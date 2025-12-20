Ngoại hình gây sốc của Lưu Hiểu Khánh

Thời gian qua, Lưu Hiểu Khánh liên tục gặp vấn đề sức khỏe, thậm chí trượt ngã trong một chương trình. Sau đó, nữ diễn viên dần hồi phục, lấy lại phong độ.

Ngảy 20/12, tờ HK01 đưa tin Lưu Hiểu Khánh tham dự Lễ trao giải Thời trang Sohu. Ở tuổi 75, bà xuất hiện trong bộ đồ họa tiết trắng đen. Nữ diễn viên gây sốc với ngoại hình trẻ trung, gương mặt rạng rỡ, được nhận xét không giống ở tuổi ngoài 70. Lưu Hiểu Khánh lộ diện với vẻ ngoài tươi tắn sau thời gian gặp nhiều vấn đề sức khỏe.

Hình ảnh mới đây của Lưu Hiểu Khánh. Ảnh: HK01.

Theo HK01, khi đứng chung sân khấu với một số đàn em, chẳng hạn Lâm Chí Linh 51 tuổi, sự hiện diện của bà vẫn không hề bị lu mờ. Ngoại hình trẻ trung của nữ diễn viên là kết quả của quá trình tập luyện chăm chỉ. Trong suốt 30 năm qua, bà duy trì thói quen chạy bộ buổi sáng và năm ngoái, ở tuổi 74, bà vẫn thử thách bản thân với những chuyến leo núi cao hiểm trở, trượt zipline trong hang động.

Ngoài ra, diễn viên kỳ cựu chơi cầu lông 4 tiếng mỗi tuần, chơi bóng bàn 1 tiếng mỗi ngày và kiên trì tập tạ nửa tiếng mỗi sáng cho đến khi toát mồ hôi nhẹ, theo QQ.

Nguyên tắc ăn kiêng của bà là không thiếu protein và thực phẩm thiết yếu. Khi gọi đồ ăn trong lúc ghi hình các chương trình, bà nhấn mạnh "hãy thêm cá và một ít cơm nữa".

Vừa qua, tờ 163 đưa tin Lưu Hiểu Khánh bị ngã khi quay phim lan truyền trên mạng xã hội.

Toàn bộ quá trình diễn ra vài giây, tuy nhiên, sau vụ việc, cánh tay trái của bà bị bầm tím. Nhân viên y tế đã lập tức kiểm tra rồi bó bột cho nữ diễn viên. Sau đó, Lưu Hiểu Khánh thừa nhận bị đau và không thể đi lại bình thường như trước.

Đây là lần thứ 2 Lưu Hiểu Khánh bị thương trong năm. Hồi tháng 9, bà bị thương sau khi bước hụt ​​cầu thang. Tới tháng 10, khi tham dự một buổi họp báo với một bên chân bó bột, bà nhấn mạnh dù bị thương vẫn tham gia sự kiện để tuân thủ hợp đồng.

Theo QQ, tình trạng sức khỏe của nữ diễn viên ngày càng đáng ngại. Sau nhiều năm duy trì sức khỏe ổn định, lúc này, nữ diễn viên đã phải đối mặt với nhiều vấn đề của tuổi tác.