cũng không thích đồ ăn đắt tiền mà chỉ cần một bát súp truyền thống với soju là đã hạnh phúc rồi. Cô ấy đúng là bạn gái đáng tiền nhất”, Yang Se Chan chia sẻ.

Song Ji Hyo sinh năm 1981, bắt đầu sự nghiệp diễn xuất năm 2001 thông qua MV And I Love You của Lee Soo Young và MV Just Say Goodbye của JTL.

Sau đó, nữ diễn viên tham gia nhiều dự án như Truyền thuyết Jumong, Song hoa điếm, Cặp đôi oan gia, Thiên mệnh… Cô đặc biệt nổi tiếng qua chương trình giải trí Running Man. Tại đây, nữ diễn viên được yêu mến nhờ sự thông minh, nhanh nhạy và hết mình.

Vừa qua, nữ diễn viên thực hiện chương trình "Mợ ngố" khen ngon! tại Việt Nam. Trong chương trình, nữ diễn viên khám phá ẩm thực đường phố Việt Nam. Cô ăn bánh xèo, cơm tấm, thịt nướng, trứng vịt lộn… và rất thích thú với ẩm thực Việt.