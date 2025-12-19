Phương Nhi và loạt sao Việt 'theo chồng về dinh'

Hàng loạt sao Việt đã lên xe hoa trong năm qua. Gây chú ý nhất là hôn lễ kín tiếng của Phương Nhi và doanh nhân Phạm Nhật Minh Hoàng được tổ chức riêng tư vào sáng 15/1. Ngày vui của Phương Nhi được thắt chặt an ninh để đảm bảo riêng tư và chỉ mời những họ hàng thân cận nhất. Trước đó, hai người cũng giấu kín chuyện riêng tư. Thời gian qua, Phương Nhi khóa các tài khoản mạng xã hội, sống kín tiếng. Cô chỉ xuất hiện trong một số sự kiện cùng gia đình chồng. Lễ cưới của hai người được cử hành vào 2026.

Cũng trong năm qua, Hoa hậu Đỗ Thị Hà và Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải Nguyễn Viết Vương về chung một nhà. Nàng hậu ăn hỏi vào 16/10, sau đó tổ chức tiệc cưới ở quê nhà chồng là Quảng Trị vào 22/10. Tới 9/11, người đẹp cử hành thêm tiệc cưới có sự tham gia của nhiều đồng nghiệp thân thiết như Hoa hậu Lương Thùy Linh, Ngọc Hân… tại Hà Nội. Đỗ Thị Hà và Nguyễn Viết Vương hẹn hò khoảng 2 năm trước khi tiến tới hôn nhân.

H’Hen Niê xác nhận đăng ký kết hôn với nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi vào tháng 2. Một tháng sau, hoa hậu tổ chức lễ cưới tại quê nhà cô ở Đắk Lắk. Cặp đôi sinh con gái đầu lòng vào 20/9. Thời gian qua, hoa hậu trở lại với công việc khi tham gia một số sự kiện giải trí. Kể từ khi kết hôn, các hoạt động của H’Hen Niê luôn có sự đồng hành của ông xã.

2025 cũng là năm đặc biệt với Chế Nguyễn Quỳnh Châu. Không chỉ xây dựng tổ ấm với ông xã Phát Nguyễn, nàng hậu còn hạnh phúc chào đón thêm thành viên mới. Ngày 8/12, á hậu thông báo đang mang thai con đầu lòng. Người đẹp viết: “Một phép màu nhỏ đang lớn lên mỗi ngày trong chúng mình. Lần đầu Châu và Phát trở thành ba mẹ, vừa hồi hộp vừa hạnh phúc. Hôm nay chúng mình xin san sẻ niềm vui này đến mọi người, mong nhận được nhiều yêu thương dành cho em bé của chúng mình”. Quỳnh Châu tổ chức lễ cưới với doanh nhân Phát Nguyễn tối 26/10 tại TP.HCM .

Tháng 11, người mẫu Nguyễn Hương Liên đã chính thức lên xe hoa cùng ông xã Lê Minh Trung trong không gian tiệc cưới mang đậm nét Á Đông. Cặp đôi nên duyên từ một chuyến bay đến TP.HCM, nơi Hương Liên lần đầu gặp mẹ chồng. Sau đó, họ hẹn hò kín đáo, tổ chức ăn hỏi hồi tháng 6 và đăng ký kết hôn vào đầu tháng 7. Theo Hương Liên, ông xã cô là cán bộ nhà nước, với gia đình có truyền thống công tác trong quân đội và hải quan. Sau khi kết hôn, người mẫu có chuyến du lịch Hàn Quốc rồi nhanh chóng trở lại với công việc.

Cũng trong năm qua, Á hậu Hương Ly (ảnh trái) tổ chức tiệc cưới tại Hà Nội với ông xã Hoàng Tùng Anh. Bữa tiệc có sự tham gia của nhiều đồng nghiệp như Mâu Thủy, Ngọc Châu, Khánh Vân, Hoàng Phương… Trong khi đó, hồi tháng 5, Hồ Quỳnh Hương gây bất ngờ khi tổ chức lễ cưới với doanh nhân Hoàng Công Thành tại một resort ở đảo Rều (Quảng Ninh) và công khai con trai 2 tuổi. Cả 2 có 9 năm bên nhau nhưng giấu kín thông tin suốt nhiều năm qua.

Lễ cưới của Đạt G và Bảo Ngọc thu hút sự chú ý của công chúng khi diễn ra vào tháng 7. Trong hôn lễ, nam ca sĩ xúc động chia sẻ: "Khi anh rơi xuống vực thẳm, mọi thứ trống rỗng, ngột ngạt và khó thở. Xin lỗi ngoài kia, nếu trong quá trình chúng con học, tìm cách lớn lên và có gì chưa đúng, mong mọi người tha thứ”. Sau đó, anh còn phát hành album mới có ca khúc để bày tỏ tình yêu với bà xã.

