Kết quả điều tra vụ nam ca sĩ tấn công tình dục CEO

Hwichan bị cáo buộc tấn công tình dục cựu CEO Kang của công ty cũ Spire Entertainment. Tuy nhiên, viện kiểm sát đã bác bỏ đơn kiện vì không đủ bằng chứng.

Ngày 19/12, tờ MSN đưa tin thành viên Hwichan của nhóm Omega X được tuyên bố vô tội trong vụ án hình sự về cáo buộc cưỡng bức tình dục. Theo IPQ, công ty quản lý của Omega X, vào 17/12, viện kiểm sát quyết định không truy tố Hwichan về tội tấn công tình dục cựu CEO Kang của công ty cũ Spire Entertainment, với lý do "thiếu bằng chứng khách quan và đáng tin cậy để chứng minh cáo buộc".

Hwichan được gỡ bỏ cáo buộc tấn công tình dục CEO. Ảnh: News1.

Tháng 3/2024, Spire tổ chức họp báo, công bố video CCTV cáo buộc thành viên Hwichan quấy rối tình dục Kang. Sau đó, phía IPQ phản bác video bị bóp méo và Hwichan bị ép buộc trong tình huống không thoải mái.

IPQ tuyên bố Hwichan đã phải chịu đựng sự kỳ thị xã hội nghiêm trọng và tổn thương tinh thần do những cáo buộc sai sự thật trong thời gian dài. Thiệt hại này còn lan rộng đến các thành viên khác của Omega X và gia đình họ.

IPQ nói thêm: "Chúng tôi muốn làm rõ Hwichan không phạm bất kỳ tội hình sự nào. Chúng tôi hy vọng những cáo buộc xuyên tạc và việc cố tình gây rối sẽ không lặp lại".

Omega X là nhóm nhạc nam Hàn Quốc ra mắt ngày 30/6/2021 dưới trướng Spire Entertainment. Nhóm bao gồm 11 thành viên: Jaehan, Hwichan, Sebin, Hangyeom, Taedong, Xen, Jehyun, Kevin, Junghoon, Hyuk và Yechan.

Tháng 7, tờ Herald Corp đưa tin, nữ CEO Kang bị phạt tổng cộng 500.000 won (khoảng 361 USD ) vì hành hung thành viên Jaehan.

Năm 2022, Omega X cáo buộc chịu bạo hành và quấy rối từ CEO Kang Seong Hee của Spire Entertainment.

Vụ việc xảy ra vào 22/10/2022, sau một buổi hòa nhạc ở Los Angeles của Omega X. Theo hồ sơ tòa án, cựu giám đốc điều hành đã túm lấy mũ áo của Jaehan khi họ tới gần thang máy khách sạn. CEO này kéo mạnh đến mức Jaehan ngã xuống đất. Nguyên nhân là vì CEO cảm thấy Jaehan không cảm ơn cô tử tế sau buổi diễn.

Ngày 24/10/2022, SBS công bố video cho thấy Kang la hét, lăng mạ và dùng vũ lực với trưởng nhóm Jaehan trong chuyến lưu diễn tại Los Angeles, khiến anh ngất xỉu vì hoảng loạn. Các thành viên còn bị ép biểu diễn dù mắc COVID-19 và tham gia các bữa tiệc rượu với hành vi quấy rối.

Ngoài ra, nữ CEO đang bị điều tra vì tội quấy rối tình dục 6 thành viên của Omega X trong các lịch trình ở nước ngoài. Vụ việc đã được chuyển đến các công tố viên với đề nghị truy tố.