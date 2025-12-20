Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ngoại hình gây sốc của Lưu Hiểu Khánh

  • Thứ bảy, 20/12/2025 16:36 (GMT+7)
Thời gian qua, Lưu Hiểu Khánh liên tục gặp vấn đề sức khỏe, thậm chí trượt ngã trong một chương trình. Sau đó, nữ diễn viên dần hồi phục, lấy lại phong độ.

Ngảy 20/12, tờ HK01 đưa tin Lưu Hiểu Khánh tham dự Lễ trao giải Thời trang Sohu. Ở tuổi 75, bà xuất hiện trong bộ đồ họa tiết trắng đen. Nữ diễn viên gây sốc với ngoại hình trẻ trung, gương mặt rạng rỡ, được nhận xét không giống ở tuổi ngoài 70. Lưu Hiểu Khánh lộ diện với vẻ ngoài tươi tắn sau thời gian gặp nhiều vấn đề sức khỏe.

Hình ảnh mới đây của Lưu Hiểu Khánh. Ảnh: HK01.

Theo HK01, khi đứng chung sân khấu với một số đàn em, chẳng hạn Lâm Chí Linh 51 tuổi, sự hiện diện của bà vẫn không hề bị lu mờ. Ngoại hình trẻ trung của nữ diễn viên là kết quả của quá trình tập luyện chăm chỉ. Trong suốt 30 năm qua, bà duy trì thói quen chạy bộ buổi sáng và năm ngoái, ở tuổi 74, bà vẫn thử thách bản thân với những chuyến leo núi cao hiểm trở, trượt zipline trong hang động.

Ngoài ra, diễn viên kỳ cựu chơi cầu lông 4 tiếng mỗi tuần, chơi bóng bàn 1 tiếng mỗi ngày và kiên trì tập tạ nửa tiếng mỗi sáng cho đến khi toát mồ hôi nhẹ, theo QQ.

Nguyên tắc ăn kiêng của bà là không thiếu protein và thực phẩm thiết yếu. Khi gọi đồ ăn trong lúc ghi hình các chương trình, bà nhấn mạnh "hãy thêm cá và một ít cơm nữa".

Vừa qua, tờ 163 đưa tin Lưu Hiểu Khánh bị ngã khi quay phim lan truyền trên mạng xã hội.

Toàn bộ quá trình diễn ra vài giây, tuy nhiên, sau vụ việc, cánh tay trái của bà bị bầm tím. Nhân viên y tế đã lập tức kiểm tra rồi bó bột cho nữ diễn viên. Sau đó, Lưu Hiểu Khánh thừa nhận bị đau và không thể đi lại bình thường như trước.

Đây là lần thứ 2 Lưu Hiểu Khánh bị thương trong năm. Hồi tháng 9, bà bị thương sau khi bước hụt ​​cầu thang. Tới tháng 10, khi tham dự một buổi họp báo với một bên chân bó bột, bà nhấn mạnh dù bị thương vẫn tham gia sự kiện để tuân thủ hợp đồng.

Theo QQ, tình trạng sức khỏe của nữ diễn viên ngày càng đáng ngại. Sau nhiều năm duy trì sức khỏe ổn định, lúc này, nữ diễn viên đã phải đối mặt với nhiều vấn đề của tuổi tác.

Thái Linh

  • Lưu Hiểu Khánh

    Lưu Hiểu Khánh

    Lưu Hiểu Khánh là một nữ diễn viên người Trung Quốc. Thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, Lưu Hiểu Khánh từng lập kỷ lục 6 lần đăng quang ngôi vị "Ảnh hậu" Kim Kê. Năm 1999, bà được tạp chí Forbes xếp hạng thứ 45 trong số 50 doanh nhân giàu có nhất của Trung Quốc với tài sản hơn 300 tỷ đồng. Tuy nhiên vào năm 2002 bà bị bắt giam 422 ngày vì tội trốn thuế và gian lận.

    • Ngày sinh: 30/10/1955
    • Nơi sinh: Phù Lăng, Trùng Khánh, Trung Quốc
    • Phim: Võ Tắc Thiên, Phượng hoàng lửa, Hồng lâu mộng, Xuân đào,...

