Con gái Nhã Phương gây chú ý

Bé Destiny, con gái của Nhã Phương vàTrường Giang, được khen thần thái tự tin trong lần hiếm hoi tham gia trình diễn thời trang.

Con gái của Nhã Phương, Trường Giang mới đây catwalk trong một sự kiện thời trang. Trước đó, cặp sao luôn giấu kín gương mặt con nên trong lần hiếm hoi lộ diện này, cô bé Destiny thu hút sự chú ý. Trong các video ghi lại màn catwalk, Destiny được khen ngợi nhờ thần thái tự tin, chuyên nghiệp. Nhiều khán giả cho rằng cô bé có tố chất, hứa hẹn tiếp bước cha mẹ trở thành người nổi tiếng.

Con gái Nhã Phương thu hút sự chú ý khi trình diễn thời trang.

Chào đời năm 2019 nhưng nhiều năm qua, bé Destiny luôn được cha mẹ giấu kín mặt trong các tấm ảnh chụp gia đình. Về việc giấu gương mặt con, Trường Giang từng giải thích anh tôn trọng lựa chọn của bé. Nếu bé muốn có cuộc sống bình thường, anh sẽ không đưa con lên mạng. Theo nghệ sĩ, con anh muốn theo nghề nghiệp nào cũng được miễn tử tế và tự lập.

Trường Giang và Nhã Phương bắt đầu quen biết qua bộ phim 49 Ngày vào năm 2015. Từ mối quan hệ đồng nghiệp, họ dần nảy sinh tình cảm. Trường Giang công khai cầu hôn vợ trên sóng truyền hình trong một chương trình năm 2018.

Họ chính thức về chung một nhà vào 25/9/2018. Đám cưới được tổ chức tại TP.HCM, với sự tham dự của đông đảo bạn bè trong giới giải trí. Họ chào đón con đầu lòng vào 1/2019 là bé Destiny. Tháng 10/2023, gia đình có thêm bé trai thứ hai tên Hope.

Hồi tháng 9, đúng dịp kỷ niệm 7 năm ngày cưới, Trường Giang xác nhận vợ anh đang mang thai con thứ 3. Nam diễn viên đăng ảnh gia đình. Trong đó, nam diễn viên bế con gái, cầm hình ảnh siêu âm thai trên tay.

Kèm theo hình ảnh, Trường Giang viết: “Ta say không phải là vì men mà vì con. 25/9/2018-25/9/2025”.