Dương Ái Vy đang gây bàn tán là ai?

Gần đây, ca sĩ trẻ Nam Phương đăng tải video chia sẻ cô đã sở hữu ca khúc Ngày chung đôi từ nhiều năm trước, nhưng gần đây bất ngờ thấy sản phẩm này được phát hành dưới tên một nghệ sĩ khác. Dương Ái Vy - nữ ca sĩ thể hiện bài hát cùng Lý Tuấn Kiệt - sau đó giải thích cô chỉ được công ty mời thu âm và biểu diễn theo hợp đồng.

Tối 24/12, Wonder Music Group - đơn vị phát hành MV - chính thức đưa ra thông báo làm rõ vụ việc. Công ty khẳng định đã mua đứt toàn bộ quyền tác giả đối với ca khúc từ nhạc sĩ gốc qua thỏa thuận hợp pháp. Dương Ái Vy chỉ là nghệ sĩ được mời hợp tác biểu diễn, không liên quan đến bất kỳ giao dịch chuyển nhượng nào giữa tác giả và bên thứ 3.

Wonder Music Group nhấn mạnh mọi hành vi công kích nhằm vào Dương Ái Vy là thiếu cơ sở, đồng thời cho rằng nếu có tranh chấp, các bên liên quan cần làm việc trực tiếp với nhạc sĩ sáng tác. Công ty cũng tuyên bố không chịu trách nhiệm pháp lý đối với các thỏa thuận cá nhân ngoài phạm vi hợp đồng của mình.

MV Ngày chung đôi đã được phát hành chính thức vào tối 24/12, với phần sáng tác được ghi tên nhạc sĩ Poorboy (tên thật Lưu Quang Thao). Tuy nhiên đến nay, nhạc sĩ Poorboy chưa đưa ra bình luận nào về lùm xùm này.

Dương Ái Vy sinh nă 2007, ban đầu được biết tới nhờ làm nội dung trên mạng xã hội. Sau đó, cô trở thành hiện tượng nhờ ca khúc Muốn cưa anh làm bồ. Bài hát gây sốt trên nền tảng video ngắn, trở thành trào lưu chế lời. Sau 5 tháng phát hành, MV của bài đạt hơn 30 triệu lượt xem.

Sau đó, cô có thêm những ca khúc như Mẹ ơi con thích, Ghệ ghệ mình mình thương… Các ca khúc đều có chung công thức là nhạc miền Tây mộc mạc dễ nghe, ca từ đơn giản… Giọng hát của ca sĩ này cũng còn non nớt, nhiều hạn chế. Từ sự nổi tiếng của các bài hát, Dương Ái Vy đắt show hơn và đi diễn ở nhiều sân khấu khác nhau.

