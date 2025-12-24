NSND Việt Anh bên con riêng và vợ kém 36 tuổi

Con gái của NSND Việt Anh mới từ Australia về Việt Nam thăm cha. Cô bé có mối quan hệ thoải mái với vợ mới của nghệ sĩ.

Mới đây, NSND Việt Anh chia sẻ hình ảnh con gái về thăm nhân dịp Giáng sinh. Kèm theo loạt ảnh, nghệ sĩ viết: “Mùa Giáng Sinh ấm áp khi con gái về thăm cha. Cảm ơn cuộc sống này”. Con gái nghệ sĩ sống ở Australia nên thỉnh thoảng mới về thăm ông.

Trong hình ảnh, cô bé vui vẻ chụp ảnh cùng NSND Việt Anh và vợ mới của ông khi họ có bữa ăn đơn giản, ấm cúng.

Hình ảnh gia đình nghệ sĩ Việt Anh. Ảnh: FBNV.

Nghệ sĩ từng tâm sự con gái ông hiểu chuyện, ngoan ngoãn, nhạy cảm và ít nói. Hai cha con ít gặp nhau do khoảng cách địa lý nhưng rất thương yêu, thân thiết nhau. Mỗi năm, cô bé về thăm nghệ sĩ vài lần. Bình thường 2 cha con giao tiếp qua mạng xã hội, điện thoại. Cô bé luôn mong cha sống thoải mái, hạnh phúc, được làm những gì mình muốn.

NSND Việt Anh hiện sống cùng bà xã kém 36 tuổi. Họ xác nhận đăng ký kết hôn vào giữa tháng 10.

Hai người vướng tin hẹn hò từ 2024. Thời gian đầu, nam diễn viên phủ nhận thông tin và cho biết hai người chỉ đăng ảnh đùa giỡn. Tới cuối 2024, hai người thoải mái chia sẻ, công khai chuyện tình cảm. NSND Việt Anh đăng dòng trạng thái được cho là ngầm thừa nhận mối quan hệ với Chân Chân: “Yêu thương không bao giờ là muộn. Chân thành bao giờ cũng là cái bắt đầu”.

Tháng 7, một người bạn chia sẻ clip được ghi lại trong ngày sinh nhật của NSND Việt Anh. Người bạn này viết chú thích: “NSND Việt Anh được tình trẻ cầu hôn ở tuổi gần 70. Hạnh phúc mà đâu ai cũng có được. Em ngưỡng mộ thầy quá”. Sau đó, Chân Chân cũng chia sẻ clip lên trang cá nhân. Trong clip, Chân Chân tặng nhẫn và cầu hôn bạn trai.

Tháng 10, thông tin NSND Việt Anh và bạn gái kém 36 tuổi chia tay lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều trang tin tức còn cho biết lý do cả hai đứt gánh là vấn đề tài chính. Thông tin lập tức gây xôn xao dư luận dù chưa rõ thực hư. Sau đó, Chân Chân bức xúc phủ nhận. Cô khẳng định 2 người vẫn hạnh phúc bên nhau.

Một ngày sau đó, NSND Việt Anh xác nhận đã đăng ký kết hôn với Chân Chân nhưng chưa tổ chức lễ cưới.